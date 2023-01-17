Chồng hậm hực, tức tối khi chị giúp việc không ở lại dịp Tết, lại còn lén đưa tiền thưởng thêm và rồi hé lộ chuyện mờ ám giữa hai người

Trước đây, chị ấy kết hôn được hơn hai năm thì chồng đi làm ăn xa, có người phụ nữ khác và ly hôn, hai người cũng chưa có con với nhau. Chị lựa chọn đi làm giúp việc, thật may là tôi đã thuê được chị. Từ ngày có chị giúp việc, tôi rất hài lòng vì chị rất chăm chỉ, nghiêm túc. Hai tháng trở lại đây, trông chị giúp việc có nhiều sự thay đổi, chú ý đến ăn mặc, tươi cười, yêu đời nhiều hơn. Có lần tôi trêu chị có người yêu rồi à, làm chị đỏ mặt ngượng ngùng, không nhận là có ai.

Kết hôn được tròn 10 năm, tôi cảm thấy hôn nhân của mình thật mãn nguyện. Nếu như trước đây tôi khá vất vả vừa lo kiếm tiền vừa phải chăm con, bây giờ các con cũng đã lớn và nhất là trong khoảng thời gian tôi thuê được chị giúp việc ưng ý, tôi trở nên "nhàn hạ". Chị giúp việc cho nhà tôi hơn vợ chồng tôi 4 tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn, mặc dù chị ấy thích chuyện trò, hòa đồng với mọi thành viên trong nhà tôi.

Cả năm làm việc vất vả cho nhà tôi, chị giúp việc cũng rất ít khi về quê, chắc sợ đối diện với những lời hỏi han, nhắc đến chuyện quá khứ. Tết này, chị ấy có xin về quê nhà bố mẹ đẻ 2 tuần để ăn Tết, thăm hỏi họ hàng vì sắp tới có người nhà ở nước ngoài về quê chơi. Tôi hoàn toàn nhất trí, vì dịp Tết nhà cũng không có việc gì, hơn nữa tôi còn mong chị ấy được nghỉ ngơi sau một năm tận tụy với nhà tôi.

Thế mà chồng tôi lại có phần không hài lòng, anh ấy nói với tôi: "Sao lại cho chị ấy về quê? Chị ấy có mấy khi thích về quê đâu. Dịp Tết bao nhiêu việc, dọn dẹp, lấy ai chăm hai đứa được nghỉ Tết cho vợ chồng mình đi ngoại giao, chúc Tết? Cứ nói khó để chị ấy ở lại, mình tăng lương cho chị ấy là được mà".

Nghe lời chồng, tôi nài nỉ chị giúp việc ở lại, nhưng chị ấy không đồng ý và nói là sẽ cố gắng ra Tết sẽ lên ngay, đành thanh toán tiền lương, thưởng thêm chị ấy 7 triệu để tiêu Tết. Nhưng chồng tôi có vẻ hậm hực, tức tối khi chị giúp việc không ở lại dịp Tết. Tôi không tin nổi vào những gì mình thấy khi tận mắt chứng kiến chồng lén đưa tiền thưởng Tết cho chị giúp việc và hé lộ chuyện mờ ám giữa hai người.

Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 3 ngày, khi đang ngồi ở ban công tầng 2, tôi thấy chồng và chị giúp việc đang nói gì đó. Chồng tôi dúi vào tay chị giúp việc một chiếc phong bì, nói là thưởng Tết. Chị giúp việc e ngại, còn chồng tôi cố cầm tay chị ấy bắt cầm. Tôi cũng nghĩ chuyện đó là bình thường, bởi chồng tôi tính tình hào phóng. Sáng hôm qua, chồng đưa chị giúp việc ra bến xe về quê.

Thế nhưng, tối qua tôi bất ngờ lén xem điện thoại của chồng và đọc được tin nhắn mà chị giúp việc nhắn tin đến: "Sao anh cho em nhiều tiền thế, tận mấy chục triệu, vợ biết sẽ nghi ngờ hai đứa mình đó. Anh đừng buồn nhé, Tết ở bên vợ con cho thoải mái, đừng lo cho em".

Ảnh minh họa: Internet

Không thể chối cãi, chồng tôi đã phải thú nhận mọi chuyện lén lút cặp kè với chị giúp việc, nhưng coi đó là thương cảm chứ không phải tình yêu và hứa sẽ không tái phạm. Còn chị giúp việc cũng nói lời xin lỗi, mong tôi bỏ qua và ra Tết sẽ không quay trở lại nhà tôi nữa. Tôi rất sốc, cuối năm biết bao việc cần làm mà lại phát hiện ra bí mật của chồng. Tôi rất buồn, tôi có nên tha thứ cho hai người họ không?