Trước khi mất, chồng dặn dò không được tái hôn, 3 năm sau điều bất ngờ xảy ra tôi mới hiểu được lời nói của chồng năm ấy

Tâm sự 18/01/2023 22:35

Những lời thều thào trong lúc nửa tỉnh nửa mê của chồng khiến tôi rất khó hiểu. Dẫu vậy tâm trạng lúc đó của tôi ngổn ngang suy nghĩ nên chỉ biết đồng ý mọi lời dặn của chồng.

Vợ chồng tôi sống ở quê, nội ngoại 2 bên cách nhau không quá xa. Mỗi khi có việc, chúng tôi đều dễ dàng ghé thăm gia đình. Nhà chồng có 3 người con, anh là con trai duy nhất trong nhà và cũng là con út. 2 chị gái của anh kết hôn cách đây mấy năm, lại sống xa nên tôi ít khi va chạm với chị chồng.

Sau khi cưới, cuộc sống của 2 vợ chồng rất hạnh phúc, không lâu sau đó gia đình thêm niềm vui khi tôi có thai. Tưởng rằng cuộc sống cứ bình yên như vậy trôi qua giữa miền quê này nhưng sóng gió bắt đầu ập đến khi tôi bất ngờ nhận được tin chồng mình bị tai nạn giao thông. Tin này như sét đánh ngang tai, tôi vội vàng gửi con rồi tức tốc đến bệnh viện.

Tai nạn của chồng rất nghiêm trọng, tôi ngồi ngoài hành lang chờ đợi ca phẫu thuật suốt nhiều tiếng đồng hồ. Lúc đó, trong đầu tôi rối bời suy nghĩ, cuộc sống của 2 mẹ con sẽ như thế nào nếu chẳng may chồng qua đời.

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ nói rằng chỉ có thể giúp chồng tôi cầm cự thêm vài hôm, tình trạng rất nặng nên gia đình chuẩn bị tinh thần trước. Sau 2 ngày hôn mê, cuối cùng chồng tôi tỉnh lại, có vẻ như anh ấy đoán trước được số mệnh của mình nên đã nắm lấy tay tôi và nói rằng: “Vợ à, em hãy hứa với anh đừng tái hôn trong vòng 3 năm sau khi anh qua đời. Sau 3 năm ấy, em có thể sống cuộc đời mình muốn”.

Những lời thều thào trong lúc nửa tỉnh nửa mê của chồng khiến tôi rất khó hiểu. Dẫu vậy tâm trạng lúc đó của tôi ngổn ngang suy nghĩ nên chỉ biết đồng ý mọi lời dặn của chồng. Thế rồi đêm hôm ấy, anh qua đời trong khi vẫn đang nắm tay tôi trên giường bệnh.

Trước khi mất, chồng dặn dò không được tái hôn, 3 năm sau điều bất ngờ xảy ra tôi mới hiểu được lời nói của chồng năm ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cái chết của chồng khiến tôi suy sụp tinh thần, bố mẹ chồng nén nỗi đau mất con để lo liệu tang lễ. Sau đó, tôi đưa cháu về sống với ông bà, mong rằng điều này có thể phần nào khiến ông bà bớt buồn, đồng thời cũng tiện cho việc chăm sóc cháu để tôi đi làm.

3 năm sau đó tôi vẫn sống một mình như lời hứa với chồng. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tái hôn. Thời gian trôi qua, con cũng đã lớn, lúc đó bố mẹ chồng giục tôi tái hôn, nếu không già rồi muốn cưới cũng không được.

Bố mẹ chồng và cả gia đình tôi đều thường xuyên nhắc tới vấn đề này. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng tin nhắn, tôi mở điện thoại thì thấy từ phía ngân hàng, nhìn kỹ hơn vào dòng tin nhắn khiến tôi choáng váng.

Số dư trong tài khoản của tôi được cộng thêm 1 tỷ, tôi không biết số tiền này ở đâu ra. Mãi vài ngày sau, tôi mới được bố mẹ chồng tiết lộ đó là tiền bồi thường của chồng để lại. Hóa ra chồng tôi đã dặn dò bố mẹ mình trước khi qua đời nếu tôi không tái hôn trong 3 năm sẽ đưa cho tôi số tiền này để lo cho cuộc sống 2 mẹ con sau này.

Thực lòng mà nói lúc đó tôi cảm thấy rất vui khi nhận được một số tiền lớn vì đã lựa chọn không tái hôn trong 3 năm. Tuy nhiên, dù chồng có dặn dò hay không, sau khi chồng qua đời tôi cũng không muốn tìm ai khác để tái hôn, tôi rất sợ cảnh con chung con riêng sau này. Tôi không ngờ chồng lại nghĩ xa đến vậy, trước khi qua đời còn lo lắng cho cuộc sống của vợ sau này, nghĩ đến đây nước mắt của tôi lại tuôn rơi, nỗi nhớ chồng lại càng thêm da diết.

Trước khi mất, chồng dặn dò không được tái hôn, 3 năm sau điều bất ngờ xảy ra tôi mới hiểu được lời nói của chồng năm ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù nhận được số tiền này nhưng trong lòng tôi rất vướng bận, đó là số tiền mà chồng tôi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình nhưng nếu tôi nhận hết số tiền này, có lẽ bố mẹ chồng sẽ gặp khó khăn khi về già. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng tôi đã bàn với bố mẹ chồng chia đôi số tiền, ông bà cần có chút tiền để dưỡng già, còn tôi và con cũng cần có một số vốn để làm ăn. Tôi hy vọng rằng, quyết định này của mình sẽ là lựa chọn đúng đắn cho cả 2 bên.

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