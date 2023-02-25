Biết tin có thai tôi vui mừng báo cho bạn trai, mong chờ ngày được làm 'chính thất', để rồi bàng hoàng trước lời kể của người hàng xóm

Thấy Ngà bước vào nhà, Tú tái mét mặt, chết lặng. Chưa kịp định thần để can gián hay thanh minh, Ngà đã như chiếc máy được cài đặt sẵn, tuôn ầm ầm, tông tốc kể từ những ngày đầu tiên Tú làm quen rồi tán tỉnh Ngà ra sao, Tú kể vợ chồng lục đục, sống với nhau không hạnh phúc vì vợ anh vô sinh thế nào, rồi Tú ngon ngọt hứa hẹn nếu Ngà mang thai anh sẽ ly hôn vợ để cưới Ngà ngay lập tức....Thế nhưng cách đây gần một tháng, khi Ngà vui mừng hớn hở thông báo với Tú rằng cô đã mang thai thì anh lập tức thay đổi thái độ, nhăn nhó, cáu gắt rằng cô mang thai đúng thời điểm anh chưa "chuẩn bị làm bố", rồi kinh tế chưa ổn định, công việc ở cơ quan đang rối bời....

Tú luôn tự hào với bạn bè của mình rằng anh "được ăn tới nơi, chơi tới bến" nhưng trong mắt vợ con và gia đình, Tú luôn là người chồng, người cha hoàn hảo và ... "sạch sẽ". Thế nhưng người tính không bằng trời tính khi trưa chủ nhật vừa rồi, đúng lúc đại gia đình cả ông bà nội ngoại và các anh chị em, bạn bè thân thiết quây quần tại nhà Tú cùng ăn mừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh thì Ngà, cô bồ nhí của Tú xồng xộc đẩy cửa bước vào, lu loa tố cáo Tú Sở Khanh, "quất ngựa truy phong" khi Ngà thông báo đã có thai 2 tháng.

Rồi Ngà vô tình gặp được Chung, một người bạn thường đánh tennis với Tú mà cô đã có lần ngồi ăn nhậu cùng trong lần Tú đưa cô đến sân bóng. Chung cũng chỉ biết 1 số điện thoại của Tú như Ngà biết, nhưng anh nhớ láng máng khu vực nhà của Tú bởi có lần đi đánh bóng về, Tú đã nhờ Chung chở về và thả anh ở ngay đầu ngõ.

Sau hôm ấy thì Tú đến với Ngà thưa thớt dần và 2 tuần nay thì anh "biến mất" không dấu vết. Điện thoại của Tú luôn ngoài vùng phủ sóng, cơ quan của Tú thì Ngà chỉ biết anh làm trong một Tổng công ty xuất nhập khẩu, còn cụ thể phòng ban nào thì cô mù tịt. Bỗng nhiên thấy người yêu lặn không mọc mũi sủi tăm, Ngà sau những giờ uất ức thì lồng lộn để tìm bằng được Tú. Cô lục tung các mối quan hệ quen biết trong những ngày còn mặn nồng với Tú để tìm ra manh mối của anh. 5 ngày liền cứ hết giờ làm việc là Ngà đứng phục ở cổng cơ quan, nhưng cả nghìn người ra vào toà nhà khiến Ngà không biết được Tú ở đâu trong đám đông kia.

Cảm ơn Chung rối rít vì thông tin "quý hơn vàng" mà anh vừa cung cấp, Ngà âm thầm tìm đến nhà Tú. Cô ngỡ ngàng khi nghe bà giúp việc nhà hàng xóm ở ngay đầu ngõ nhà Tú mau mắn kể về cuộc sống của gia đình anh. Vợ Tú dù là gái 2 con vẫn rất trẻ và xinh, Tú còn nổi tiếng trong xóm là người chiều vợ, thương con. Đi vắng thì thôi, về đến nhà là Tú xắn tay dọn dẹp nhà cửa, quét sân, quét cổng sạch sẽ tinh tươm. Ngày nghỉ cuối tuần cả nhà cùng nhau đi chơi hay đi chợ, mua đồ ăn về nấu nướng, tiếng cười nói rộn rã.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy Ngà mắt tròn mắt dẹt nghe chuyện nhà Tú, bà giúp việc còn say sưa tả cả dáng dấp, cách ăn mặc, trang điểm của vợ Tú cho Ngà nghe. Theo lời bà thì vợ Tú "sướng từ gót chân sướng lên", bởi được chồng chiều chuộng, gia đình lại có điều kiện nên không phải lo lắng gì, hai đứa con cũng đều đã miệng ăn chân chạy nên đi làm về ngoài nấu bữa cơm, vợ Tú chẳng phải đầu tắt mặt tối như bao người vợ khác…

Càng nghe, Ngà càng tức đến nổ đom đóm mắt, cô không ngờ Tú mồm miệng lúc nào cũng thơn thớt “một điều vợ yêu, hai điều bà xã” lại có thể lừa mình trắng trợn đến thế. Cuộc sống của vợ chồng Tú hạnh phúc, hai đứa con một gái một trai xinh xắn, gia đình khá giả nhưng Tú “dựng lên” trong mắt cô một “bi kịch” gia đình, một cuộc sống xám xịt bên người vợ vừa vô sinh vừa lắm mồm quá quắt.

Để xác nhận thông tin một cách chắn chắn nhất, chiều ấy Ngà xin nghỉ ca bán hàng ở siêu thị thuốc của mình rồi tìm một góc khuất trong quán cà phê đối diện ngay ngõ nhà Tú để “mai phục”. Chiều muộn hôm ấy, “không hẹn mà gặp” cả hai vợ chồng Tú lại cùng đi về nhà một giờ. Ngà chứng kiến toàn bộ cảnh hai đứa trẻ một đứa ngồi xe mẹ, một đứa ngồi xe bố ríu rít nói cười. Đến cửa nhà, Tú xuống xe trước rồi đỡ con xuống, sau đó quay sang dắt xe cho vợ vào nhà. Định bụng sẽ vào nhà Tú làm rõ trắng đen ngay nhưng Ngà cố gắng nhịn để lên kế hoạch cho “việc lớn”.

Bởi theo thông tin mà bà giúp việc hàng xóm cho biết, thì chỉ còn hai ngày nữa là vợ chồng Tú sẽ mời gia đình nội ngoại cùng một số bạn bè thân thiết đến nhà tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Bà giúp việc biết thông tin này là bởi cách đây mấy ngày, vợ Tú đã sang nhà Yến, nhà chủ của bà để tham khảo thực đơn các món ăn mời khách. Cô Yến chủ nhà của bà còn “vẽ” cho vợ Tú nên đưa cả nhà đi chụp ảnh cưới để lễ kỷ niệm thêm hoành tráng. Vợ Tú còn nhờ Yến chủ nhật sang cắm hoa, trang trí nhà cửa hộ cô bởi khoản này Yến khéo tay hơn rất nhiều.

Không chỉ bàn bạc chuyện cỗ bàn, vợ Tú còn hớn hở khoe cô bạn hàng xóm bộ vòng tay, dây chuyền bằng vàng trắng có mặt là chữ cái đầu là tên của hai vợ chồng được đúc lồng vào nhau mà Tú tặng cô trước ngày kỷ niệm cả tháng…

Đúng sáng chủ nhật, Ngà ăn mặc điệu đà rồi trang điểm thật đẹp, đến quán cà phê trước ngõ nhà Tú ngồi từ sớm. Ngà hồi hộp với kế hoạch mình đã tính toán trong đầu. Cô hiểu sau những gì Tú đã làm với mình thì việc “giữ” Tú ở lại với cuộc đời cô là điều không thể. Nhưng Ngà đã quyết “làm ra ngô ra khoai” để “Trạng chết Chúa cũng băng hà” vì sự đểu giả của Tú đối với cô.

Ngà không giấu lòng rằng cô yêu Tú thực sự và mong muốn được cùng anh xây dựng hạnh phúc gia đình. Cô tin Tú, tin vào những điều Tú nói về hoàn cảnh đáng thương của anh nên dù biết Tú đã có vợ vẫn hết lòng hết sức yêu anh, mong ngóng đến ngày Tú bỏ vợ để cùng anh “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.

25 tuổi, nghề nghiệp ổn định, đàng hoàng, không khó khăn để Ngà có thể tìm cho mình một người đàn ông yêu thương và muốn cùng cô xây dựng hạnh phúc gia đình, thế nhưng gặp, tin và yêu Tú, Ngà đã bỏ qua biết bao cơ hội để có thể tiến tới với những người đàn ông khác. Từ một cô gái đàng hoàng, cô trở thành “người thứ ba” tệ hại và giờ thì bị Tú rũ bỏ không thương tiếc.

Ngà quyết định phải làm cho ra nhẽ, để cả nhà Tú hiểu rõ bộ mặt đểu giả của anh ta. Cô chấp nhận mình là người thua được, người gánh mọi đau đớn thiệt thòi của cuộc tình “ngoài luồng” này, nhưng “đồng phạm” là Tú cũng không thể nhởn nhơ ăn chơi rồi phủi tay trắng trẻo, sạch sẽ như thế được.

Vậy là đúng lúc đại gia đình cả ông bà nội ngoại và các anh chị em, bạn bè thân thiết quây quần tại nhà Tú cùng ăn mừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh thì Ngà xồng xộc đẩy cửa bước vào, lu loa tố cáo Tú Sở Khanh, "quất ngựa truy phong" khi Ngà thông báo đã có thai 2 tháng.

Cả nhà Tú sau những phút lặng ngắt thì nhốn nháo, người đẩy Ngà ra khỏi cổng, người nhìn Tú ngạc nhiên, chỉ có vợ Tú, cô ôm mặt khóc nức nở trong ngày kỷ niệm đáng lẽ sẽ vô cùng hạnh phúc của mình. Bộ mặt thật của chồng cô đã “hiện nguyên hình”, đểu giả và trơ trẽn…