Đang hớn hở ôm bồ qua đêm sau cánh cửa nhà nghỉ, chồng chết lặng với cảnh tượng diễn ra đến tím tái mặt mũi không thốt thành lời

Tâm sự 17/01/2023 04:43

Anh hí hửng ôm eo tình nhân vào nhà nghỉ, ai ngờ tá hỏa khi gặp cảnh tượng bên trong người phụ nữ của anh cũng đang làm chuyện ấy.

Đứng trước gương, nhìn khuôn mặt hốc hác thất thần, hai mắt sưng mọng không còn thấy mí, Quỳnh chợt nhận ra sao mình phải khổ thế, người ta không yêu mình thì mình càng phải biết yêu bản thân gấp trăm ngàn lần chứ. Rồi Quỳnh mỉm cười tự nói trước gương:

“Khóc thế đủ rồi, nước mắt không thể rơi thêm vì người chồng vô tình vô nghĩa này nữa”.

Mấy ngày nay cô sống như người đã chết, dằn vặt đau đớn bởi Hoàng - chồng cô công khai đi lại với người tình như không hề có sự tồn tại của cô trên đời. Cay đắng hơn, khi cô tra hỏi, Hoàng thẳng thừng đáp:

“Với cô, tôi không còn tình cảm. Nếu không chấp nhận được việc tôi có người đàn bà khác bên ngoài thì cô viết đơn đi, tôi ký”.

Đang hớn hở ôm bồ qua đêm sau cánh cửa nhà nghỉ, chồng chết lặng với cảnh tượng diễn ra đến tím tái mặt mũi không thốt thành lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ lại những lời vô tình vô nghĩa đó của chồng, Quỳnh hiểu cuộc hôn nhân của cô không còn gì để níu kéo nữa. Vậy là Quỳnh quyết định sẽ không khóc lóc van lơn xin chồng quay lại như bao người đàn bà khác. Thay cho việc ngồi đợi tình yêu của Hoàng, Quỳnh sẽ tự yêu lấy bản thân. Chăm chút cho bản thân nhiều hơn, như vậy ý nghĩa hơn nhiều. Rồi Quỳnh tự nhủ: chồng không cần mình, sẽ có người khác cần.

Đúng lúc ấy Quỳnh gặp lại Lân, mối tình đầu của cô. Trước khi lấy Hoàng, cô đã có những ngày tháng êm đẹp mộng mơ bên anh, hai người từng thề non hẹn biển. Nhưng vì bố mẹ cô cấm cản không cho họ được ở bên nhau với vô vàn những lý do chồng chéo. Cuối cùng, Quỳnh đành ngậm ngùi chia tay, một thời gian sau cô nhận lời yêu và làm vợ Hoàng. Còn Lân vẫn đứng lại với hi vọng một ngày nào đó cô lại quay trở lại bên anh.

Giờ đây, còn lý do gì nữa mà cô không chạy lại bên Lân. Anh giàu có, thành đạt, bản lĩnh và hơn hết là luôn chờ đợi được mang lại hạnh phúc cho cô. Quỳnh nghĩ cô cho Lân cơ hội cũng là cho chính bản thân cơ hội.

Ngày hôm đó, Hoàng vừa ôm eo cô nhân tình bước vào cửa nhà nghỉ thì anh bất ngờ gặp Quỳnh cũng đang tay trong tay cười nói vui vẻ với tình cũ:

Tím mặt, Hoàng tiến lại định giơ tay tát vợ thì bị Lân túm tay cản lại quát:

Đang hớn hở ôm bồ qua đêm sau cánh cửa nhà nghỉ, chồng chết lặng với cảnh tượng diễn ra đến tím tái mặt mũi không thốt thành lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Anh làm gì thế?”

Còn chưa tát được Quỳnh cái nào, Hoàng đã bị hất ngược ra sau. Giận tím mặt, anh chỉ tay vào mặt Quỳnh bảo:

“Cô giỏi lắm, dám cùng đàn ông vào nhà nghỉ ăn vụng còn ngang nhiên đánh lại chồng. Cô đúng là loại đàn bà mất nết”.

Quỳnh nghe vậy nhếch miệng cười nhạt với chồng:

“Vậy anh và cô ả kia không phải gian phu dâm phụ chắc. Bao nhiêu ngày nay anh với ả ta đưa nhau đi khắp nhà nghỉ lớn bé trong thành phố này rồi. Vậy mà giờ anh còn đứng đây dậy đời tôi?”.

Hoàng cay cú chỉ tay:

“Cô... cô... nên nhớ, cô vẫn còn là vợ tôi, đừng có hỗn”.

Quỳnh cười chua chát

“Anh đúng là chưa già đã lẫn nhỉ. Anh không nhớ tối qua chính anh đã ký vào đơn ly hôn chấm dứt 3 năm tình cảm vợ chồng với tôi sao. Sáng nay tôi gửi đơn ra tòa rồi, chắc chỉ vài ngày nữa tòa sẽ gọi đó”.

Nói rồi Quỳnh quay lại nhìn Lân:

“Mình đi thôi anh!”

Vòng tay qua eo, Lân nhẹ nhàng dẫn cô ra khỏi cửa. Còn Hoàng ngồi ngây dại nhìn theo vợ, anh không thể tin người vợ ngoan hiền nhu mì của mình ngày nào nay lại thay đổi đến thế. Cũng chính giây phút này anh nhận ra mình đã mất tất cả bởi anh biết không bao giờ có thể gọi vợ quay về.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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