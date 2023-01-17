Bố mẹ tôi chê vợ cũ không có thai nên quyết định ly hôn, đến nay vô tình gặp lại vợ cũ, tôi đứng không vững biết tin cô ấy có thai gần 8 tháng

Chưa có con cái ràng buộc nên tôi và vợ cũ cũng chẳng liên lạc với nhau. Tôi cũng không quan tâm đến cuộc sống của cô ấy. Mà cô ấy thì cũng không mặn mà tìm hiểu về cuộc sống của tôi, nói chung chính thức trở thành người dưng.

Ly hôn cách đây 3 năm, chưa có con cái gì nên sau ly hôn tôi vẫn chẳng khác gì trai tân. Nghe mọi người nói đàn ông từng ly hôn còn quý như báu vật cơ mà.

26 Tết, tôi chở bạn gái đi mua đồ, cô ấy thích gì tôi sẽ tặng. Nhìn không khí xuân rộn ràng, tôi hí hửng mơ về tương lai tươi đẹp. Tôi và bạn gái sẽ kết hôn rồi sinh mấy đứa con cho mẹ tôi thỏa ước ao ẵm bồng cháu.

3 năm qua tôi cũng yêu vài người nhưng đều không phù hợp để tiến đến hôn nhân. Cách đây 3 tháng tôi vừa có bạn gái mới, là một cô gái trong sáng, dịu dàng, khiến tôi rất ưng ý. Tôi chiều bạn gái hết mực, gần Tết được lĩnh tiền thưởng nên tôi lập tức rủ cô ấy đi mua sắm.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn gái đòi tôi chở đi mua cây cảnh tết. Nhưng thế quái nào mà cửa hàng cây cảnh cô ấy thích lại phải đi qua nhà vợ cũ.

Dù tôi với vợ cũ lúc này đã là người dưng nhưng khi đi qua cửa nhà cô ấy, tôi vẫn không tự chủ được mà nhìn vào. Để rồi vừa trông thấy cảnh tượng trong sân nhà vợ cũ, tôi lạc tay lái loạng choạng suýt thì gây ra tai nạn nghiêm trọng. Cũng bởi cảnh tượng tôi nhìn thấy thật sự quá sốc, không thể tưởng tượng được.

Nhà vợ cũ đứng tề tựu trong sân rất đông đủ, có bố mẹ vợ cũ, em trai vợ cũ, cô ấy và một người đàn ông lạ. Song điều khiến tôi choáng váng hơn cả chính là bộ dạng của vợ cũ lúc ấy. Một tay cô ấy được người đàn ông lạ kia dìu đỡ, tay còn lại cô ấy đỡ chiếc bụng bầu đã khá to chắc phải 7, 8 tháng rồi. Tại sao lại có thể như thế?

Khi trước tôi với vợ cũ sống bên nhau 2 năm thì ly hôn cũng vì áp lực không có con. Bố mẹ tôi thất vọng về con dâu, mâu thuẫn cũng từ đó nảy sinh, tới lúc không thể dung hòa được nữa thì đi đến bước đường ly hôn. Vậy tại sao mới ly hôn 2 năm mà cô ấy đã có thai?

Đưa bạn gái đi mua sắm mà đầu óc tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh vợ cũ với chiếc bụng bầu to. Về nhà tôi lập tức gọi điện cho cô ấy thì vợ cũ cười khanh khách:

“Nói thật là lúc chung sống với anh tôi cũng nghĩ nguyên nhân do tôi đấy. Nên khi yêu chồng thì tôi nói thẳng với anh ấy là mình không sinh được con đâu. Song anh ấy vẫn chấp nhận, ai ngờ đâu vài tháng sau đám cưới tôi đã mang thai rồi. Vậy nên anh hãy đi khám xem mình có làm sao không nhé!”.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi bủn rủn cả chân tay. Tết nhất đến nơi rồi còn đi khám gì nữa. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, cô ấy sống với tôi mấy năm không mang thai, mà vừa cưới chồng vài tháng đã có bầu. Vậy thì nguyên nhân khả năng cao là ở phía tôi. Trong khi trước đó gia đình và chính bản thân tôi vẫn nghiễm nhiên cho rằng vợ cũ tôi có vấn đề.

Tết này tôi ăn không ngon ngủ không yên rồi. Không biết bạn gái mới nghe tin tôi khó có con thì cô ấy có đồng ý cưới tôi nữa không?