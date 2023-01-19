Bí mật của vợ sau mỗi lần chồng đi công tác về lại bắt đi đổ rác rồi mới cho vào nhà

Tuy nhiên, sự việc mới xảy ra dưới đây khiến mái ấm nhỏ của anh đứng trước nguy cơ tan vỡ hoàn toàn.

Anh Đông 45 tuổi hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng tăm. Anh và vợ đã kết hôn được 5 năm và có một bé trai 2 tuổi, cuộc sống của vợ chồng anh hiện tại vô cùng êm đẹp và hạnh phúc.

Ban đầu anh lo lắng rằng vợ mình sẽ giận vì anh vắng nhà nhiều ngày, tuy nhiên vợ anh lại vô cùng thấu hiểu mà chia sẻ với anh rằng. Hiện tại con trai còn nhỏ nên chị chưa đi làm được, kinh tế gia đình một mình anh gánh vác. Do đó chị không trách anh, vì anh đang rất nỗ lực kiếm tiền lo cho chị và con.

Anh Đông chia sẻ công việc của anh cần tới trực tiếp các chi nhánh để giám sát và tổng kết, đồng lên kế hoạch mới. Chính vì vậy, vì yêu cầu công việc anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà.

Anh Đông nghe vậy càng cảm thấy có động lực hơn, anh quyết tâm tăng ca, dồn tâm huyết vào công việc để nhanh chóng thăng tiến. Cuối cùng nhờ nỗ lực của bản thân anh được lên giữ vị trí giám đốc kinh doanh khu vực. Tan làm, anh lái xe ngay về nhà để tặng cho vợ một bất ngờ.

Tuy nhiên khi về đến tầng hầm, anh phát hiện ra có một chiếc xe lạ đỗ nhầm ở vị trí để xe của gia đình của anh. Nhìn chiếc xe khá cũ kỹ, may mắn là chủ xe có để lại số điện thoại ở cần gạt nước. Anh Đông nhanh chóng gọi điện, đầu bên kia là giọng của một người đàn ông. Anh ta vội nói xin lỗi và báo rằng sẽ xuống lái xe đi ngay lập tức.

Sau đó khoảng 10 phút thì người đàn ông đeo khẩu trang kín mít xuất hiện, anh ta liên tục xin lỗi rồi nhanh chóng đánh xe đi. Anh Đông cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đôi ba lần trước chính người đàn ông này cũng từng đỗ nhầm xe ở vị trí nhà anh rồi thì phải.

Nhưng vì tâm trạng đang rất vui nên anh không quan tâm mà về nhà luôn. Vừa về tới nhà, anh đã thấy vợ tất bật chuẩn bị nấu bữa tối. Cậu con trai đã gửi sang nhà ông bà nội trông, cả hai vợ chồng có bữa tối đầy lãng mạn và vui vẻ.

Sau khi anh Đông lên chức, hàng ngày sẽ có tài xế đến đón đưa anh đi làm, đồng thời có thư ký riêng xếp lịch cho anh. Tuy nhiên càng về cuối năm, mọi việc càng bận rộn, anh Đông phải đi công tác nhiều hơn.

Đợt gần đây, vợ anh thường hay kêu mệt mỏi khiến anh Đông lo lắng. Anh giục chị đi khám nhưng vướng bận con nhỏ vợ anh vẫn mãi chưa chịu đi. Anh Đông cảm thấy rất có lỗi vì công việc bận rộn không đưa vợ đi khám cũng chẳng giúp gì được việc nhà cho vợ.

Vợ anh nghe vậy không phàn nàn chút nào mà nói rằng nếu muốn giúp vợ thì làm những việc nhỏ cho chị thôi cũng được rồi, ví dụ như đi đổ rác chẳng hạn. Anh Đông cảm thấy vợ rất tâm lý, vậy là từ lần đó, ngày nào anh Đông cũng vui vẻ phụ trách việc đi đổ rác giúp vợ.

Tuy nhiên, đợt gần đây cứ mỗi lần đi công tác về, vợ anh lại dúi ngay cho anh túi rác phân loại và bắt anh mang xuống đổ ở tận khu tầng 1 rồi mới được vào nhà.

Ban đầu anh thấy việc này rất bình thường, tuy nhiên tần suất việc đổ rác phân loại này lại luôn trùng hợp vào những ngày anh đi công tác về. Điều này khiến anh Đông cảm thấy vợ có điều gì đó giấu giếm mình. Chính vì vậy, trong một lần đi công tác, anh đột ngột về nhà giữa chừng.

Sau khi mở khóa thấy bị chốt trong, anh bấm chuông liên tục gọi vợ ra mở cửa. Vợ anh cố gắng chắn trước cửa không cho anh vào phòng và bắt anh đi đổ rác. Tuy nhiên anh Đông nhanh chóng vượt qua vợ và lao vào phòng ngủ. Tại đây, anh phát hiện ra 1 người đàn ông lạ mặt đang cuống cuồng mặc quần áo.

Ảnh minh họa: Internet

Người này không ai khác chính là cậu bạn “thanh mai trúc mã” của vợ anh. Đồng thời cũng chính là người "vô tình" đỗ xe nhầm những lần trước.

Hóa ra, đây là kế hoạch của vợ anh và nhân tình, việc cố tình đỗ nhầm xe rồi để lại số điện thoại là để anh Đông tự mình gọi điện báo bản thân đã về, tạo cơ hội cho hai kẻ xấu xa này “thu dọn hiện trường” một cách khéo léo nhất.

Tuy nhiên đợt gần đây anh Đông lên chức nên có lái xe riêng, không biết được khi nào chồng về nên vợ anh luôn chuẩn bị sẵn rác phân loại để chồng đi đổ, tạo cơ hội cho nhân tình trốn thoát.

Kế hoạch của cả hai quả thật quá khéo léo và tinh tế, đã lừa gạt anh Đông trong thời gian dài.

Quá sốc trước bí mật này của vợ, anh Đông đòi ly hôn ngay lập tức. Tuy nhiên, vợ anh lại cầu xin tha thứ và nói rằng bản thân đã mang thai đứa con thứ hai của anh. Chị mong anh để các con có một mái ấm đủ đầy cả bố cả mẹ. Đồng thời thề rằng sẽ chấm dứt toàn bộ với nhân tình, cầu xin anh cho chị thêm một cơ hội.

Sự việc phát sinh đột ngột như vậy khiến anh Đông không biết phải giải quyết như thế nào. Nhiều cộng đồng mạng sau khi nghe câu chuyện của anh thì để lại bình luận trái chiều nhau. Người thì cho rằng anh nên ly hôn ngay, người khác lại cho rằng anh hãy vì con mà tha thứ cho vợ một lần. Nếu không may bạn gặp trường hợp như vậy, bạn sẽ làm gì?