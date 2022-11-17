Biết chồng ‘mèo mả gà đồng’ với người yêu cũ, tôi nổi cơn điên đòi kết thúc tất cả thì anh lại đẩy tôi vào một tình huống oái ăm

Thời gian gần đây anh có gặp lại người yêu cũ và họ có quan hệ với nhau. Người kia đã có gia đình và đã ly hôn. Anh nói là cô ta đang bị bệnh gì đó không chữa được ở Việt Nam, đã làm thủ tục đi Mỹ nhưng chưa đi được.

Chồng K khó tính nên vợ chồng K thường hay mâu thuẫn với nhau trong suốt 9 năm chung sống. Hai vợ chồng cũng ít nói chuyện vì mỗi lần nói chuyện chỉ được 2,3 câu là lại mâu thuẫn.

Anh còn nói chia tay K nhưng chưa chắc sẽ đến với người kia. Thật sự anh còn thương K và con nhưng anh vẫn muốn có người kia vì anh nói cô ấy rất đặc biệt với anh. Anh hỏi K không thể để anh có 1 niềm vui riêng cho bản thân được sao? Anh vẫn giành thời gian cho gia đình và công việc là chủ yếu, và 1 phần cho người kia.

Ban đầu, K đồng ý cho anh quan tâm cô ta như những người bạn với nhau nhưng càng ngày họ càng đi xa giới hạn. Không để cho anh có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện nhưng anh lại dùng dằng không quyết định được.

K đã nói chuyện và viết đơn ly hôn sau khi K vào zalo của anh và biết anh và người kia đã đi quá giới hạn. Lúc đầu anh còn chưa ký nhưng sau khi biết K đã lén đăng nhập zalo của anh thì anh đã ký ngay lập tức và nói K hèn. Anh mong em đừng tìm hiểu người kia là ai để làm những việc không hay. Nhưng K sẽ không đi đánh ghen đâu, K không có ý nghĩ đó.

Ảnh minh họa

Sau khi ký đơn, 2 vợ chồng có ngồi nói chuyện và lại một lần nữa K mềm lòng định bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng anh vẫn giữ nguyên suy nghĩ của anh là vẫn muốn giữ gia đình và xin K cho anh quan tâm người kia để anh có niềm vui riêng khi anh cảm thấy mệt mỏi.

Anh muốn K đừng đặt nặng vấn đề đó quá, hãy nghĩ trước đây anh cũng hay làm việc khuya ở lại xưởng không về. Một tuần vừa rồi vợ chồng K không ngủ chung. Do K đang giận nên không muốn ngủ chung, còn với anh thì anh nói rằng do cảm thấy có lỗi với K vì đã đi quá giới hạn với người kia nên nhiều lúc về nhà không dám nhìn mặt K, không dám gần em.

Bây giờ K không biết phải làm sao? K và anh vẫn còn thương nhau nhiều, mỗi lần nằm bên nhau là anh ôm siết K rất chặt. Đơn K đã có chỉ còn việc nộp hay không. Nhiều lúc K cũng nghĩ ly hôn để anh và K không phải vướng bận. K cũng nghĩ nếu có ly hôn thì cũng trong im lặng không cho gia đình biết đợi đến khi 2 đứa con lớn thì mới công khai. Nhưng nghĩ đến 2 đứa nhỏ K lại không muốn gia đình tan vỡ.