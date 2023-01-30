Thử ‘đổi gió’ cho cuộc yêu, nào ngờ trong lúc ‘thăng hoa’ anh nhẹ nhàng tiết lộ một chuyện khủng khiếp, 1 tuần sau, anh say mèm quỳ sụp dưới chân tôi van xin điều đau đớn

Tâm sự 30/01/2023 23:12

Tôi còn chẳng thể ngờ được, trong hoàn cảnh ấy, lại nhận về câu trả lời đau đớn ấy. Nhìn anh mềm oặt dưới chân tôi mà lòng xót xa.

Tôi gặp Thành lần đầu vào 5 năm trước, khi đó Thành còn có người yêu, tôi lại vừa bước qua mối tình đầu khắc cốt ghi tâm nên chỉ làm bạn bè đơn thuần, không hơn không kém. Sau này, Thành chia tay cô gái nọ rồi chúng tôi dần tiến tới với nhau. Có nhiều người hỏi chúng tôi có vội quá không nhưng chúng tôi dành 4 năm mặn nồng để đáp trả câu hỏi của mọi người. Không hẳn tôi hạnh phúc, nhưng chúng tôi chưa từng nghĩ tới việc phải chia tay nhau.

Tình yêu của tôi và Thành không nhận được sự đồng ý của 2 bên gia đình. Nhà tôi chê nhà Thành không có điều kiện ngang bằng còn bố mẹ Thành chê tôi vụng về lại ở xa. Bố mẹ Thành nói nếu chúng tôi cưới nhau sẽ rất khổ vì 2 bên gia đình xa nhau cả trăm km. Cả 2 nhà đều gay gắt nên chúng tôi yêu nhau trong bí mật, lâu dần chẳng ai nói tới việc cưới xin.

Thử ‘đổi gió’ cho cuộc yêu, nào ngờ trong lúc ‘thăng hoa’ anh nhẹ nhàng tiết lộ một chuyện khủng khiếp, 1 tuần sau, anh say mèm quỳ sụp dưới chân tôi van xin điều đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu năm trước Thành muốn mở công ty riêng sau nhiều năm đi làm thuê. Tôi ủng hộ quyết định của Thành, dồn hết tiền để anh phát triển sự nghiệp thậm chí còn xin thêm tiền bố mẹ nói dối để mua nhà ở Hà Nội. Nửa năm sau, tình hình ngày càng khó khăn nên tôi dọn về ở chung với Thành như vợ chồng để tiện đi lại, chăm sóc anh. Chúng tôi cứ dựa vào nhau sống như vậy, dự định nếu 2 bên gia đình không cho cưới thì chờ 2 năm nữa công việc khởi sắc thì có con.

Nhưng sống chung với nhau tôi mới nhận ra việc sống cùng nhau thực sự có rất nhiều vấn đề. Tôi là đứa thích kiểm soát trong khi đó Thành là kiểu người phóng khoáng. Lúc yêu, anh chỉ cần nhắn tin cho tôi anh đi đâu, với ai còn giờ nếu tôi thấy anh chưa về sẽ lo lắng, anh đi quá lâu tôi lại nhớ anh. Tôi cũng hiểu công việc của Thành cần mối quan hệ, cần người nâng đỡ, cần anh em sát cánh nhưng không thể mở lòng nổi.

Từ chỗ ít về nhà, Thành cũng dần lạnh nhạt chuyện chăn gối hơn hẳn, đem tâm sự chuyện này cùng mấy chị cùng văn phòng, có người nói do anh bận quá, người thì khẳng định anh có bồ bên ngoài vì chồng chị cũng từng như thế. Cuối cùng, mọi người đều khuyên tôi nên chăm chuốt lại bản thân, đầu tư “chuyện ấy” hơn để giữ chân anh. Trước giờ tôi chỉ nghĩ cho anh ăn gì, mặc gì chứ nào có nghĩ tới việc lên giường phải tư thế ra sao, thơm tho thế nào. Có lẽ đó chính là thiếu hụt của tôi…

Thử ‘đổi gió’ cho cuộc yêu, nào ngờ trong lúc ‘thăng hoa’ anh nhẹ nhàng tiết lộ một chuyện khủng khiếp, 1 tuần sau, anh say mèm quỳ sụp dưới chân tôi van xin điều đau đớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để cho Thành bất ngờ, buổi tối hôm đó tôi ghé cửa hàng mua nước hoa, lại mua thêm nến thơm, hoa hồng, dung dịch vệ sinh… Không quên thêm chút rượu vang để tối đó cùng anh thưởng thức. Đúng như mọi người nói, khi tôi khoác lên mình bộ cánh mỏng mạnh khoe trọn 3 vòng căng tràn, lại thoang thoảng chút mùi thơm nước hoa, không gian lãng mạn như trong phim anh lập tức đổ gục.

 

Không còn câu hỏi nay ăn gì nữa, Thành lao vào tôi như con thú thấy mồi. Mắt anh sáng rực, vứt bỏ luôn vẻ mệt mỏi như mọi ngày. Tôi thẩm nhủ trong người, “quả này anh dính thính rồi”. Nào ngờ trong cơn “thăng hoa” Thành ôm tôi thú nhận trước giờ anh chưa từng được thỏa mãn khi ở cạnh tôi. Tôi phát hoảng khi thấy anh ngồi dậy ôm mặt khóc, anh thú nhận anh đã cặp bồ với một cô gái làng chơi. Anh nói, ở cạnh cô ta anh thấy cảm giác thèm mùi đàn bà hơn với tôi.

Tôi c.hết lặng,… không thể chấp nhận sự thật này. Anh từng nói, anh khác bố anh, anh ghét cặp bồ, anh muốn có tình cảm lâu dài. Anh kể bố anh đã làm khổ mẹ anh ra sao, anh từng rơi nước mắt nghĩ lại tuổi thơ của mình, còn giờ anh đang đi lại vết say đổ của người sinh ra mình.

1 tuần sau đêm đổi gió đó chúng tôi không nói chuyện với nhau cho tới đêm qua anh trở về trong tình trạng say mèm quỳ xuống chân tôi xin lỗi. Anh nói anh có lỗi với tôi, nhưng 1 phần cùng vì tôi quá “nhạt nhẽo”, bây giờ quyết định cuối cùng vẫn là ở tôi, nhưng nếu tôi muốn tôi và anh có thể bên nhau lâu dài thì nên thay đổi bản thân đừng để anh cảm thấy ôm 1 thằng đàn ông mỗi khi đêm xuống.

Tôi phải làm sao đây?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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