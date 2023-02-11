Chuẩn bị lên xe hoa, chồng tương lai bất ngờ ghé tai tiết lộ gia thế thật sự, nghe xong tôi rụng rời tay chân chỉ muốn chia tay

Tôi nào ngờ điều anh nói lại khiến tôi 'sốc' đến mức như vậy... có lẽ không làm chủ được bản thân mình lúc ấy, nên tôi...

Tôi năm nay 26 tuổi, công việc hiện tại cũng hết sức thuận lợi, mức thu nhập khá… Tôi đã có bạn trai, một người yêu tôi thật lòng. Tôi rất hạnh phúc, tự hào với người yêu đẹp trai, ga lăng và rất chiều chuộng bạn gái. Suy nghĩ của cả hai cũng rất tương đồng, chín chắn, vì thế mà sau khoảng thời gian hơn một năm yêu nhau, chúng tôi đã nghĩ đến cuộc sống hôn nhân sau này. Khi được bạn trai đề cập đến chuyện kết hôn, tôi cũng vui mừng lắm, cuộc đời của tôi sau này được sống bên người chồng như vậy quả là chẳng còn gì để phải băn khoăn. Bạn trai tôi là người hiền lành, điềm tĩnh và rất hài hước nữa. Mỗi lúc buồn hoặc gặp điều không thuận lợi, chỉ cần gặp anh ấy trong chốc lát là tôi đã vui trở lại. Nên khi bạn trai nghiêm túc đề cập đến kết hôn, tôi đã hoàn toàn đồng ý.

Trước đây, tôi vốn không hay hỏi han về hoàn cảnh gia đình của người yêu, đơn giản tôi nghĩ anh ấy sống giản dị, tiết kiệm và có suy nghĩ tích cực như vậy, chắc cũng là gia đình có học thức, kinh tế chắc cũng chỉ diện bình dân thôi. Tôi có học thức, có nhan sắc và được nhiều người, trong đó có cả trưởng phòng ở công ty, hay nhiều anh giầu có đến tán tỉnh, nhưng tôi không có tình cảm với họ nên thẳng thắn từ chối. Ảnh minh họa: Internet Mọi chuyện cứ tưởng sẽ thuận lợi và cùng hướng về đám cưới ở phía trước thì bạn trai bày tỏ muốn đưa tôi về ra mắt gia đình. Trước khi dẫn tôi về nhà, anh ấy tiết lộ sự thật về bản thân: "Anh đã nói dối em, thực ra nhà anh rất giầu có và thành đạt, nhưng mọi thứ đều là của bố mẹ anh. Anh giấu em vì chỉ muốn biết tình cảm của em với anh là thật hay không thôi. Bố mẹ anh khá kỹ tính, nhưng em yên tâm, nếu anh quyết tâm chúng ta sẽ được sống bên nhau".

Bạn trai tôi kể về nhiều biệt thự, xe sang mà gia đình đang sở hữu… Tôi càng nghe càng bất ngờ, ai cũng nói bạn trai tôi hẳn là công tử giầu có, chỉ mình tôi nghĩ rằng anh ấy giản dị, bình dân. Suốt hơn một năm qua, tôi tưởng rằng cả hai luôn thẳng thắn với nhau, vậy mà bây giờ tôi mới biết rõ gia thế của bạn trai. Tôi còn nghĩ rằng anh ấy cố tình làm vậy để yêu đương chơi bời, sợ bị người yêu trói buộc. Bây giờ, khi đã chuẩn bị lấy nhau, anh ấy mới nói rõ mọi chuyện. Bạn trai làm vậy lâu nay là quá coi thường tôi. Ảnh minh họa: Internet Nếu là cô gái ham vật chất, có lẽ tôi đã rất vui mừng. Nhưng không phải người như vậy tôi càng thấy sợ, thấy mất niềm tin vào người chồng tương lai của mình. Đến chuyện thân phận anh ấy còn giấu được, những chuyện khác chắc gì đã thật lòng với tôi. Đã một tuần trôi qua, tôi lảng tránh gặp bạn trai, tôi tự nhốt mình trong phòng để khóc, suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo, mặc cho anh ấy nhắn tin, gọi điện và đến để xin lỗi. Tôi rất buồn, mông lung về chuyện tương lai, về làm dâu gia đình giầu có biết đâu tôi lại bị khinh miệt vì không môn đăng hộ đối... Tôi đang mất phương hướng và nghĩ nhiều về việc chia tay. Tôi có nên chia tay hay chấp nhận lời xin lỗi của bạn trai?

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