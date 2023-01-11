Biết tôi không còn trong trắng, lúc ‘gần gũi’ đêm tân hôn, anh bất ngờ làm một việc khiến tôi òa khóc

Nghe từng điều anh thủ thỉ mà tôi nghẹn lại, tôi không dám tin mà cứ nghĩ là mơ, phải chăng tôi đã quá may mắn sao?

Anh bảo, mẹ anh quan trọng chuyện này lắm, nếu không làm vậy, sau này tôi khó lòng mà sống yên được.

Tôi quen anh qua giới thiệu của chị cùng cơ quan. Thật sự lúc đi gặp mặt, tôi cũng không thích lắm, nhưng nghĩ đến mình không còn trẻ, thôi thì chặc lưỡi tự cho mình cơ hội nên đi thế thôi.

29 tuổi, tôi độc thân, dù trước đó thời sinh viên cũng yêu một người hơn 4 năm nhưng sau đó chia tay. Lúc gặp anh, thấy anh có vẻ hiền lành, chững chạc nên tôi cũng có chút cảm tình.

Anh có vẻ rất thích tôi, sau hôm gặp mặt thường chủ động mời tôi đi cà phê, nước non, xem phim. Lâu dần tôi cũng nảy sinh tình cảm, còn thú thật, ở tuổi này rồi, tôi cũng không quá lãng mạn hay tha thiết gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi thích lắm, chuyện chồng con của tôi mẹ sốt ruột lâu lắm rồi, nay thấy tôi dẫn về một anh vừa phong độ, đẹp trai lại công việc ổn định, ăn nói đâu vào đấy nên ưng ngay. Bố mẹ anh cũng có vẻ thích tôi, hôm tôi về ra mắt đầu tiên đã nói tôi báo trước để hai bác sang thăm nhà.

Chúng tôi làm đám cưới, ấm cúng, vui vầy. Đêm tân hôn, lúc vợ chồng chuẩn bị gần gũi, tôi nói với anh tôi không còn con gái, chồng không nói gì, anh chỉ bảo anh không quan trọng chuyện đó, ai cũng có quá khứ, miễn sau này yêu thương nhau là được.

Xong chuyện, lúc tôi còn đang ngại ngùng mặc đồ thì anh bất chợt dùng dao cứa vào ngón tay, tôi đang hoảng thì anh tiến đến cho chảy một giọt vào ga giường rồi nhìn tôi cười. Tôi ngỡ ngàng, anh rỉ tai tôi: "Mẹ anh khó lắm, mai thế nào cũng lên kiểm tra, không có cái này thì em khổ đấy". Tôi nhìn anh mà ứa nước mắt.

Kể từ hôm ấy đã hơn 1 năm rồi, tôi vừa sinh cho anh một cặp sinh đôi kháu khỉnh. Anh rất tốt và chu đáo với mẹ con tôi, đời này tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được anh.

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