Cách đây 5 năm, lúc ấy là lúc vừa ra trường thì mình và người yêu (giờ là người cũ) yêu nhau được 4 năm. Hắn hơn mình 2 tuổi. Yêu 4 năm cũng không phải ngắn, trước đấy còn xác định với nhau là mình qua tuổi Kim lâu thì cưới (qua tuổi 23).

Đang yêu đương nhưng không chung thủy, "tòm tem" với người khác dẫn đến mang thai, hành vi này chẳng ai có thể thông cảm nổi. Khi yêu, ai chẳng cần sự một lòng một dạ. Nếu như đang yêu vẫn thoải mái "lên giường" cùng người khác thì hãy nhớ đến một ngày tai họa ập đến bất cứ lúc nào.

H. là bạn của anh ấy. Mình điên tiết hỏi han kỹ lưỡng hơn thì anh ta chỉ trả lời ngắn gọn:

Cả hai nghiêm túc đến mức mình còn dẫn về ra mắt gia đình mình rồi. Hắn cũng dẫn mình về ra mắt gia đình hắn rồi mà đùng cái hắn nói chia tay, và lí do chia tay là 'H. có bầu rồi'.

'Anh xin lỗi, giờ mọi việc đã đi quá xa rồi, anh với H. có lẽ phải lấy nhau thôi'.

Vậy là mình cay lắm, bạn khác giới đấy, hở ra là như vậy. Mình nghĩ 1 ngày chúng nó sẽ gặp quả báo thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Ai ngờ, sau 5 năm… gần 5 năm mới đúng thì mình nhận được tin là đứa con trai của hắn với H. ấy, không phải con ruột hắn. Hắn 'đổ vỏ', con được 4 tuổi rồi, không hiểu vì 1 lý do nào đó, hắn đi thử ADN thì ra kết quả là không cùng huyết thống. Giờ cả nhà đó đang loạn lên.

Chứng tỏ là cái lúc mà hắn yêu mình rồi làm 'việc ấy' với vợ hắn hiện tại thì cô ta còn qua lại với người khác nữa, không biết là bao nhiêu người nhưng ít nhất 2 người và người 'đổ vỏ' là hắn.

Có lẽ do hắn ngây thơ, do hắn quá tin tưởng vào bạn H., giờ là người bạn đời của hắn mà 'cắm sừng' mình nên thành ra như này.

Mình giờ thì cũng chưa có người yêu, chưa có chồng, đang độc thân vui vẻ nhưng nghe tin này thì cảm thấy hơi có chút hả hê. Không hiểu sao lại thế được, mình trước cũng nghĩ là con của hắn ai ngờ giờ hóa ra là anh ta 'đổ vỏ'.

Thật sự mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng thật đấy. Anh ta phạm lỗi với mình, đang yêu nhau vẫn đi tòm tem cùng người khác. Cưới người ta, nuôi con 4 năm mới phát hiện chẳng phải con mình. Chắc suốt thời gian qua chăm bẵm con cái các kiểu, một bố hai con nhưng cuối cùng phát hiện ra sự thật đau đớn này. Có lẽ đó cũng là hình phạt anh ta phải nhận khi phản bội mình xưa kia".

Vậy mới nói, đôi khi có những chuyện xảy đến ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Xuất phát của nó cũng đến từ sự không chung thủy của chàng trai. Nếu anh ta không tòm tem bên ngoài, không phản bội thì đâu thể khiến sự việc trở nên khó lòng giải quyết thế này. Sau 5 năm có lẽ mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn, đau đớn hơn.

Đây cũng là một bài học lớn đối với tất cả. Hãy chung thủy hơn khi yêu đương bởi chẳng ai biết thứ đang chờ sau một cuộc phản bội sẽ là điều gì.