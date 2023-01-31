Vừa bắt đầu đêm tân hôn lãng mạn, tôi giật thót tim khi chồng để lộ ‘dấu ấn’ sau cúc áo cài kín, rưng rưng nước mắt, tôi dọn ra ngoài nhìn anh mà hận thấu xương tủy

Tôi cũng giống bạn, lần đầu đi phỏng vấn không hề thành công. Tôi bị vị sếp khó tính phê bình không thương tiếc, anh nói nhìn tôi rất quê mùa, ăn mặc chẳng khác gì bà bán cá ngoài chợ. Biết mình bị loại rồi nên trước khi ra về tôi quẳng lại một cái lườm khiến cho anh ta trợn mắt kinh ngạc.

Tưởng như lấy anh cuộc đời tôi sẽ là bà hoàng, thế nhưng ngay đêm tân hôn chồng đã cho tôi nếm mùi mất mát nhưng sự lựa chọn khác nhau, vẫn cho ra những kết quả buồn.

Vào một ngày, anh đưa cả một xe hoa đến tỏ tình với tôi, vừa hạnh phúc lại bất ngờ, tôi chỉ biết gật đầu đồng ý. Sự lãng mạn và tình yêu điên cuồng của anh đã nhanh chóng chiếm được trái tim tôi.

Thế mà ngay hôm sau tôi lại được nhận vào làm và trả với mức lương trung bình. Tôi và sếp cũng thỉnh thoảng gặp nhau nhưng lần nào cũng bị anh châm chọc, tôi cũng đanh đá đáp trả nên dần dần thân thiết hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Từ khi biết sếp và tôi yêu nhau, các cô gái trong công ty ghen tức và thường xuyên tìm cách chia rẽ chúng tôi. Một số người bày cách làm khó tôi trong công việc, một số khác thì tụ tập nói xấu tôi khiến tôi gần như bị cô lập.

Để tránh đêm dài lắm mộng, anh và tôi đã quyết định tổ chức đám cưới sớm hơn dự định. Một đám cưới xa hoa lộng lẫy cùng với sự tham gia của rất nhiều người đã diễn ra. Tôi thấy mình thật may mắn hạnh phúc, một cô gái bình thường thế mà lấy được người chồng đẹp trai tài giỏi.

Đêm tân hôn, tôi đang lâng lâng hạnh phúc nằm trên giường, ngẫm về quãng thời gian yêu nhau tuy ngắn ngủi nhưng ngọt ngào vô cùng. Chồng bước đến trước mặt cởi từng chiếc cúc áo của anh, thế nhưng đến nút thứ hai, một chữ Yến trên ngực trái chồng đ.ập vào mắt tôi.

Chỉ nhìn chữ đó thôi tôi đã đoán được anh có mối tình đầu rất sâu đậm. Anh yêu người con gái đó đến nỗi khắc tên người ta lên trái tim. Thấy tôi nhìn không chớp mắt, anh làm ngơ không nói gì mà vẫn tiếp tục cởi tiếp những chiếc cúc khác.

Ảnh minh họa: Internet

Không kìm nén được nỗi đau tan nát con tim, tôi bảo anh cài cúc áo vào, sẽ không có đêm tân hôn chừng nào còn chữ Yến đó trên ngực chồng. Anh giận dữ nói tôi ghen với một cái chữ trên ngực của anh, nói tôi ích kỷ hẹp hòi và trước khi rời khỏi phòng anh nói sẽ không bao giờ xóa nó đi.

Ngay hôm sau là chiến tranh lạnh, tôi ra ngoài thuê phòng ở, hàng ngày gặp nhau ở công ty thì cả hai không nói gì. Đã một tuần nay anh không nói gì với tôi, có lẽ anh vừa muốn có tôi vừa muốn lưu giữ mối tình cũ.

Tôi đã khóc rất nhiều không biết phải thuyết phục anh thế nào để có thể xóa đi cái chữ đáng ghét trên tim anh. Nếu anh không xóa chữ đó đi thì tình cảm vợ chồng trước sau cũng sẽ phai nhạt. Mọi người ơi trong trường hợp này yêu cầu của tôi có quá đáng lắm không?