Ly hôn 1 năm, chồng cũ ngỏ ý 'nối lại tình xưa', vừa tái hôn được 3 tháng tôi liền cảm thấy hối hận vì quyết định vội vàng

Khi biết cả hai chưa có người mới, anh muốn nối lại tình cảm vợ chồng. Nhưng chung sống lâu cùng nhau, những điểm xấu của anh bắt đầu lộ ra. Anh vẫn ích kỷ, keo kiệt như ngày xưa.

Cách đây 6 tháng, tôi gặp lại chồng cũ ở đám cưới một người họ hàng bên phía anh ấy. Sau khi ăn cưới xong, anh mời tôi đi ra quán nước ngồi nói chuyện. Ngày đó, yêu nhau được vài tháng thì tôi có thai nên đành phải cưới. Cả hai còn khá trẻ, không có việc làm, phải sống phụ thuộc vào bố mẹ chồng. Con nhỏ hay ốm đau, đã không làm ra tiền lại chi tiêu nhiều. Chúng tôi cãi nhau cả ngày, chịu không nổi tôi đã bế con về nhà ngoại. Nhiều tháng anh không chịu đến thăm mẹ con tôi, cuối cùng cả hai hết tình cảm, không muốn tiếp tục nữa và chia tay.

Sau khi ly dị, tôi ra thành phố kiếm việc làm, còn anh đi làm xa nhà và hiếm khi về quê. Anh nói lần này về quê là ở nhà hẳn. Anh đang tìm chỗ thuê mặt bằng để mở một xưởng sản xuất cơ khí. Khi biết cả hai chưa có người mới, anh muốn nối lại tình cảm vợ chồng. Anh bảo ngày trước chúng tôi còn trẻ, hiếu thắng, không biết cách cư xử. Bây giờ cả hai đã chín chắn, lại có con chung, anh tin chắc tái hợp sẽ rất hạnh phúc. Sau một đêm mặn nồng trong nhà nghỉ, tôi quyết định tái hợp với chồng cũ.

Những ngày đầu, gia đình 3 người chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng chung sống lâu cùng nhau, những điểm xấu của anh bắt đầu lộ ra. Anh vẫn ích kỷ, keo kiệt như ngày xưa. Ảnh minh họa: Internet Suốt 3 tháng sống cùng nhau, toàn bộ tiền ăn và chi tiêu sinh hoạt là do tôi bỏ ra. Mỗi lần gợi ý góp tiền ăn chung thì anh nói tiền đang gửi ngân hàng kỳ hạn 1 năm, rút trước hạn mất lãi. Đợi khi nào rút anh ấy sẽ đưa tôi một cục. Miệng thì nói là sẽ tìm đất mở xưởng nhưng cả ngày anh la cà với đám bạn học, chẳng thấy lo chuyện làm ăn. Tôi dần phát hiện ra anh đang cố giấu giếm chuyện tài chính với tôi, dường như anh đang lừa dối tôi thì phải. Tuần vừa rồi, tôi tỏ ý muốn xem số tiền tiết kiệm của anh gửi ngân hàng. Anh nói mẹ chồng đang cầm sổ tiết kiệm, để lúc nào anh về nhà lấy cho tôi xem. Đến khi hỏi số tiền trong đó là bao nhiêu thì anh ấy ấp úng vài giây mới nói được. Tôi thật sự không biết việc quay lại với chồng cũ có đúng không nữa? Theo mọi người tôi nên đi hay ở đây?

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