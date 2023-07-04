Cả đêm cuồng nhiệt cùng chồng già, tân hôn đang lãng mạn, tôi suy sụp, rụng rời vì tiếng hét thất thanh của mẹ chồng

Cho tới một lần nọ, mẹ Nhật trực tiếp gọi tôi tới nhà. Bà hỏi tôi lý do vì sao vẫn không chấp nhận lời cầu hôn của Nhật (sau 3 lần đi cà phê, nhắn tin nhiều ngày thì Nhật bảo muốn cưới tôi. Nhưng tôi thấy khá đường đột và không có tình cảm nên mới bảo cho thêm thời gian. Không ngờ anh đem kể hết với mẹ, còn nói tôi không đồng ý).

Tôi và Nhật được mai mối rồi đi tới hôn nhân. Nói thật, nếu không phải vì điều kiện của gia đình anh thì tôi cũng chẳng nhắm mắt đưa chân mà lên xe hoa lần nữa đâu. Phần vì Nhật đã 46 - vẻ ngoài lại còn già hơn tuổi nữa nên không khiến tôi rung động. Rồi anh lại rất ít nói, khô khan, nhút nhát, bảo sao tới tuổi đó mà vẫn sống cùng mẹ, đưa lương cho mẹ. Quan trọng nhất, tôi cũng là gái 1 lần chồng, có con 6 tuổi rồi, đi bước nữa tôi chỉ lo thằng bé không được yêu thương. Song cứ nghĩ tới lương của Nhật rồi mấy căn biệt thự ngoài phố nhà anh, tôi lại đắn đo...

"Cháu vun đắp tới khi nào? Nếu có tình cảm rồi thì cưới xong vun cũng được, còn không cháu cứ câu giờ thế mất thời gian của đôi bên. Bác nói thẳng nhá, con trai bác có tuổi rồi, chẳng trẻ trung gì nữa để mấy đứa con gái như cháu đòi thêm thời gian. Còn cháu cũng chả trẻ đâu, ngoài 30 rồi đó, còn có tướng sát phu, không cưới đi khéo chỉ có mấy ông già hơn tới hỏi thôi" - Mẹ Nhật phũ phàng nói.

Tôi hơi lúng túng, rồi cũng thật thà chia sẻ: "Cháu thấy mới quen nhau được 2 tháng, quá sớm để tính tới chuyện cưới xin ạ. Cháu cũng nói với anh Nhật rồi, cháu muốn có thêm 1 chút thời gian suy nghĩ cũng như vun đắp tình cảm".

Tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, chỉ muốn đứng dậy luôn rồi bỏ về. Tôi 32, nhưng tôi được đánh giá trẻ trung so với tuổi. Nếu không phải vì chồng mất sớm, mọi người nói tôi sát phu có lẽ tôi cũng sớm tái giá rồi.

Tuy nhiên, mẹ Nhật cũng khá tinh ý, nhận thấy tay tôi nắm chặt, mặt đỏ phừng phừng vì tức cũng nhanh chóng đưa ra hành động xoa dịu: "Bác nói vậy thôi chứ bác thấy cháu xinh xắn, trẻ trung mới nhờ người mai mối chứ. Cháu còn đắn đo gì không biết, về làm dâu nhà này sẽ được sang tên ngay một lô đất gần tỷ. Con trai cháu bác cũng sẽ coi như cháu nội, chuyển sang học trường tư ngay. Cháu nghĩ đi, chả thiệt thòi gì cả. Thằng Nhật tuy hơi nhiều tuổi và không mấy điển trai, nhưng nó chưa từng có vợ, không vướng bận con cái. So với mấy ông góa vợ tán tỉnh cháu thì điều kiện của thằng Nhật không phải quá tốt à?"

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Câu nói ấy của mẹ Nhật thật sự làm tôi thay đổi. Tôi gật đầu đồng ý. Đám cưới sau đó được gia đình nhà trai lo mọi chi phí tổ chức ở khách sạn sang, bà cho tôi 1 lô đất thật, dù trong ngõ nhưng giá trị cũng không rẻ.

Rồi cưới xin cũng xong xuôi, đêm tân hôn hôm ấy lại khiến tôi không thể quên. Như đã nói, vì tôi vốn không có cảm tình với Nhật nên không hề vượt giới hạn. Thậm chí, ngay cả ôm, hôn chúng tôi cũng chưa từng. Trên sân khấu đám cưới khi MC nói hôn, đó là lần đầu của tôi và Nhật. Song tới lúc "động phòng", nhìn Nhật nằm vật ra vì say, tôi lại nghĩ chả lẽ hôn nhân mình lại thế này? Hôm nay thế, mai này cũng thế? Tôi lấy chồng chỉ vì tiền thôi sao?

Dù sao, tôi cũng đã thiếu vắng hơi chồng vài năm nay, giờ có một người đàn ông nằm cạnh liền quyết định chủ động. Sau 1 hồi, Nhật cũng quay sang đáp lại thật. Hôm ấy, hai chúng tôi đã có một đêm tân hôn nồng nhiệt. Sau đó, chúng tôi ngủ thiếp đi.

Thế nhưng, tới khoảng tờ mờ sáng, đang say giấc nồng thì tôi choàng tỉnh vì 1 tiếng hét thất thanh. Tôi mở mắt, mẹ chồng đang đứng trước cửa. Bà nhìn hai chúng tôi không mảnh vải che thân rồi phản ứng thái kém tinh tế như vậy.

Nhưng bất ngờ hơn, Nhật lại bối rối như 1 đứa trẻ làm sai điều gì. Còn tôi, quấn tạm chăn vào nhưng chẳng hiểu chuyện gì. Tôi còn thấy bực vì mẹ chồng quá tùy tiện. Nhưng bà lại mắng tôi sa sả: "Tôi cưới cô về để chăm con tôi, không phải hành nó. Nó sức khỏe yếu, không được ra gió, không được quá sức, cô xem, tối qua nó đã uống say như thế mà cô còn bắt nó phục vụ? Cô thiếu hơi đàn ông tới vậy à?"

Tôi choáng váng thật sự. Tôi cố giải thích nhưng mẹ chồng chỉ nhẹ nhàng bảo Nhật đi tắm, thay đồ và sang phòng khác mà nghỉ ngơi. Còn tôi, bà lườm nguýt, trước khi rời đi còn nói: "Nhẹ nhàng với cục vàng của tôi thôi, đợi khi có bầu thì đừng động vào nó!".

Tận vài ngày sau, khi hai vợ chồng cùng nằm trên giường, Nhật có cảm tình với tôi hơn, anh mới chia sẻ rằng anh bị bệnh khá nặng, nên sức khỏe yếu. Rồi thì mẹ coi anh như trẻ con nên bao bọc quá đà, hẹn hò vài người trước kia nhưng bà cũng luôn dặn không được hôn và Nhật nghe lời. Đêm tân hôn là lần đầu tiên của Nhật...

Tôi rất bất ngờ, nhưng đoán rằng hôn nhân mai này của mình sẽ rất khó khăn với bà mẹ chồng quái thai, thích can thiệp vào cuộc sống của các con, còn chồng thì sợ mẹ 1 phép dù đã U50. Không biết lựa chọn của tôi có đúng không nữa, liệu tôi có bị bà làm khó để giao lại mảnh đất kia không?