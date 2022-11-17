Anh tên Thiện, hơn tôi 10 tuổi, làm việc ở phòng ban khác và thường xuyên đi công tác nên rất hiếm khi anh có mặt tại văn phòng. Qua những cuộc trò chuyện phiếm cùng các chị trong công ty, tôi mới biết anh từng lập gia đình và có một đứa con gái, nhưng cuộc hôn nhân đó đã đổ vỡ rồi. Lúc đó nghe thì tôi cũng nghe cho vui thôi, chứ tôi còn trẻ, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ yêu một người lớn tuổi lại từng ly hôn như vậy cả.

Chuyện cũng xảy ra cách đây hơn 5 năm rồi, nhưng giờ đây tôi mới có đủ dũng khí để tâm sự, giãi bày. Năm đó tôi 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học tôi xin vào làm tại một công ty ở thành phố. Trong một bữa tiệc cuối năm của công ty, tôi gặp được anh.

Và rồi, một tối nọ anh hẹn tôi đi ăn, do là cuối tuần rảnh rỗi lại vừa mới thất tình nên tôi nhận lời luôn. Chúng tôi đi ăn xong thì đi xem phim, chán chê lại vào quán ăn khuya. Lúc này anh mới tâm sự với tôi, ban đầu là chuyện công việc sau đó là chuyện tình yêu, hôn nhân gia đình.

Một hôm, tôi gặp rắc rối với chiếc bếp gas nên đăng đàn lên facebook nhờ trợ giúp, nào ngờ anh lại vào nhắn tin, hướng dẫn nhiệt tình cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi và anh nhắn tin với nhau, sau đó chúng tôi thỉnh thoảng có nhắn tin qua lại nhưng tôi chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi.

Anh kể anh đã ly hôn được 3 năm vì vợ cũ ngoại tình, con gái anh do vợ cũ nuôi dưỡng. Sau đó, anh có 1-2 mối tình nhưng kết quả chẳng tới đâu. Còn tôi cũng vừa mới thất tình vì phát hiện bị người yêu “cắm sừng”. Vừa nói chúng tôi vừa uống với nhau vài ly rượu để vơi đi nỗi buồn trong lòng, và rồi khi hai tâm hồn có chút dao động, cộng với hơi men trong người, chúng tôi đã lên giường cùng nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Đến sáng hôm sau, anh tỏ tình với tôi, phần vì muốn chịu trách nhiệm cho chuyện đêm qua, phần vì anh phải lòng tôi từ lâu rồi nhưng không dám nói. Sự cũng đã rồi mà tôi lại mới thất tình nữa nên tôi gật đầu đồng ý luôn, dẫu vậy sau đó tôi vẫn uống thuốc tránh thai khẩn cấp để tránh mang thai ngoài ý muốn. Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn lập gia đình bây giờ.

Vậy mà tôi vẫn dính bầu, tôi chỉ phát hiện ra khi tôi mang thai được 2 tháng. Nhưng trước đó 1 tuần, anh được thuyên chuyển công tác tới thành phố khác làm việc nên tôi càng lo lắng, sợ rằng anh sẽ vứt bỏ mẹ con tôi.

Biết tin tôi có thai, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm. Tuy nhiên khi cái thai được 3 tháng, anh vẫn chưa nhắc gì đến chuyện đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ cả, anh cũng ở trong đấy công tác không về gặp tôi lấy một lần khiến tôi vô cùng lo lắng. Đáng nói, số lần anh liên lạc với tôi ngày càng ít hơn rồi mất hẳn.

Lúc này tôi mới bắt đầu hoảng sợ, tôi biết làm thế nào bây giờ, phải đối mặt với gia đình, bạn bè ra sao đây? Anh không đưa tôi về quê, cố tình trốn tránh thì tôi tự đi vậy, tôi sẽ về đó nói chuyện này với bố mẹ anh. Nhớ ngày trước anh có nói địa chỉ của anh ở quê nhà cùng tên bố mẹ anh nên tôi sẽ tự mình bắt xe về đó.

Không khó để tôi tìm được nhà bố mẹ anh ở quê. Thấy tôi bước vào, bố mẹ anh ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó họ vẫn bình tĩnh chào hỏi rồi mời tôi vào nhà ngồi nói chuyện. Lúc vào nhà, đến lượt tôi choáng váng khi thấy ảnh cưới của anh vẫn còn chễm chệ treo trên tường. Đúng vậy, anh ta căn bản chưa hề ly hôn với vợ, tất cả những gì anh ta nói trước đây đều là lời dối trá.

“Nghe cháu kể, thì đúng là thời gian cháu và con trai cô quen nhau, nó và vợ lục đục thật. Nhưng thằng Thiện nhà cô vẫn chưa ly hôn, ảnh cưới của nó vẫn còn treo ở đây này.

Nó và vợ ly thân 2 năm, vợ của nó tới thành phố khác làm việc, nên khi cháu tới phòng nó chơi không thấy ai trong nhà hay đồ đạc gì của vợ nó cũng đúng thôi. Nhưng giờ Thiện và vợ làm lành rồi, cách đây mấy tháng nó còn xin chuyển công tác vào nơi vợ cũ ở để hai đứa đoàn tụ”, mẹ anh nói.

Hóa ra anh ta đã xin chuyển công tác vào đó vì vợ mà tôi không biết. Vậy tại sao khi biết tôi có thai anh ta không nói thẳng ra mà vẫn hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi và con chứ?Dù vậy, tôi vẫn muốn anh ta về đây, cùng gia đình anh cho tôi một lời giải thích rõ ràng cũng như đưa ra cách giải quyết chuyện này. Tôi không muốn anh ta phải bỏ vợ cưới tôi, mà ngay cả như vậy tôi cũng không đồng ý, vì lấy một kẻ lăng nhăng, dối trá như vậy thì cuộc sống hôn nhân sau này của tôi cũng đâu có hạnh phúc.

Nhưng tôi chưa chồng mà chửa, chắc chắn ở quê sẽ lời ra tiếng vào, bố mẹ tôi biết sống ra sao trước những lời bàn tán đó. Tôi chỉ mong anh cùng gia đình sẽ tới nhà tôi chơi, giả vờ như làm lễ dạm ngõ, nói rằng do tôi đang bầu bì ốm nghén mệt nên không tổ chức lễ cưới, sinh xong mới tính tới chuyện đó. Qua 1-2 năm, hàng xóm có hỏi tới thì nói rằng anh và tôi đã ly hôn. Có như vậy thì bố mẹ tôi cũng đỡ bị mất mặt với mọi người một chút.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, anh ta nhất định không chịu về. Thấy thái độ của con trai như vậy, bố mẹ anh vốn đang khá nhã nhặn với tôi bỗng trở mặt, mắng chửi té tát vào mặt tôi:

- Cô chửa hoang với ai rồi về bắt thằng Thiện nhà tôi đổ vỏ. Đừng có mơ, không có chuyện đó đâu. Cô đừng hy vọng tôi sẽ nhận đứa con trong bụng cô làm cháu, không có cửa đâu, mời cô về cho.

Nước mắt tôi nhòe đi, tôi quỳ xuống cầu xin họ đáp ứng yêu cầu của tôi, lúc này tôi chỉ mong có cách nào đó để bố mẹ tôi đỡ mất mặt với hàng xóm mà thôi. Dẫu vậy, họ vẫn nhẫn tâm đẩy ngã tôi, kéo tôi ra cửa đuổi đi.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải về thú nhận tất cả với bố mẹ. Có đánh, có mắng nhưng tôi chịu hết, dù sao tôi cũng là người sai, tôi là đứa con bất hiếu vì làm bố mẹ buồn lòng. Dù buồn là vậy nhưng sau cùng vẫn là bố mẹ chăm sóc tôi những ngày bầu bì, sinh nở.

Bẵng cái đã hơn 4 năm trôi qua, giờ đây tôi đã tìm được hạnh phúc mới và kết hôn cách đây vài tháng. Anh rất thương tôi và con của tôi, nhìn hai bố con suốt ngày tíu tít bên nhau mà tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cuối cùng tôi cũng cho con được một mái ấm trọn vẹn với cả bố lẫn mẹ rồi.