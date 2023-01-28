Bị mẹ chồng đuổi thẳng ra khỏi nhà vì không sinh con, tôi uất ức khóc nấc thành tiếng, nói một câu khiến bà ấy ngất lịm

Tâm sự 28/01/2023 04:55

Nhận tin từ bác sĩ, Hàn Giang không ngần ngại gọi điện thẳng cho mẹ chồng. Cô không muốn nhận phần thiệt thòi về mình khi phải im lặng gánh vấn đề của chồng, im lặng gây hiểu lầm chi bằng cứ nói thẳng cho mẹ chồng còn liệu.

Mẹ chồng giục Hàn Giang đi kiểm tra sức khỏe xem thế nào. Lúc đầu vợ chồng Giang không mấy coi trọng, dù sao họ nghĩ mình vẫn còn trẻ, không vội. Nhưng mẹ chồng rất sốt ruột nên giục giã khiến đôi vợ chồng trẻ nhiều khi cảm thấy không thoải mái.

Hôm đó hai người vừa đi làm về, mẹ chồng lại gọi điện. Chồng Giang bật loa cho cả vợ cùng nghe. Vừa vào chuyện mẹ đã lại nói chủ đề sinh đẻ, nói bạn cùng trang lứa của hai vợ chồng đứa nào đứa nấy đều đã sinh con. Hàn Giang nhìn chồng nhún vai. Rồi mẹ chồng đột nhiên thay đổi giọng điệu, hỏi con trai: "Vợ mày có gì chống đối mày à?". Hàn Giang vẻ mặt không tin nổi, buột miệng nói: "Làm gì có chuyện đó? Mẹ nghĩ cái gì vậy?".

Mẹ chồng thở phào nhẹ nhõm. Rồi bà bảo: "Nếu đã như vậy, con không thể sinh con, sao không giải thoát cho chồng đi?". 

Chồng Hàn Giang hét vào điện thoại: "Mẹ, mẹ nói gì thế! Mẹ đang mong con ly hôn à!".

Hàn Giang bực dọc nói: "Mẹ, con nói thật, đây là chuyện của vợ chồng con. Mọi người đừng quan tâm nữa, được không ạ" nói xong cô bảo chồng cúp điện thoại.

Để xoa dịu mối quan hệ căng thẳng với mẹ chồng, Hàn Giang thuyết phục chồng cùng đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả, chồng cô mới là người có vấn đề, bác sĩ nói khó thụ thai tự nhiên, chỉ có thể thụ tinh nhân tạo.

Nhận tin từ bác sĩ, Hàn Giang không ngần ngại gọi điện thẳng cho mẹ chồng. Cô không muốn nhận phần thiệt thòi về mình khi phải im lặng gánh vấn đề của chồng, im lặng gây hiểu lầm chi bằng cứ nói thẳng cho mẹ chồng còn liệu.

Bị mẹ chồng đuổi thẳng ra khỏi nhà vì không sinh con, tôi uất ức khóc nấc thành tiếng, nói một câu khiến bà ấy ngất lịm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu dây bên kia tiếng mẹ chồng nghe máy, Hàn Giang mạnh dạn nói: "Mẹ, vợ chồng con theo ý mẹ vừa đi khám sức khỏe về. Kết quả là chồng con có vấn đề, phải làm thụ tinh nhân tạo mới mong có được mụn con. Giờ mẹ muốn sao ạ?".

Mẹ chồng còn đang bối rối với tin bất ngờ vừa nhận được thì Hàn Giang đã nói luôn: "Mẹ bảo con giải thoát cho chồng, bây giờ anh ấy cũng đang muốn giải thoát cho con". Mẹ chồng vội vàng nói ngay: "Cứ từ từ con ơi, chuyện đâu còn có đó". 

Ngay lập tức chiều tối hôm đó bố mẹ chồng đến nhà khuyên nhủ hai vợ chồng. Họ dặn dò hai con phải nghe lời bác sĩ, giữ gìn thân thể thật tốt. Mẹ chồng Hàn Giang bảo: "Chuyện thụ tinh nhân tạo thì, bây giờ hiện đại rồi, công nghệ rất phát triển, nếu cần làm thì cứ làm thôi, không có gì ngần ngại, thiếu tiền bố mẹ sẽ cho thêm".

Hàn Giang bày tỏ lòng biết ơn đối với bố mẹ chồng, nhưng vợ chồng cô đã thống nhất đây là chuyện của hai người thì tự hai người giải quyết. "Nếu thiếu tiền bạc sau này con sẽ hỏi vay ông bà", chồng Hàn Giang nói.

Bố mẹ về rồi Hàn Giang mới thở phào. Cô hỏi chồng có oán trách cô không vì cư xử cứng rắn lạnh lùng trước vấn đề của anh như vậy, chồng Hàn Giang nói "đấy là điều cần thiết để tránh được một vấn đề lớn hơn, từ giờ vợ chồng mình cứ an tâm mà chữa trị".

Trong mắt cha mẹ, dường như con cái họ luôn hoàn hảo, không thể có vấn đề gì. Nếu có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa các con thì chắc chắn vấn đề nằm ở phía con dâu, con rể. Loại "gia đình trị" này phần lớn là thủ phạm phá hoại hạnh phúc lứa đôi.

Một khi đã xảy ra vấn đề thì quan trọng nhất là giải quyết vấn đề, không phải tìm người để đổ lỗi. Gia đình là nơi yêu thương, nơi các thành viên giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Đó mới là ý nghĩa sự tồn tại của gia đình. Nếu mỗi khi gặp vấn đề lại nghĩ đến việc "thay người", bạn chẳng bao giờ gặp được người "phù hợp" trong cuộc đời mình cả. Thật may bố mẹ chồng Hàn Giang đã sớm nhận ra sai lầm để hỗ trợ các con.

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