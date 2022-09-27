Bỏ vợ một mình ở viện sinh con về ôm ấp nhân tình, đến khi chạy đến bệnh viện thăm vợ thì bàng hoàng khi biết sự thật rụng rời…

Tâm sự 27/09/2022 15:00

Chỉ vì chút tình cảm cũ, vì vấn vương quá khứ mà anh đánh mất vợ con mình. Giờ anh phải làm sao đây?

Nhã là hàng xóm với Tuấn từ thuở bé. Tuấn biết Nhã có tình cảm với mình từ lâu. Nhưng anh cũng chỉ có thể lời đi vì đã thương một người con gái khác. Sau gần 6 năm yêu nhau, người bạn gái này lại chia tay Tuấn mà lấy chồng nước ngoài giàu có. Ngay lúc đó, gia đình nhà Nhã và Tuấn lại muốn hai người đến với nhau. Tuổi cũng đã gần 30, Tuấn lại thấy mình không còn có thể yêu ai khác, nên cứ nghĩ lấy Nhã cho yên phận, lại vui lòng cha mẹ.

Lấy nhau được khoảng 1 năm thì Nhã mang thai. Nghe con dâu có thai, ba mẹ Tuấn vui lắm, gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tuấn thấy vậy cũng mừng trong lòng. Từ đây, Tuấn cố gắng yêu thương và chăm sóc Nhã nhiều hơn. Trong lòng anh lúc này cũng nhen nhóm chút hy vọng về hạnh phúc về sau. Nhưng gần đến ngày Nhã sinh con thì người bạn gái cũ năm xưa lại trở về. Tuấn không kiềm được lòng mà đi gặp cô ấy. Thấy bạn gái cũ khóc nức nở kể khổ, lại còn bảo đã ly dị chồng vì còn thương anh, Tuấn không còn kiềm chế được cảm xúc che đậy bao lâu nay. Tuấn và bạn gái đến với nhau như thuở hai người vẫn còn mặn nồng.

Nhã là người phụ nữ nhạy cảm. Cô đương nhiên nhận ra những sự thay đổi của chồng. Nhưng Nhã lại không muốn suy nghĩ nhiều, cô muốn con mình sinh ra khỏe mạnh trước đã. Ngày chồng đưa cô vào viện sinh con, cô vừa nằm trên giường thôi là anh đã hối hả chuẩn bị đi. Anh bảo công ty có việc đột xuất. Nhã không nói gì, cũng cười cười bảo chồng đi cẩn thận.

Nhã nào biết tối đó Tuấn ôm ấp quấn quýt với nhân tình cả đêm. Cũng trong đêm đó, Nhã một mình vượt cạn cực khổ, may là con trai sinh ra khỏe mạnh. Nhã hạnh phúc lắm, nhắn tin báo chồng con trai chào đời. Vừa nghe tiếng tin nhắn, Nhã cứ nghĩ chắc chồng hỏi han mình đây. Ai dè, vừa mở ra lại thấy tấm hình chồng cùng nhân tình đang ở khách sạn. Khi Tuấn đang ngủ, cô nhân tình lén nhắn tin đáp trả như lời thách thức với Nhã.

Bỏ vợ một mình ở viện sinh con về ôm ấp nhân tình, đến khi chạy đến bệnh viện thăm vợ thì bàng hoàng khi biết sự thật rụng rời… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa thấy tấm hình, Nhã sốc đến mức khóc không dứt. Vết đau khi mới sinh càng cuộn lên từng cơn, nhưng vẫn không bù với nỗi đau bị chồng phản bội. Nhã nào có ngờ khi mình đã khổ sở sinh con thì chồng lại vui vẻ bên nhân tình. Cô cứ nghĩ chính chân tình của  mình đã có thể khiến Tuấn thay đổi. Nào ngờ người bạn gái 6 năm kia vẫn một mực ở lại trong lòng dạ của anh. Nhã thương cho chính mình một, lại thương cho con gấp bội. Con trai vừa mới sinh ra, cha đã bỏ rơi mẹ con Nhã để theo nhân tình.

Nhưng dù có đau lòng thế nào, Nhã vẫn muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Có lẽ cô đã quá mỏi mệt với những cố gắng suốt bao năm qua. Cô không muốn mẹ con mình sau này sẽ phải khổ sở thêm nữa. Nghĩ vậy, cô ráng lê lếch thân xác mỏi mệt của mình xuống giường, ôm lấy con mà rời đi.

Tuấn sau khi có một đêm mặn nồng với nhân tình, lại không thấy tin nhắn nào của vợ, nên nghĩ chắc vợ chưa sinh. Tuấn chạy đến bệnh viện thăm vợ thì nghe bảo vợ anh xuất viện rồi. Điện thoại của Nhã không liên lạc được lại khiến anh thêm hoảng loạn. Tuấn ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra.

Anh vội vàng chạy đến nhà mẹ đẻ với ý nghĩ chắc Nhã chẳng đi đâu khác được. Vừa đến cổng thì anh đã thấy mẹ vợ khóa trái cửa không cho anh vào:

- Anh còn mặt mũi nào tới đây? Vợ đẻ mà nỡ lòng nào đi ôm ấp nhân tình? Tội cho con gái tôi thương yêu anh hết lòng bao lâu nay! Từ giờ thì đừng lui tới đây nữa. Nhà tôi rước nó về, nuôi  dạy con nó đàng hoàng rồi, không cần anh nữa!

Tuấn như chết sững. Một lời giải thích anh còn chưa kịp nói. Con anh vừa sinh anh cũng không được nhìn mặt Anh nào có hay biết mọi chuyện thế này. Chỉ vì chút tình cảm cũ, vì vấn vương quá khứ mà anh đánh mất vợ con mình. Giờ anh phải làm sao đây?

Thấy vợ về, chồng kéo bồ trốn dưới gầm giường rồi hoảng hồn, sốc ngất với món quà vợ để sẵn dưới đó cho hai người…

Thấy vợ về, chồng kéo bồ trốn dưới gầm giường rồi hoảng hồn, sốc ngất với món quà vợ để sẵn dưới đó cho hai người…

Nghe tiếng cửa mở, chồng chị hoảng hốt, nhìn quanh chỉ còn gầm giường là nơi lý tưởng cho cả hai kẻ lén lét ngoại tình này. Thấy thế anh để cô nhân tình trốn dưới gầm giường, còn mình khoác vội bộ đồ ở nhà để ra đón chị:

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Từ khóa:   Tâm sự chuyện gia đình chuyện eva

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