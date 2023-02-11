Bị người yêu bội bạc vì vừa quê mùa vừa xấu xí, bẵng đi 2 năm gặp lại, nhìn anh ‘nuốt nước bọt’ mà tôi cười hả hê

Tâm sự 11/02/2023 09:19

Tôi sốc lặng người nhìn anh chung chăn gối với người con gái khác, lí do thực sự lại đau đớn vô cùng.

Mọi chuyện sẽ rất êm đẹp nếu Sang thẳng thắn với tôi rằng chúng tôi hết yêu nhau, nên giải thoát cho cả 2 để bắt đẩu mối quan hệ mới, nhưng không, anh ta chọn cách hèn hạ nhất.

Tôi kể câu chuyện này ra sẽ có người tin, người không tin nhưng tôi dám khẳng định dù là ai trong vị trí của tôi cũng sẽ làm như thế và cũng sẽ hả hê như tôi đang cảm thấy thôi.

Tôi và Sang gặp nhau lần đầu khi tôi vào công ty mà ở đó Sang là trưởng nhóm của tôi. Trong ấn tượng đầu tiên của tôi về Sang, Sang hiền lành, có tài và luôn luôn tôn trọng ý kiến của người khác. Tôi khi đó còn là sinh viên năm 3 đi thực tập nên khi được Sang chỉ dạy tận tình thì sinh ra cảm mến.

Tuy nhiên tôi chỉ dừng lại ở đơn phương vì với tôi tình yêu phải là nam giới chủ động, trước giờ tôi chưa từng có ý định tự cầm cưa ai. Vả lại lúc gặp Sang tôi mới chia tay mối tình đầu 4 năm, tôi phải công nhận ngày đầu tiên đến nhận việc tôi trông như con búp bê hỏng - đầu tóc rối bời, xơ xác, mặt mũi hốc hác vì khóc nguyên 1 tuần.

Bị người yêu bội bạc vì vừa quê mùa vừa xấu xí, bẵng đi 2 năm gặp lại, nhìn anh ‘nuốt nước bọt’ mà tôi cười hả hê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi là thế, yêu ai cũng yêu hết lòng nên lúc chia tay tôi thường đau đớn, vật vã khá lâu. Trước giờ tôi cũng là đứa ít để ý vẻ ngoài, những ngày có người yêu tôi thường chăm chút bản thân hơn nhưng khi không có ý định yêu đương tôi lại trở về bản chất thật - 1 đứa chỉ thích quần đùi áo số, quần bò áo phông...

 

Điều tôi không ngờ nhất là Sang lại thích tôi, anh bắt đầu để ý tôi khi bắt gặp tôi khóc ở cầu thang. Hôm đó tôi bị Sang mắng vì làm sai việc, tôi biết mình sai nên cũng ngoan ngoãn ngồi sửa nhưng sau đó người yêu cũ gọi đến khiến tôi tủi thân vô cùng. Tôi chạy ra cầu thang ngồi khóc, không phải vì bị mắng mà vì câu nói của người yêu cũ còn Sang lại nghĩ anh làm tôi tổn thương nên nhẹ nhàng mua cho tôi khăn giấy còn tiện mua cho tôi chút đồ ăn vặt.

Từ hôm đó Sang nhẹ nhàng với tôi hơn cũng thể hiện có tình ý với tôi nhiều hơn, chị em trong cơ quan cứ bảo tôi tốt số, vừa gặp đã cưa được hotboy ga lăng của phòng. Tôi thấy thế cũng hãnh diện cộng với việc tôi thích Sang trước đó nên khi anh đề nghị có một mối quan hệ nghiêm túc tôi không ngại gật đầu đồng ý.

Bị người yêu bội bạc vì vừa quê mùa vừa xấu xí, bẵng đi 2 năm gặp lại, nhìn anh ‘nuốt nước bọt’ mà tôi cười hả hê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau khoảng chừng nửa năm tôi quyết định nghỉ việc vì vừa hết kì thực tập mà tôi lại không thích tình công sở, nhà tôi cũng tìm cho tôi công việc tốt hơn rồi. Thời gian sau đó tôi và Sang vẫn yêu nhau như vậy nhưng những lần hẹn hò ít dần đi, tôi cũng nói chuyện với anh ít hơn vì bận công việc.

Có 1 đợt bỗng nhiên cả tôi và Sang im lặng, không ai nói gì với ai. Tôi ngầm hiểu là chúng tôi chia tay rồi chỉ là không ai nói với ai câu nào. Mọi chuyện sẽ rất êm đẹp nếu Sang thẳng thắn với tôi rằng chúng tôi hết yêu nhau, nên giải thoát cho cả 2 để bắt đẩu mối quan hệ mới. Hoặc đơn giản anh có thể nói anh đã yêu người khác rồi, nhưng không, anh ta chọn cách hèn hạ nhất.

Qua người chị thân thiết ở công ty tôi biết được sau khi tôi ra khỏi công ty Sang tán 1 em xinh tươi mới vào. Khi được hỏi chia tay tôi chưa Sang thản nhiên nói tôi và Sang chưa từng yêu nhau, tất cả chỉ là tôi ảo tưởng về tình anh em với Sang. Hơn nữa, Sang đời nào lại yêu 1 con bé nhà ở quê, vừa nghèo vừa xấu như tôi - tôi vốn dĩ không phải gu của Sang.

Lạ đời làm sao, có anh em nào mà ôm hôn, lên giường với nhau? Tôi gần như lặng người khi nghe chị kể. Tôi gọi điện cho Sang 3 mặt một lời thì nhận được câu trả lời y hệt. Sau này tôi mới biết Sang đánh hơi được con bé mới vào là cháu của giám đốc, con bé cũng xinh xắn, dễ thương và dễ dụ như tôi nên sớm đổ gục trước Sang.

 

Mọi chuyện cứ thế qua đi, trong vòng 1 năm tôi thất tình 2 lần, đau khổ 2 lần. Cũng từ đó mới nhận ra giá trị của bản thân nằm ở đâu. Tôi bắt đầu trở về cuộc sống thường ngày, bắt đầu thay đổi bản thân từng chút một cho tới ngày gặp lại Sang trong bữa tiệc gia đình. Nhìn thấy ánh mắt của Sang tôi biết 2 năm nay tôi gò bó bản thân là hợp lý.

Người ta nói mỗi ngày bạn ra ngoài đều phải xinh đẹp vì bạn đâu biết ngày hôm đấy bạn sẽ gặp những ai. Hôm tôi gặp Sang là trong bữa tiệc tân gia của nhà tôi, Sang đến cùng với cấp dưới của bố tôi. Nhìn Sang tay bắt mặt mừng với bố tôi tôi biết ngày tôi hạ gục Sang đã tới rồi.

Tôi vào phòng thay bộ váy mới, đánh thêm ít son môi cho đỏ rực rỡ hơn. Buổi tiệc gần tàn tôi lại bàn Sang chúc rượu, vừa thấy tôi Sang như lặng người, nhìn tôi nuốt nước miếng cái ực. Lúc này, sếp của Sang cầm trên tay chén rượu chúc mừng gia đình tôi còn ân cần hỏi tôi dạo này làm ở đâu, trước đây ông muốn tôi ở lại công ty vì sao tôi từ chối... Càng nói nét mặt Sang càng trở nên khó coi, chuyển từ đỏ sang tái. Tôi hả hê vô cùng.

Bữa tiệc kết thúc, Sang gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần, anh ta còn đứng hỏi giúp việc tôi ở đâu để nói chuyện. Tôi đừng trên tầng nhìn xuống dáng vẻ khổ sở của Sang, có lẽ Sang không biết tôi có thể làm anh hối hận chứ sự nghiệp của Sang tôi không thèm can thiệp vào, bởi với tôi chuyện nào ra chuyện ấy dù sao anh ta cũng là người có năng lực thực sự. Chỉ là tôi chẳng hiểu vì sao người có năng lực như vậy lại phải khúm núp sợ sệt thế kia, thật mất chất quá.

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Tôi nào ngờ điều anh nói lại khiến tôi 'sốc' đến mức như vậy... có lẽ không làm chủ được bản thân mình lúc ấy, nên tôi...

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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