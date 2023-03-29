Bạn gái xinh đẹp nhưng không bao giờ mặc váy ngay cả lúc đi tắm, vô tình bỏ quên điện thoại trong phòng tắm rồi chạy vào lấy, tôi choáng váng khi nghe sự thật và biết lý do

Tâm sự 29/03/2023 01:10

Những điều em thú nhận khiến tôi - khi ấy... người vô cùng yêu thương vợ mình lại đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

Khi nghe tôi hỏi sao lại như thế thì người yêu của tôi chỉ nói là vì không thích.

Nhưng tôi lại nghĩ chắc vì Thanh chưa bao giờ thử mặc qua váy nên mới như thế. Dù sao phụ nữ mặc váy cũng rất đẹp, tôi chợt nghĩ nếu bạn gái mặc váy thì chắc sẽ rất xinh đẹp. Ngày sinh nhật của Thanh, tôi tự tay chọn hai bộ váy thật đẹp để tặng cho người yêu. Tôi còn nói với cô ấy rằng tôi rất mong chờ nhìn cô ấy mặc hai bộ váy này để tôi ngắm nhìn.

Nhưng Thanh lại không quan tâm mong muốn đó của tôi, cô ấy chẳng thèm ngó ngàng gì đến hai bộ váy, còn tỏ thái độ khó chịu, bực bội với tôi. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi thật sự chỉ muốn góp ý để Thanh trông xinh đẹp hơn. Cô ấy có thân hình ưa nhìn, mặt mày khả ái, khi mặc váy chắc chắn sẽ càng thêm quyến rũ.

Sau đó tôi nghe Thanh nghiêm túc nói một câu: “Em thật sự không thích, anh hãy tôn trọng em”. Tôi đành cho qua, gật đầu xuôi theo cô ấy. Dù sao bạn gái tôi có mặc váy hay không thì tôi vẫn yêu cô ấy.

Bạn gái xinh đẹp nhưng không bao giờ mặc váy ngay cả lúc đi tắm, vô tình bỏ quên điện thoại trong phòng tắm rồi chạy vào lấy, tôi choáng váng khi nghe sự thật và biết lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quen nhau được một năm thì tôi và Thanh đi chơi xa cùng nhau. Tôi lên kế hoạch cẩn thận cho lần đi chơi này, vì cuối cùng Thanh cũng đồng ý ở cùng khách sạn với tôi. Chúng tôi đi chơi biển nhưng Thanh lại không thể mặc đồ tắm nên tôi cũng có chút tiếc nuối.

Lần đầu tiên ở cùng phòng với nhau, tôi và Thanh có chút ngượng ngùng và cả mong đợi. Tôi tắm trước rồi đi ra ngoài đợi Thanh. Nhưng tôi lại bỏ quên điện thoại trong phòng tắm nên vô tư đẩy cửa bước vào. Nhưng điều làm tôi choáng váng nhìn không rời khỏi cơ thể của bạn gái là đôi chân của cô ấy.

Từ đùi của Thanh trở xuống có rất nhiều vết sao chi chít, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời được. Thấy tôi như thế Thanh cũng không hoảng, bình tĩnh mặc lại quần áo rồi nắm tay tôi lôi ra ngoài.

Bạn gái xinh đẹp nhưng không bao giờ mặc váy ngay cả lúc đi tắm, vô tình bỏ quên điện thoại trong phòng tắm rồi chạy vào lấy, tôi choáng váng khi nghe sự thật và biết lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thanh kể tôi nghe những vết sẹo đó do bố dượng của Thanh gây ra. Bố và mẹ Thanh ly hôn, cô ấy sống cùng mẹ rồi bà ấy tái hôn. Bố dượng là người đàn ông thích cờ bạc và đánh đập vợ con. Mẹ của Thanh dù biết con gái bị thương, bản thân bà cũng chịu đựng không ít trận đòn nhưng vẫn cắn răng không chịu ly hôn. Chỉ vì bà ấy không muốn mang tiếng hai đời chồng. Sau này khi Thanh đủ lớn để dọn ra ở riêng, những vết sẹo kia cũng không thể mờ đi được.

Tôi lặng người đỏ mắt ôm lấy người yêu của tôi vào lòng. Tôi thương cô ấy quá, tự hứa với lòng sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, bảo vệ cô ấy cả đời này.

 

Phát hiện chồng đưa chị gái 500 triệu mua nhà kèm một bí mật âm thầm giữa hai người, lén nghe hết cuộc nói chuyện phía sau, tôi căm hận chồng đến thấu xương

Phát hiện chồng đưa chị gái 500 triệu mua nhà kèm một bí mật âm thầm giữa hai người, lén nghe hết cuộc nói chuyện phía sau, tôi căm hận chồng đến thấu xương

Nhưng vào đúng hôm ấy khi nghe hết cuộc nói chuyện giữa ha người, tôi phải hoảng loạn không tin nổi sự thật.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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