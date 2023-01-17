Tình cờ gặp lại vợ cũ sau 6 năm ly hôn, tôi ngã ngửa biết tin cô ấy chuẩn bị ly hôn lần 3, nghe lý do mà tôi day dứt mãi không thôi

Tâm sự 17/01/2023 22:40

Tôi nói mình vẫn độc thân, gà trống nuôi con khiến vợ cũ bất ngờ. Cô ấy bảo tôi sau ly hôn đã lấy đến người chồng thứ 2 rồi, người chồng thứ 2 này Xuân tuần này sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn. 

Trước đây tôi từng là người đàn ông hạnh phúc với vợ và cậu con trai nhỏ. Thế nhưng sau 3 năm hôn nhân, hai vợ chồng tôi lại quyết định chấm dứt tất cả chỉ vì mâu thuẫn không thể giải quyết giữa mẹ và vợ. Đứng giữa hai người phụ nữ của đời mình, tôi chọn mẹ vì nghĩ đơn giản mẹ đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, tôi không thể làm bà buồn.

Tòa xử cho tôi nuôi con, vợ không cần trợ cấp gì. Tôi vẫn nhớ lúc lên xe rời khỏi toà Xuân - vợ cũ hỏi tôi: "Anh có chút hối hận nào không?". Tôi im lặng không trả lời, cô ấy chờ đợi rồi tuyệt vọng mà lên xe đi thẳng. Có lẽ tôi là người đàn ông hèn nhát, rõ ràng vẫn còn yêu vợ, luyến tiếc nhưng không thể nói ra, giữ Xuân ở bên mình. 

Tình cờ gặp lại vợ cũ sau 6 năm ly hôn, tôi ngã ngửa biết tin cô ấy chuẩn bị ly hôn lần 3, nghe lý do mà tôi day dứt mãi không thôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ sợ tôi và Xuân qua lại với nhau sau lưng bà, nên mẹ đòi cả nhà về quê sống, làm việc thay vì ở thành phố như bây giờ. Mẹ ghét Xuân và giận cô ấy lắm. Tôi không hiểu vì sao 2 người phụ nữ đó không thể sống chung một mái nhà, cứ ép tôi phải lựa chọn, chọn ai thì người kia cũng trách, tôi cũng là kẻ có lỗi. 

2 - 3 tháng sau khi về quê, mẹ đã tìm người mai mối, hỏi vợ cho tôi. Thời gian đầu tôi có đi xem mắt để vừa lòng mẹ nhưng sau thì thôi. Tôi chán ngán với những cô gái mẹ ưng rồi gắt gỏng với bà đừng quyết định cuộc đời tôi nữa, tôi sẽ không lấy vợ. Mẹ giận cho rằng tôi có suy nghĩ lệch lạc, nghe vợ cũ. Bà cấm tiệt tôi qua lại hay cho cu Bi nhận bất cứ món quà gì từ mẹ.

Thay hết số điện thoại rồi chuyển nhà đi nên Xuân không thể tìm được bố con tôi. Tôi cứ ở vậy nuôi con, chăm cu Bi thật tốt. Vậy mà đã 6 năm rồi, 6 năm kể từ ngày ly hôn vợ tôi không hay tin tức gì về cô ấy. Cho đến hôm lên Hà Nội ăn cưới người bạn, tôi vô tình gặp lại Xuân - em là khách mời nhà gái. Xuân giờ nhìn khác quá, đẹp, sang và sắc sảo hơn.

Cô ấy chủ động đến hỏi chuyện tôi, hỏi về cu Bi. Tôi không ngần ngại cho vợ cũ xem ảnh của con, xin lỗi cô ấy vì chuyện năm xưa, cắt đứt mọi liên lạc vì mẹ tôi yêu cầu. Xuân thở dài, nụ cười chua chát hỏi về gia đình mới của tôi thế nào, vợ mới có đối xử tốt với cu Bi không. Tôi nói mình vẫn độc thân, gà trống nuôi con khiến vợ cũ bất ngờ. Cô ấy bảo tôi sau ly hôn đã lấy đến người chồng thứ 2 rồi, người chồng thứ 2 này Xuân tuần này sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn. 

Bất ngờ khi em cứ tái hôn rồi lại ly hôn liên tục như vậy, tôi gặng hỏi họ không tốt với Xuân sao. Cô ấy lắc đầu, nói tốt về người cũ nhưng lại thở dài tiết lộ lý do với tôi: "Họ đều ghen và không chấp nhận em còn tư tưởng, nhớ tới anh. Những kỷ vật của chúng mình em vẫn giữ. Em tái hôn để cố quên anh nhưng không thể".

Tình cờ gặp lại vợ cũ sau 6 năm ly hôn, tôi ngã ngửa biết tin cô ấy chuẩn bị ly hôn lần 3, nghe lý do mà tôi day dứt mãi không thôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi im lặng trước lời Xuân tâm sự mà không biết khuyên em thế nào, cô ấy lại hỏi tôi câu hỏi năm xưa: "Anh có chút hối hận nào không?". Cho đến giờ tôi mới dám trả lời rằng có. Bao năm qua tôi luôn nhớ về Xuân, dằn vặt và tự trách bản thân hèn nhát, nghe mẹ mà mất vợ, con phải xa mẹ. Tôi đã muốn tìm Xuân để nói lời xin lỗi nhưng sợ cô ấy thấy phiền, ảnh hưởng tới gia đình mới của em. 

Em cười, xin được gặp con. Bao năm nay mẹ con tôi đã chia cắt mẹ con cô ấy rồi. Mẹ tôi cấm Xuân đến gần thằng bé nhưng làm sao phủ nhận được việc Xuân là mẹ của cu Bi chứ. Suy nghĩ một tuần, tôi quyết định tìm Xuân và đưa em về quê gặp con, trước mặt mẹ, tôi thẳng thừng nói sẽ tái hôn với Xuân. Mẹ không có quyền chia rẽ, chi phối tôi nữa. Chúng tôi sẽ ở riêng, sống cho mình, cho cu Bi. Không thể vì mẹ ghét con dâu mà bắt bố con tôi khổ được. 

Ly hôn 1 năm, chồng cũ ngỏ ý 'nối lại tình xưa', vừa tái hôn được 3 tháng tôi liền cảm thấy hối hận vì quyết định vội vàng

Ly hôn 1 năm, chồng cũ ngỏ ý 'nối lại tình xưa', vừa tái hôn được 3 tháng tôi liền cảm thấy hối hận vì quyết định vội vàng

Khi biết cả hai chưa có người mới, anh muốn nối lại tình cảm vợ chồng. Nhưng chung sống lâu cùng nhau, những điểm xấu của anh bắt đầu lộ ra. Anh vẫn ích kỷ, keo kiệt như ngày xưa.

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