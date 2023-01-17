Sau ly hôn, chị dâu bỏ đi để lại con trai cho nhà chồng nuôi, 4 năm sau chị đột ngột đến nhà tôi chúc Tết rồi đưa ra giấy xét nghiệm ADN

Bốn năm qua chị dâu không về quê, nghe nói chị ấy đi làm ăn xa với bạn bè. Thi thoảng chị ấy gọi điện cho con trai, anh tôi vẫn để thằng bé gặp mẹ chứ không chia tách. Chị cũng hay mua đồ gửi cho con, nhà tôi vẫn nhận. Nói chung mọi thứ bình thường không có vấn đề gì cả.

Anh trai tôi ly hôn cách đây 4 năm, khi đó vợ chồng họ có đã một bé trai 3 tuổi. Vì là cháu trai lại là cháu đích tôn của bố mẹ nên gia đình tôi cương quyết giành quyền nuôi con. Cuối cùng thì chị dâu cũ ng nhượng bộ, để gia đình tôi chăm sóc thằng bé.

Tuy nhiên có một điều đó là chị dâu không hề quan tâm tới chồng cũ, thậm chí các dịp lễ Tết cũng không được một lời hỏi han bố mẹ chồng cũ. Thôi thì đã ly hôn rồi, chị ấy lạnh lùng như vậy cũng là điều bình thường.

Thế mà hôm 20 tháng Chạp, chị dâu cũ lại đột ngột đến nhà tôi tặng quà chúc Tết sớm. Nhìn giỏ quà đắt tiền của chị ấy, tôi đoán chị dâu hiện tại điều kiện kinh tế cũng khá, ngoài ra có vẻ chị ấy cũng không tiếc tiền khi mua quà cho gia đình tôi.

Mẹ tôi thì vẫn có thành kiến với con dâu cũ. Khi xưa chị ấy không được lòng mẹ chồng. Bà nói một câu thì chị cãi 5 câu, lại chỉ thích ăn diện và đàn đúm bạn bè chứ không mặn mà với việc chăm sóc vun vén gia đình. Đó cũng là lý do mà anh chị cãi nhau liên miên sau đó đi đến quyết định ly hôn.

“Tôi không biết cô đến có ý đồ gì nhưng chắc chắn một điều là tôi không cho cô đón thằng bé về nhà ngoại ăn tết đâu đấy. Cô chỉ có thể đến đây thăm nó thôi chứ không cho phép đón cháu tôi đi đâu cả”, mẹ tôi chặn trước, tuyên bố với chị dâu cũ như thế.

“Thực ra lần này con đến là muốn đón nó về hẳn để nuôi dưỡng, không muốn nhờ ông bà chăm sóc hộ nữa. Mong ông bà đồng ý, Giải quyết mọi chuyện trong hòa bình ầm ĩ lên kiện cáo thì con cũng không thích chút nào”, chị dâu bảo vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi nghe mà tức điên, chị ấy nói như thể chị ấy thích đón về là đón được ngay vậy. Trong khi đó lúc ly hôn tòa đã xử cho anh tôi có quyền nuôi con, mấy năm qua chị ấy cũng không ở gần thằng bé, tư cách đâu ra mà mà đòi giành giật cháu với nhà tôi.

Mẹ tôi tức quá mới đứng bật dậy chỉ thẳng tay đuổi chị ấy về vì thái độ quá xấc xược. Ai ngờ chị ấy lại thản nhiên thốt ra mấy từ khiến bà phải lảo đảo đứng không vững: “Con nói thật vậy, thực ra thằng bé không phải là cháu của bà đâu”.

Nói rồi chị ấy rút từ trong túi xách ra xấp giấy, nhà tôi xem thì choáng váng biết đó là kết quả xét nghiệm ADN. Chị dâu đã lén lút làm ngay từ khi sinh con vì chính bản thân chị ấy cũng không chắc chắn đó có phải là con của chồng hay không.

Hóa ra chị ta đã có quan hệ chớp nhoáng với một người đàn ông bên ngoài, trong đám bạn chơi bời của chị ta. Khi phát hiện mang thai, chị ta rất lo lắng song vẫn giấu giếm coi như là con của chồng. Đến tận khi có kết quả chắc chắn, chị ta vẫn tiếp tục lừa dối anh tôi và cả nhà chồng.

Thậm chí tới tận khi ly hôn chị ta vẫn để nhà tôi nuôi con hộ, vì lúc đó điều kiện chưa ổn định không có khả năng một mình nuôi thằng bé. Đến bây giờ có chút tiền thì chị ta mới quay trở về quyết định công khai bí mật và đón con về.

Đứa cháu mà mẹ tôi dành bao yêu thương, đồng thời lo lắng cho nó từng chút một không tiếc gì, cuối cùng không phải là cháu ruột của bà. Có nỗi đau đớn, cay đắng nào lớn nhường ấy. Mẹ tôi suy sụp hẳn sau khi biết sự thật. Bà ốm liệt cả tuần không gượng dậy được.

Cho đến giờ Tết đã đến rồi mà mẹ vẫn thẫn thờ như người mất hồn. Chị dâu thì đã đón con về rồi. Nhà tôi suy đi tính lại quyết định không làm ầm ĩ lên. Dù nó không phải cháu ruột nhưng chăm sóc lâu cũng có tình cảm, làm ầm ĩ lên thì người phải chịu tổn thương nhất chính là thằng bé.

Mẹ tôi cũng đồng ý với cách giải quyết như vậy nhưng nhìn bà gầy rộc đi, hốc hác xanh xao vì cú sốc này mà tôi thấy thương bà quá. Sao trên đời lại có người phụ nữ nhẫn tâm, độc ác như chị dâu cũ của tôi!