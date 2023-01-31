Biết tin chồng ngoại tình như vậy, tôi vô cùng đau khổ và còn thấm thía nhiều điều. Có lẽ tôi còn may mắn hơn khi có mẹ mình an ủi...

Yêu nhau được gần 1 năm thì vợ chồng tôi quyết định về chung một nhà. Từ đó đến nay cũng đã được hơn 1 năm nhưng vẫn chưa con cái gì vì bọn em muốn kế hoạch khoảng 2 năm. Vợ chồng còn trẻ lại không vướng bận con cái, đáng lẽ đây sẽ là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất của một cặp vợ chồng. Nhưng tôi lại đang muốn quên những ngày này đi càng nhanh càng tốt. Cách đây khoảng 3 tháng, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đó là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và là đồng nghiệp của chồng tôi. Chồng tôi vốn là một người tử tế, đứng đắn và tốt bụng nên được rất nhiều người yêu quý, trong đó có cô ta. Không biết ở công ty, trong phút mềm lòng thế nào, chồng tôi rơi vào tay cô ta.

Không chỉ có thế họ còn thường xuyên dắt nhau đi chơi và đi quá giới hạn. Ban đầu chồng tôi luôn mượn cớ bận để vắng nhà nhưng khi tần suất tăng lên thì tôi sinh nghi và tìm cách theo dõi. Kết quả là tôi đã bắt tận tay họ đang ở khách sạn cùng nhau. Ảnh minh họa: Internet Từ sau lần ấy, chồng tôi có vẻ đã biết lỗi và tìm cách chuộc lỗi. Anh chấm dứt hẳn với cô gái kia, nghỉ việc ở công ty cũ và hết mực quan tâm chăm sóc vợ. Nhưng tôi lại càng cảm thấy mất niềm tin vào chuyện hôn nhân, gia đình. Không chỉ có thế, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đáng quên kia đi là tôi lại nổi da gà. Cũng chính vậy mà từ đó đến nay, chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng vô cùng tẻ nhạt.

Buồn chán chuyện gia đình chồng con nên tôi hay trò chuyện với người yêu cũ. Tôi và anh từng yêu nhau một thời gian rất dài nhưng rồi vì những lý do khách quan lẫn chủ quan mà bỏ lỡ nhau. Trong khi tôi lập gia đình rồi thì anh vẫn là một người đàn ông độc thân được nhiều ngưỡng mộ. Khi biết chuyện của tôi, anh mong tôi có thể quay về bên cạnh anh như ngày nào vì theo như lời anh nói thì vẫn còn rất thương tôi. Tuần trước, chúng tôi có hẹn nhau đi uống nước nhưng tất cả chỉ dừng tại đó thôi và tôi chưa làm gì có lỗi với chồng. Tuy nhiên, gặp người yêu cũ xong rồi thì bao nhiêu kỷ niệm, ký ức ùa về khiến tôi lại càng muốn bỏ chồng để quay lại với tình cũ. Ảnh minh họa: Internet Không biết phải làm thế nào cho phải nên mới đây tôi đem chuyện này tâm sự với mẹ đẻ. Trước đó bà chưa từng biết chuyện chồng tôi ngoại tình nhưng nghe xong bà nhẹ nhàng bảo: - Con à. Thằng Hải (chồng tôi) nó làm như thế là sai rành rành. Nhưng dù sao bây giờ nó cũng đã biết lỗi và con cũng đã tha thứ cho nó rồi thì hãy bỏ qua mọi chuyện đi. Mẹ biết đó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Mà chắc gì thằng Thành (người yêu cũ của tôi) đã tốt hơn, nếu nó tốt thì năm đó sao bọn con còn chia tay? Vì vậy nên con đừng dại đạp bát cơm nhão mà vồ bát cơm khê. Nghe mẹ nói đến đây tôi như bừng tỉnh. Có lẽ chuyện của chồng mình, tôi vẫn khó lòng mà quên ngay được nhưng chắc chắn tôi sẽ từ bỏ ý định quay lại với người yêu cũ. Dù sao đó cũng chỉ còn là kỷ niệm mà thôi, người tôi lấy là chồng tôi cơ mà.

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