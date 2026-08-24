Vợ chồng cả năm êm ấm, cứ đến Tết chồng lại nổi cơn ghen vô lý vì một người

Tâm sự 24/08/2026 00:38

Cưới nhau được 3 năm, năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là tôi lại buồn "nẫu ruột" vì cái thói ghen tuông vô lý của chồng. Chồng tôi cũng không phải dạng khó tính hay quá gia trưởng. Anh cũng khá hiền lành, chăm chỉ, biết lo lắng, yêu thương cho vợ con. Tuy nhiên, đúng là “ông trời không cho ai tất cả”. Anh nhà tôi lại mắc phải chứng ghen tuông vô lý khiến tôi nhiều lúc phải “khóc thét”.

Cưới nhau được 3 năm, năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là tôi lại buồn "nẫu ruột" vì cái thói ghen tuông vô lý của chồng. Chồng tôi cũng không phải dạng khó tính hay quá gia trưởng. Anh cũng khá hiền lành, chăm chỉ, biết lo lắng, yêu thương cho vợ con. Tuy nhiên, đúng là “ông trời không cho ai tất cả”. Anh nhà tôi lại mắc phải chứng ghen tuông vô lý khiến tôi nhiều lúc phải “khóc thét”.

Ngày thường chồng tôi cũng hay ghen bóng ghen gió mỗi khi có anh chàng nào lạ hoắc trên Facebook kết bạn hoặc like ảnh của tôi. Tuy nhiên, những lần như vậy anh cũng nhanh chóng nguôi ngoai chứ không giận hờn quá lâu. Riêng chỉ có dịp Tết, chồng ghen tuông vô lý đến mức tôi không muốn giải thích, cũng chẳng muốn nhìn mặt anh. Thành ra, cả hai vợ chồng chẳng năm nào ăn được cái Tết trọn vẹn. 

Vợ chồng cả năm êm ấm, cứ đến Tết chồng lại nổi cơn ghen vô lý vì một người - Ảnh 1
Chồng tôi rất hay "ghen bóng ghen gió" - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện là cứ mỗi năm, lớp cũ thời cấp ba của tôi lại nhắn nhau họp lớp. Ra trường cả chục năm rồi, nhưng năm nào cũng gặp nhau được đông đủ nên chúng tôi rất quý. Thế mà chồng tôi không biết nghe được ở đâu có người bảo trong lớp cấp ba ấy có người yêu cũ của tôi. Thế là anh “nổ đom đóm mắt” cấm tôi không được đi dự họp lớp. Tôi uất ức vì sự vô lý đến ích kỷ của chồng. Giải thích mãi anh chẳng chịu hiểu, lại còn bị anh cho là cãi chồng. Chỉ vậy thôi mà vợ chồng tôi không nhìn mặt, không nói chuyện với nhau suốt mấy ngày, mất luôn "cái vui" mấy ngày Tết.

Rút kinh nghiệm từ năm trước, đến năm vừa rồi, tôi không nhắc tới chuyện họp lớp nữa để tránh sự ghen tuông vô lý của anh. Thế mà chồng tôi vẫn kiếm ra được chuyện để gây sự. Thấy tôi đi làm tóc, mua đồ mới về, anh lại nổi cơn ghen, hỏi tới tấp tôi có phải chuẩn bị để đi họp lớp với người yêu cũ không. Tôi thật sự chán nản với cái thói vô lý của chồng. Cả hai cự cãi qua lại, rồi lại không nhìn mặt, không nói chuyện, lại mất luôn cái Tết.

Đó là câu chuyện của hai cái Tết vừa rồi. Tôi đang thực sự lo lắng không biết Tết năm nay chồng tôi lại kiếm chuyện gì để gây sự với tôi nữa đây!

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