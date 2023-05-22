Bị mẹ chồng ép uống thuốc để có con trai, tôi muốn chết đi sống lại vì những thứ mà bà yêu cầu

Tâm sự 22/05/2023 20:41

Tôi van xin lạy lục cỡ nào cũng không được chấp thuận, càng choáng váng vì tuyên bố của bà.

Cưới nhau 5 năm, sinh được hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu nhưng như thế chưa đủ với mẹ chồng Tú. Bà cho rằng cô chưa hoàn thành nghĩa vụ với gia đình nhà chồng khi chưa sinh cho bà một thằng cu để nối dõi tông đường.

Chồng Tú là người nhu mì nên anh không ép vợ sinh con trai, nhưng anh lại sợ mẹ. Mỗi khi mẹ anh nhắc đến chuyện đẻ con trai anh thường lảng đi chỗ khác để Tú một mình gánh đòn.

Cũng vì cái suy nghĩ phải có con trai nên hai cô con gái của Tú chẳng được bà nội yêu thương cho lắm. Tú buồn, nhưng chẳng dám than thở với ai.

3 tháng trước, mẹ chồng Tú gọi con dâu vào phòng nói như “tát nước vào mặt” và yêu cầu cô phải sinh quý tử thật sớm. Tú chỉ biết vâng dạ và nghĩ lần này cũng như bao lần khác.

Bị mẹ chồng ép uống thuốc để có con trai, tôi muốn chết đi sống lại vì những thứ mà bà yêu cầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng Tú không ngờ, ngay ngày hôm sau mẹ chồng cô nhờ mấy người thay đổi hướng giường của vợ chồng cô. Mấy thứ đồ trong phòng Tú thích bà mang ra ngoài để vì cho rằng không hợp phong thủy.

Điều đáng sợ nhất là bà tự ý đi lấy một đống thuốc nam về bắt Tú uống. Bà bảo, nghe người ta nói uống thuốc này sinh được con trai. Không chỉ Tú và cả chồng cô cũng phải uống cùng. Ngày nào Tú cũng phải uống thứ thuốc mà không biết đó là thuốc gì, cắt ở đâu. Tú tìm hiểu thì thấy thuốc nam không hề có tác dụng để sinh con trai. Nhưng có lý giải sao mẹ chồng Tú cũng không nghe.

Việc dùng thuốc nam, thay đổi phong thủy để sinh con trai, lương y Nguyễn Hồng Siêm (Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội) cho rằng: “Nhiều người vì ham quý tử nên đã tin lời những thầy lang để cắt thuốc nhưng họ đâu biết, quyết định con trai hay gái là phụ thuộc vào di truyền nhiễm sắc thể, vào tinh trùng của người chồng. Tinh trùng X sẽ cho con gái, còn tinh trùng Y sẽ cho con trai. Uống thuốc đông y mà không rõ nguồn gốc, không rõ bệnh có khi còn mang tật vào người”.

Bị mẹ chồng ép uống thuốc để có con trai, tôi muốn chết đi sống lại vì những thứ mà bà yêu cầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo lương y Nguyễn Hồng Xiêm, trong đông y, chưa từng có bài thuốc nào chữa để sinh con theo ý muốn. Tất cả chỉ là những lời quảng cáo có cánh của các thầy lang. Hiện nay, cũng không ít người vẫn u mê, trọng nam khinh nữ mà quên đi rằng tình cảm, hạnh phúc gia đình mới là quan trọng nhất.

Cùng trao đổi, bác sĩ Vũ Trần Quang (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho hay: “Vì nhu cầu mong muốn sinh con theo giới luôn là đề tài của bất kỳ cặp gia đình nào theo tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, áp lực tư duy “nối dõi tông đường”,.. và áp lực từ cha mẹ hai bên vợ chồng mà nghe lời quảng cáo bắt tai mà không tìm thông tin chính thống từ bác sĩ.

Đến nay y học vẫn chưa có thuốc để sinh con theo ý muốn. Sinh con trai hay gái theo ý muốn từ trước đến nay vẫn là điều mong ước của nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn, nhưng hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa khẳng định được phương pháp nào mang lại kết quả cao".

 

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