Bỏ vợ kết hôn với người quen của con, sau phút tân hôn ‘lên tiên’ nồng nàn, tôi giật mình nghe vợ thủ thỉ điện thoại hé lộ điều âm thầm nhớ đến kiếp sau

Tâm sự 31/01/2023 13:21

Hiếm hoi lắm để có lại được khoảnh khắc đáng nhớ này với cô vợ trẻ, tôi còn cảm thấy em quá xinh đẹp và đảm đang, yêu chiều chồng.

49 tuổi, tôi ly hôn vợ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi không ra gì, bội tình bạc nghĩa nhưng là tôi thì họ mới hiểu được. Vợ đi bên cạnh từ ngày gian khó, trong những năm qua tôi đã cung phụng và bù đắp cho cô ấy đủ rồi. Vậy nên đừng có trách tôi ruồng rẫy người vợ tào khang.

Con cái đã lớn khôn, tôi nuôi nấng học hành đàng hoàng, có công ăn việc làm tử tế. Vậy thì tôi xấu xa ở điểm gì? Bây giờ hết tình cảm, lẽ nào tôi phải sống nốt nửa phần còn lại, mà không được tìm người phụ nữ mình yêu?

Khi con gái đầu 25 tuổi dẫn cô bạn tên Hằng về nhà, tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Song đến khi Hằng chủ động tiếp cận thì tôi lập tức bị lung lay bởi sự trẻ trung, thông minh và tươi mới của cô ấy. Thời điểm Hằng tỏ tình với mình, tôi thật sự không thể làm chủ được bản thân nữa. Bạn của con gái thì sao, giữa chúng tôi không hề vi phạm luân thường đạo lý. Tôi nhiều tuổi hơn cô ấy thì thế nào, tình yêu lẽ nào còn phân biệt tuổi tác?

Bỏ vợ kết hôn với người quen của con, sau phút tân hôn ‘lên tiên’ nồng nàn, tôi giật mình nghe vợ thủ thỉ điện thoại hé lộ điều âm thầm nhớ đến kiếp sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau nửa năm giấu giếm qua lại, tôi không đành lòng nhìn Hằng phải đứng trong bóng tối nữa nên thẳng thừng đề nghị ly hôn vợ. Biết người phụ nữ tôi đang yêu là Hằng, vợ con, họ hàng đều xúm vào chỉ trích tôi. Đã vậy thì tôi cũng chẳng cần. Từng này tuổi, cả đời vất vả, lẽ nào bây giờ tôi không thể sống cho riêng mình mà phải để ý ánh mắt và sự đánh giá của người khác?

Con cái thì tống ra ngoài tự lập, ly hôn tôi chia cho vợ một ít tài sản, vậy là có tình có nghĩa lắm rồi. Sợ Hằng phải tủi thân thiệt thòi, tôi tổ chức đám cưới rất linh đình, biến cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp và được cưng chiều nhất. Tôi mua căn hộ mới, thuê thiết kế theo ý thích của vợ trẻ. Tất nhiên không thể đón cô ấy về căn hộ cũ nơi tôi vào vợ trước từng sống được. Cô ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất trên đời này.

Bỏ vợ kết hôn với người quen của con, sau phút tân hôn ‘lên tiên’ nồng nàn, tôi giật mình nghe vợ thủ thỉ điện thoại hé lộ điều âm thầm nhớ đến kiếp sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù chúng tôi đã thuộc về nhau trước đó nhưng đêm tân hôn vẫn là khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng. Từ đây tôi sẽ có một cô vợ xinh đẹp duyên dáng, yêu mình nhất mực, nửa đời sau của tôi mới đúng là viên mãn. Sau giây phút nồng nàn, ôm Hằng xinh đẹp động lòng người trong vòng tay, thấy quyết định bỏ vợ của mình hoàn toàn xứng đáng.

Chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, chợt thấy Hằng gỡ tay tôi ra rồi ngồi dậy. Tôi có tuổi rồi nên tỉnh ngủ lắm, không ngủ say được như khi còn trẻ. Chẳng biết vợ dậy làm gì lại mở cửa ra ngoài khi trong phòng có toilet.

Tôi cũng đi theo, không chủ định theo dõi vợ song phải bủn rủn nghe được cô ấy đang gọi điện cho bạn:

- Thôi mày đừng hỏi thăm nữa, 50 tuổi thì mày nghĩ còn trông mong được gì. Cố gắng bòn rút hết mức có thể rồi té thôi… Mà lão bệnh nặng tạch luôn thì càng tốt nhỉ, đỡ mang tiếng bỏ chồng. Nhưng bây giờ lão vẫn khỏe mạnh nên thi thoảng có vụ gì thì gọi tao nhé. Mày biết gu của tao rồi đấy, tình một đêm thôi chứ cặp kè lão phát hiện ra thì công toi hết…

Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được những lời lẽ đó có thể phát ra từ miệng vợ mình - người phụ nữ ngỡ tưởng yêu tôi chân thành tha thiết bất chấp tuổi tác và sự soi mói của người đời. Chỉ là cô ta diễn quá giỏi và tôi thì quá ngu ngốc tin tưởng mà thôi. Cô ta chỉ muốn bòn rút tiền bạc, thậm chí còn tàn nhẫn mong tôi chết sớm để hưởng chọn gia tài. Thậm chí còn có ý định ra ngoài tìm trai trẻ vui vẻ, chê tôi già yếu không thỏa mãn được vợ.

Từng này tuổi, tôi đủ bình tĩnh để quay trở lại phòng ngủ, không vạch trần ngay cô vợ trẻ. Tôi chưa biết phải xử lý ra sao, mỗi lần nghĩ đến mà cay cú uất hận. Xin cho tôi vài cao kiến để tặng cô ta một bài học nhớ đến kiếp sau!

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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