Biết cha ngoại tình nhưng mẹ vẫn giấu, con gái rơi nước mắt khi nghe câu 'Ba mày có người đàn bà khác, rồi mày sẽ có một người mẹ kế'

Tâm sự 29/03/2023 08:29

Nhưng tất cả hi vọng về một người cha hoàn hảo, một gia đình ấm êm lại tan vỡ. Phía sau lưng, con gái bị chê bai, dị nghị vô cùng đau xót.

 

Khi ba ngoại tình, ba có bao giờ nghĩ đến việc chị em con sẽ tổn thương nhiều như thế nào hay không? Bây giờ con mất niềm tin về mọi thứ, nhìn cuộc sống bằng đôi mắt bi quan. Khi con đi học, đi chợ, hay thậm chí đi ngang nhà hàng xóm vẫn nghe được những tiếng xì xầm sau lưng mình vì có một người cha tệ bạc, tham lam. Có một người cha ngoại tình, con cảm thấy xấu hổ và tổn thương nhiều lắm ba biết không?

 

Con đã từng rất hãnh diện vì mình có một gia đình hạnh phúc, một người cha thương yêu con hết mực. Từ nhỏ đến lớn, dù không nói ra nhưng chị em con vẫn luôn thầm ngưỡng mộ và xem ba là thần tượng của mình. Mỗi khi con gặp chuyện, khúc mắc điều gì đó đều tin tưởng mà xin ý kiến cha. Con cũng từng rất hãnh diện với bạn bè khi nói về ba của mình. Nhưng ba biết không, mọi thứ đã sụp đổ mất rồi.

Biết cha ngoại tình nhưng mẹ vẫn giấu, con gái rơi nước mắt khi nghe câu 'Ba mày có người đàn bà khác, rồi mày sẽ có một người mẹ kế' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ không hề hé răng cho con biết chuyện ba có người đàn bà khác bên ngoài. Mẹ vẫn bình thản, vẫn cố tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi con đến trường, một người bạn đã nói với con rằng: “Ba mày có người đàn bà khác đúng không? Rồi mày sẽ có một người mẹ kế”. Những nhiều bạn vốn dĩ không thích con, bắt đầu lấy chuyện đó ra để bỡn cợt, trêu đùa con. Mỗi khi thấy con xuất hiện, tụi nó cười ré lên, ném về con cái nhìn châm chọc, khinh bỉ. Từ một vài đứa bạn biết, bây giờ cả trường đều biết chuyện đó. Bây giờ con sợ đến trường lắm, sợ những câu nói ác ý, những lời đùa cợt lắm ba à.

Chị nói với con rằng, chị cũng chịu đựng những điều tương tự như con. Chị cảm thấy xấu hổ và bế tắc vô cùng. Người yêu của chị cũng biết chuyện gia đình mình. Mặc dù anh bảo rằng điều đó chẳng quan trọng nhưng chị có một dự cảm không lành. Chị sợ một ngày ba mẹ anh ấy sẽ biết chuyện, sẽ nghĩ không tốt về gia đình mình.

Biết cha ngoại tình nhưng mẹ vẫn giấu, con gái rơi nước mắt khi nghe câu 'Ba mày có người đàn bà khác, rồi mày sẽ có một người mẹ kế' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước về nhà, con cũng không còn cảm giác được bình yên, vui vẻ nữa. Mái nhà đầy hạnh phúc, đầy niềm vui của chúng ta đã vĩnh viễn mất đi thay vào đó là sự lạnh lẽo mà chẳng có điều gì có thể sưởi ấm nó lên được. Mẹ luôn động viên, nói với chị em con rằng rồi mọi chuyện sẽ qua. Mẹ bảo rằng nếu lỡ ba chẳng còn về nhà nữa thì mẹ con mình cũng phải vui vẻ mà sống. Mẹ nói thế thôi nhưng con biết mẹ chính là người đau lòng nhất. Con đã nghe thấy tiếng mẹ khóc hằng đêm, nhìn mẹ làm việc nhà mà thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe… Con biết, mẹ không nghĩ đến chuyện ly hôn vì thương 2 chị em con.

Con từng có một gia đình hạnh phúc, tại sao mọi thứ lại tan vỡ nhanh chóng như vậy? Người ta nói với con rằng, ba đi ngoại tình là vì hết thương mẹ. Nhưng còn chị em con thì sao? Ba từng nói rất thương tụi con, vậy mà tại sao ba nhẫn tâm để con phải rơi vào nỗi khổ sở như thế này? Khi ba đi với người đàn bà đó, ba ôm kẻ khác trong tay có nghĩ đến sự tổn thương mà con gái mình phải chịu đựng?

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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