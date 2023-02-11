Hí hửng lừa gái ngoan vào khách sạn, trong lúc chờ em tắm sạch sẽ, tôi giật mình vì món đồ rơi ra mà khiếp vía bỏ chạy

Nói qua về Thu, cô bé kém tôi 5 tuổi, vẻ ngoài còn chút "phèn" của gái nhà quê. Thu và bạn thân của tôi yêu nhau 3 năm thì chia tay vì Thu say nắng 1 chàng trai khác. Sau này vì muốn quay lại với bạn tôi mà Thu chủ động bắt chuyện với tôi.

Tôi quen Thu cách đây 3 năm, Thu là bạn gái của bạn thân của tôi, nhiều người sẽ thắc mắc gì sao tôi lại đụng vào mối quan hệ "vợ bạn" nhưng sự tình bên trong thật khó nói. Vì yêu Thu tôi bỏ cả bạn bè, quay lưng lại với người thân cận.

Không biết yêu người cũ thế nào, với tôi Thu rất dè dặt, ai đời thủa yêu 3 tháng mới được nắm tay, gần 1 năm mới chạm môi, 3 năm có lẻ tôi còn chưa từng qua đêm với nàng. Chưa kể, Thu đi chơi về rất sớm, nếu có việc thì cũng chỉ cùng lắm là 10h tối, còn bình thường chỉ 8-9h em đã kêu buồn ngủ, về gọi cho bố mẹ, hoặc về học/ làm việc.

Nếu nhìn vẻ ngoài và cách nói chuyện thật khó có thể tin được Thu là kiểu con gái lăng nhăng. Bởi vậy tới chính tôi dù biết rõ con người Thu rồi mà vẫn bị lừa. Có điều, sau này tôi mới nhận ra điều đó còn lúc yêu Thu tôi đã lỡ tin em là gái nhà lành.

Vì yêu đương nhạt nhẽo nên lâu dần tình cảm của tôi đối với Thu phai dần, chúng tôi cãi nhau thường xuyên, có khi cả tháng chẳng nói chuyện. Tới lúc tôi không còn yêu nữa Thu lại như yêu tôi nhiều hơn, chủ động hẹn hò, chủ động về muộn, còn có khi vờ rủ tôi qua đêm. Tất nhiên tôi từ chối vì muốn đo lường xem nàng muốn gì.

Cuối tuần vừa rồi tôi quyết định làm "cú chốt" để chia tay, tôi nghĩ mình đã yêu Thu nhiều năm như vậy, hi sinh bao nhiêu thứ, tiền bạc, công sức tôi dành cho Thu nhiều nhưng kết quả chẳng ra sao thì ít ra cũng phải để lại chút kỉ niệm chứ. Không lẽ sau này bạn bè hỏi tôi lại nói tôi và Thu trong sáng như gương thì nhục quá.

Để dụ được Thu tôi lên kế hoạch giận nhau suốt 3 ngày không nói chuyện, tới khi em tức điên thì tôi giả vờ ngọt nhạt nói dạo này tôi mệt mỏi, áp lực muốn được đi chơi để Thu mủi lòng.

Ảnh minh họa: Internet

- Mình yêu nhau lâu như thế rồi, người ta thì đi chỗ nọ chỗ kia cùng người yêu, em xem anh có khác gì độc thân không? Anh muốn đi cùng em, muốn gần gũi em cũng không được. Anh cũng là người chứ đâu phải tượng, anh cũng có cảm xúc mà.

Đúng như tôi dự đoán, nàng cắn câu trong 1 nốt nhạc. Tôi đặt vé đi du lịch gần trong 2 ngày 1 đêm. 2 đứa vui vẻ lên đường. Đến nơi Thu đi tắm trước, tôi lấy đồ ra thì không thấy dao cạo râu mới mua khi nãy ở đâu. Tìm không thấy trong túi mình, trong vali cũng không có nên tôi lục trong balo của Thu xem em có tiện tay để trong đó không. Khi lấy hết đồ ra rồi, tôi dốc ngược balo với kì vọng nếu nó đang mắc kẹt ở đâu đó thì sẽ rơi ra.

Đúng là có thứ rơi ra thật, nhưng không phải dao cạo râu của tôi mà là 1 que thử thai đã dùng còn hiện 2 vạch đỏ chót. Tôi giật mình, bao lâu nay tôi chưa từng nghi ngờ Thu, cũng chưa từng kiểm soát cuộc sống cá nhân của nàng, nào ngờ đâu Thu đối xử với tôi như vậy.

Tôi lấy điện thoại của Thu kiểm tra, sự thật mới vỡ lẽ, cô ta chẳng ngây thơ mà là 1 con cáo già. Thu có người yêu còn trước cả khi yêu tôi, người yêu của Thu ở quê, 2 người nói chuyện khá tình cảm nhưng qua cuộc nói chuyện gần nhất thì có vẻ nhà chàng trai kia không có điều kiện nên bị bố mẹ Thu cấm cản. Cái thai này, cô ta giữ lại là định gán tội cho tôi.

Qúa sốc, tôi lấy đồ chạy ra khỏi nhà nghỉ để lại Thu ở trong phòng cùng chiếc que thử thai trên mặt bàn. Chừng 10 phút sau tôi thấy có cuộc gọi đến. Thu khóc mếu xin tôi tha thứ, còn nói cái thai đó cô ấy sẽ xử lý, người cô ấy yêu hiện tại là tôi.

Dùng 1 chút bình tĩnh cuối cùng, tôi hỏi hết những thắc mắc trong lòng mình, tại sao cô ta phải bắt cá 2 tay, tại sao thời gian gần đây lại thể hiện như yêu tôi nhiều như vậy? Không phải chỉ cần về đám cưới với anh chàng kia là được rồi sao.

- Em sai, em đã lợi dụng tiền bạc của anh. Trước kia em yêu anh chỉ vì tiền, còn bây giờ em mới hiểu ai là người thật lòng với em. Em xin anh, em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em 1 lần được không. Nếu anh muốn tháng sau mình cưới luôn cũng được, trước kia không phải anh luôn muốn cưới sớm sao?

Những lời nói đó mà cô ta cũng nói ra được, tôi càng nghe càng ghê tởm. Đúng là chỉ nhìn mặt thì không thể hiểu được lòng người. Tới 1 cô gái trông tử tế, đường hoàng, quê 1 cục mà cũng tính toán, mưu mô tới vậy. Sau này tôi còn dám tin ai nữa đây?