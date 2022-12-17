Tôi cũng có công việc ổn định cha mẹ lại khá giả thế nên kinh tế không khó khăn làm chúng tôi sống nhẹ nhàng thoải mái hơn. Trước kia khi yêu em tôi cũng biết Hường đã trải qua 1 mối tính khá mặn nồng hai người yêu nhau hơn 2 năm và cũng đã đi quá giới hạn.

Tôi và Hường cưới nhau được gần 3 năm con trai đầu lòng cũng đã gần 1 tuổi, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi tương đối hạnh phúc và mỹ mãn bởi Hường biết cách sống với bố mẹ chồng biết đối nhân xử thế và khá là biết cách hài hòa mọi thứ trong cuộc sống.

Thế là cuộc hôn nhân của chúng tôi khá êm đẹp và trôi qua nhẹ nhàng. Khi sinh con được hơn 1 năm Hường quyết tâm lấy lại vóc dáng và để khỏe mạnh hơn, tôi vui mừng vì em biết chăm chút bản thân. Bởi yêu mình thì mới biết cách yêu mọi người.

Khi biết điều đó thật lòng chẳng người đàn ông nào có thể thoải mái nhưng tôi cũng chẳng ích kỷ bởi đó là quá khứ những gì đã qua thì hãy gác lại cái cần trân trọng chính là tương lai. Bởi con người ai cũng có quá khứ dù tốt đẹp hay không.

Thế là sáng nào dù mưa gió lạnh nóng gì em cũng dậy sớm đi thể dục rồi về lo cơm nước sáng cho con, tôi an lòng lắm bởi lúc này em đã trở thành người phụ nữ của gia đình thực thụ.

Thế nhưng dạo gần đây đôi khi tôi thấy hàng xóm bán tán về việc vợ tôi gặp gỡ người đàn ông khác khi đi chạy thể dục. Tuy tin tưởng em nhưng không có lửa làm sao có khói, tôi giả vờ nói tới chuyện người này người nọ có chồng còn ngoại tình em tỏ ra khinh bỉ những kẻ đó, rồi nói phúc đức tại mẫu sao chẳng để đức cho con.. Thế là tôi đã hoàn toàn tin vợ mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cho tới 1 ngày trời mua khá nặng hạt khuyên em đừng đi thể dục kẻo ốm thế nhưng Hường nhất quyết đi vì vậy chẳng hiểu sao tôi nổi lòng sinh nghi và đi theo, thật không ngờ tôi thấy em cùng 1 người đàn ông đi vào nhà nghỉ gần đó.

Chết đứng ngay tại chỗ định lao vào đánh cả hai người nhưng tôi biết chẳng cần phải làm vậy tôi quyết định đứng chờ em dưới ngay cổng nhà nghỉ. Tầm 1h sau hai người tay trong tay đi ra, thấy tôi em khóc nức nở van xin tôi tha thứ.

Còn người đàn ông kia chỉ nhìn Hường 1 cái rồi liếc tôi và đi. Tôi uất hận tôi phát điên lên về nhà tôi ném đồ đạc đuổi em ra khỏi nhà, cô ấy khóc nức nở thú nhận hai người gặp lại đã lâu nhưng mới quan hệ với nhau gần đây mong tôi tha thứ.

Nghe vợ nói mà uất nghẹn, làm sao tôi tha thứ được khi mà giờ tình yêu với vợ chỉ còn lại sự căm ghét, coi thường, Hường thì cứ khóc mãi, cầu xin tôi tha thứ, cho cô ấy cơ hội để con cái có cha có mẹ, giờ tôi phải làm sao bây giờ đây?