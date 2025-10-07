Bị phản đối khi cưới chạy bầu, lời nói của mẹ chồng trong ngày sinh con khiến tôi 'sốc nặng'

Tâm sự 07/10/2025 21:00

Nhà riêng của chúng tôi nhưng ngày nào bà cũng sang để ý, bắt sắp xếp mọi thứ trong nhà theo mong muốn của bà. Đến nỗi, nếu tôi có một chút sắp xếp không đúng ý bà là ngay lập tức, bà thể hiện sự tức tối bằng cách đập bàn đập ghế, chửi bới om sòm...

Tôi lỡ có bầu trước cưới. Lúc có bầu mới được 2 tháng, tôi báo người yêu, tức chồng tôi hiện tại, để anh lo việc cưới xin đàng hoàng. Ngỡ đâu anh về báo gia đình thì cha mẹ chồng cho cưới ngay, nhưng không, mẹ chồng tôi đi xem thầy, thầy phán phải 5 tháng nữa mới có ngày đẹp để làm lễ cưới xin. 

Đến lúc ấy, tôi đã bầu được gần 7 tháng, bụng chình ình thế thì làm sao mà bận váy cưới, rồi còn nhìn bà con chòm xóm. Tôi buồn rầu, khóc thương thảm thiết để đốc thúc và mong nhà chồng thương tình để làm "cưới chạy". Thế nhưng, mẹ chồng tôi vẫn khăng khăng không cho cưới sớm. Tức lên tới cổ họng, nhưng vì thương đứa con trong bụng mà tôi ngậm đắng nuốt cay, đợi đến ngày đẹp như mẹ chồng mong muốn. Từ đây, tôi cũng bắt đầu "sa chân" vào câu chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn thuở chẳng bao giờ tốt đẹp.  

Sau khi cưới, mang tiếng là được ở riêng nhưng thực ra cuộc sống chẳng khác nào phận làm dâu thông thường. Nhà vợ chồng tôi gần sát nhà mẹ chồng, thế là cứ 6h sáng bà lại gọi điện sang nhắc nhở tôi dậy sớm để lo cơm nước cho chồng, dù bà biết tôi đang khổ tâm vì ốm nghén lên xuống. Sau đó, bà đích thân sang kiểm tra, nếu chưa thấy mở khóa, bà liền đập cửa ầm ầm để gọi. Nhà riêng của chúng tôi nhưng ngày nào bà cũng sang để ý, bắt sắp xếp mọi thứ trong nhà theo mong muốn của bà. Đến nỗi, nếu tôi có một chút sắp xếp không đúng ý bà là ngay lập tức, bà thể hiện sự tức tối bằng cách đập bàn đập ghế, chửi bới om sòm... 

Bị phản đối khi cưới chạy bầu, lời nói của mẹ chồng trong ngày sinh con khiến tôi 'sốc nặng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi vẫn nhịn đến ngày sanh đẻ. Sức khỏe tôi yếu, lại thêm cái ăn ngủ không đủ giấc do mẹ chồng càm ràm đủ điều trong thời gian bầu bí, bác sĩ bảo tôi đẻ khó, dự sinh mổ. Thế nhưng, đang lúc đau thấu trời đất, mẹ chồng nói văng vẳng vào phòng chờ, nhắc tôi: "Con phải cố đẻ thường, nếu đẻ mổ thì khó đẻ thêm vài đứa nữa cho bà ẵm lắm". Số là tôi sinh con đầu lòng là bé gái, trong khi đó, mẹ chồng tôi lại đang mong có người nối dõi. Nghe tôi đẻ mổ, bà sợ sau này khó sinh, mặc dù bây giờ y học đã rất tiên tiến rồi. Đến cả bác sĩ còn xầm xì về bà mẹ chồng khó ưa của tôi: "Đẻ con gái nên chưa đẻ đứa này bà đã lo đứa sau, chứ ca này đẻ khó thật, to hơn tí nữa thì phải mổ. May mà ra được chứ cứ lăn tăn thế nguy hiểm cả mẹ cả con". Trong cơn đau đẻ, tôi còn "đau tim" hơn nữa. 

Sau khi sinh con, mẹ đẻ và mẹ chồng chia nhau đến trông nom cháu và lo cái ăn cái mặc cho sản phụ là tôi. Suốt thời gian này, vợ chồng tôi có gửi tiền để nhờ mẹ chồng mua sắm và nấu ăn giúp cho. Trong 2 tuần, chúng tôi gửi mẹ 5 triệu đồng tiền cơm nước, thế nhưng ngày nào bà cũng nhắc nhở, bảo là phải bỏ tiền thêm để mua cái này, nấu cái kia. Bực nhất là khi mẹ đẻ tôi đến, mẹ chồng lại ra dáng chỉ đạo đồ ăn dở, ươn, nấu ăn không ngon bằng mẹ chồng các kiểu. Trong khi đó, mẹ đẻ tôi lại là đầu bếp lâu năm tại một cửa tiệm đồ ăn có tiếng trong phố, làm thế nào mà lại nói là mẹ tôi không biết nấu ăn, lại không biết chọn lựa thực phẩm?

Đến đây, tôi bắt đầu nổi đóa. Phần vì vừa sinh xong con có phần tâm lý bất thường, phần lại thấy nhẫn nại không nổi với bà mẹ chồng quá quắt, hết phiền lòng vợ chồng tôi giờ lại sang làm phiền đến bố mẹ đẻ. Giữa lúc mẹ chồng đang xăm soi đồ ăn mẹ tôi mới nấu, tôi mắng xối xả vào mặt bà: "Mẹ thế này có quá đáng lắm không? Con đã chịu đựng hết nổi rồi. Bố mẹ đẻ nuôi con bầu 6 tháng rưỡi còn chưa kể công. Còn con ở nhà chồng mới được có 4 tháng, mẹ chì chiết đủ đường, tiền của bọn con nào có thiếu mẹ 1 xu?". Chưa dừng lại, quá bực tức, nhân lúc chồng vừa bước vào, tôi chỉ thẳng mặt: "Thế này thì tôi khỏi chồng vợ gì với anh nữa, quá sức lắm rồi".

Thực ra sức chịu đựng của tôi đã đi đến giới hạn, chẳng lẽ giờ tôi phải bỏ chồng vì một bà mẹ chồng, có đáng không mọi người?

N.L

Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Về phần chồng tôi, dù đã ly hôn, tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy anh ấy trên mạng xã hội, dù không chủ động tìm kiếm hay liên lạc. Vậy mà dường như định mệnh xui khiến, tôi và chồng cũ gặp lại nhau trong một bữa tiệc của một người bạn từng rất thân thiết với chúng tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Biết có người thứ 3, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, sáng hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa

Biết có người thứ 3, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, sáng hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa

Tâm sự 48 phút trước
Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', tôi bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', tôi bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại

Tâm sự 51 phút trước
Giận dỗi chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi hoảng hồn nghe tiếng rục rịch từ dưới gầm giường

Giận dỗi chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi hoảng hồn nghe tiếng rục rịch từ dưới gầm giường

Tâm sự 58 phút trước
Sợ con dâu đồi hỏi cao, mẹ chồng lén lút rình mò và cái kết 'á khẩu' không thể tin nổi

Sợ con dâu đồi hỏi cao, mẹ chồng lén lút rình mò và cái kết 'á khẩu' không thể tin nổi

Tâm sự 58 phút trước
Nhận cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', tôi thuê xe gọi cả người thân đến và cái kết bẽ bàng

Nhận cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', tôi thuê xe gọi cả người thân đến và cái kết bẽ bàng

Tâm sự 59 phút trước
Mừng bạn thân sinh con đầu lòng tôi chuyển ngay 10 triệu đồng, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc ngất

Mừng bạn thân sinh con đầu lòng tôi chuyển ngay 10 triệu đồng, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im re

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im re

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Vợ mang thai, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời' ôm hận

Vợ mang thai, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời' ôm hận

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng bồ, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết im lặng

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng bồ, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết im lặng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận anh thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận anh thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lần nào chị hàng xóm nhờ trông con, chồng tôi cũng nhiệt tình không từ chối

Lần nào chị hàng xóm nhờ trông con, chồng tôi cũng nhiệt tình không từ chối

Vợ giận ôm con về ngoại, chẳng ngờ tháng sau nghe cô ấy gọi điện báo điều động trời này

Vợ giận ôm con về ngoại, chẳng ngờ tháng sau nghe cô ấy gọi điện báo điều động trời này

'Hóa đá' khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do đằng sau khiến tôi sốc ngất

'Hóa đá' khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do đằng sau khiến tôi sốc ngất

Tôi có phải là đứa con bất hiếu khi nhất quyết bảo vệ vợ mà dọn ra khỏi nhà

Tôi có phải là đứa con bất hiếu khi nhất quyết bảo vệ vợ mà dọn ra khỏi nhà

2 năm mặn nồng vỡ lỡ, người yêu hóa ra là anh họ hàng, cả hai chỉ biết cúi gằm mặt khi gặp nhau

2 năm mặn nồng vỡ lỡ, người yêu hóa ra là anh họ hàng, cả hai chỉ biết cúi gằm mặt khi gặp nhau

Bắt tại trận con dâu ngoại tình để con trai sáng mắt ra, không mê muội nữa

Bắt tại trận con dâu ngoại tình để con trai sáng mắt ra, không mê muội nữa