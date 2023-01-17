Chồng hậm hực, tức tối khi chị giúp việc không ở lại dịp Tết, lại còn lén đưa tiền thưởng thêm và rồi hé lộ chuyện mờ ám giữa hai người

Tâm sự 17/01/2023 10:13

Chưa hết bất ngờ vì chồng tình nguyện đưa chị giúp việc ra bến xe về quê. Tối đến tôi lén xem điện thoại của chồng và bàng hoàng đọc được tin nhắn mà chị giúp việc nhắn tin đến.

Kết hôn được tròn 10 năm, tôi cảm thấy hôn nhân của mình thật mãn nguyện. Nếu như trước đây tôi khá vất vả vừa lo kiếm tiền vừa phải chăm con, bây giờ các con cũng đã lớn và nhất là trong khoảng thời gian tôi thuê được chị giúp việc ưng ý, tôi trở nên "nhàn hạ". Chị giúp việc cho nhà tôi hơn vợ chồng tôi 4 tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn, mặc dù chị ấy thích chuyện trò, hòa đồng với mọi thành viên trong nhà tôi.

Trước đây, chị ấy kết hôn được hơn hai năm thì chồng đi làm ăn xa, có người phụ nữ khác và ly hôn, hai người cũng chưa có con với nhau. Chị lựa chọn đi làm giúp việc, thật may là tôi đã thuê được chị. Từ ngày có chị giúp việc, tôi rất hài lòng vì chị rất chăm chỉ, nghiêm túc. Hai tháng trở lại đây, trông chị giúp việc có nhiều sự thay đổi, chú ý đến ăn mặc, tươi cười, yêu đời nhiều hơn. Có lần tôi trêu chị có người yêu rồi à, làm chị đỏ mặt ngượng ngùng, không nhận là có ai.

Cả năm làm việc vất vả cho nhà tôi, chị giúp việc cũng rất ít khi về quê, chắc sợ đối diện với những lời hỏi han, nhắc đến chuyện quá khứ. Tết này, chị ấy có xin về quê nhà bố mẹ đẻ 2 tuần để ăn Tết, thăm hỏi họ hàng vì sắp tới có người nhà ở nước ngoài về quê chơi. Tôi hoàn toàn nhất trí, vì dịp Tết nhà cũng không có việc gì, hơn nữa tôi còn mong chị ấy được nghỉ ngơi sau một năm tận tụy với nhà tôi.

 

Thế mà chồng tôi lại có phần không hài lòng, anh ấy nói với tôi: "Sao lại cho chị ấy về quê? Chị ấy có mấy khi thích về quê đâu. Dịp Tết bao nhiêu việc, dọn dẹp, lấy ai chăm hai đứa được nghỉ Tết cho vợ chồng mình đi ngoại giao, chúc Tết? Cứ nói khó để chị ấy ở lại, mình tăng lương cho chị ấy là được mà".

Nghe lời chồng, tôi nài nỉ chị giúp việc ở lại, nhưng chị ấy không đồng ý và nói là sẽ cố gắng ra Tết sẽ lên ngay, đành thanh toán tiền lương, thưởng thêm chị ấy 7 triệu để tiêu Tết. Nhưng chồng tôi có vẻ hậm hực, tức tối khi chị giúp việc không ở lại dịp Tết. Tôi không tin nổi vào những gì mình thấy khi tận mắt chứng kiến chồng lén đưa tiền thưởng Tết cho chị giúp việc và hé lộ chuyện mờ ám giữa hai người.

Chồng hậm hực, tức tối khi chị giúp việc không ở lại dịp Tết, lại còn lén đưa tiền thưởng thêm và rồi hé lộ chuyện mờ ám giữa hai người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 3 ngày, khi đang ngồi ở ban công tầng 2, tôi thấy chồng và chị giúp việc đang nói gì đó. Chồng tôi dúi vào tay chị giúp việc một chiếc phong bì, nói là thưởng Tết. Chị giúp việc e ngại, còn chồng tôi cố cầm tay chị ấy bắt cầm. Tôi cũng nghĩ chuyện đó là bình thường, bởi chồng tôi tính tình hào phóng. Sáng hôm qua, chồng đưa chị giúp việc ra bến xe về quê.

Thế nhưng, tối qua tôi bất ngờ lén xem điện thoại của chồng và đọc được tin nhắn mà chị giúp việc nhắn tin đến: "Sao anh cho em nhiều tiền thế, tận mấy chục triệu, vợ biết sẽ nghi ngờ hai đứa mình đó. Anh đừng buồn nhé, Tết ở bên vợ con cho thoải mái, đừng lo cho em".

Chồng hậm hực, tức tối khi chị giúp việc không ở lại dịp Tết, lại còn lén đưa tiền thưởng thêm và rồi hé lộ chuyện mờ ám giữa hai người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không thể chối cãi, chồng tôi đã phải thú nhận mọi chuyện lén lút cặp kè với chị giúp việc, nhưng coi đó là thương cảm chứ không phải tình yêu và hứa sẽ không tái phạm. Còn chị giúp việc cũng nói lời xin lỗi, mong tôi bỏ qua và ra Tết sẽ không quay trở lại nhà tôi nữa. Tôi rất sốc, cuối năm biết bao việc cần làm mà lại phát hiện ra bí mật của chồng. Tôi rất buồn, tôi có nên tha thứ cho hai người họ không?

3 năm ra sức yêu thương để con riêng của chồng chấp nhận mình, đêm tân hôn, tôi ứa nước mắt nghe bé thủ thỉ với mẹ chồng

3 năm ra sức yêu thương để con riêng của chồng chấp nhận mình, đêm tân hôn, tôi ứa nước mắt nghe bé thủ thỉ với mẹ chồng

Tôi cũng nói thẳng với chồng, sau 3 năm, nếu con vẫn không chấp nhận tôi thì chúng tôi sẽ chia tay vì tôi không muốn lao mình vào một cuộc hôn nhân bấp bênh, thiếu sự an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu vợ chồng chồng và giúp việc ngoại tình chị giúp việc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 28 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 48 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả