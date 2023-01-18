Mẹ chồng vừa mất đến mộ còn chưa xanh cỏ, bố chồng U70 liền vội tái hôn, đến khi tìm thấy di vật của bà mới vỡ lẽ lý do

Bố mẹ tôi thì cãi nhau suốt ngày, cứ 3 ngày một trận nặng 5 ngày một trận nhẹ, họ có thể cãi nhau về bất cứ chuyện vặt vãnh nào, nên tôi rất ghét không khí gia đình như vậy. Do đó, khi thấy gia đình nhà anh đầm ấm như thế, mẹ anh là người phụ nữ hiền lành, yêu chồng thương con, tôi thích lắm bởi đó là điều tôi hằng mong mỏi.

Tôi và chồng gặp nhau trong một buổi tiệc của công ty, yêu nhau được 3 năm thì anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Ngay từ lần đầu gặp bố mẹ anh tôi đã có cảm tình với họ, bởi ông bà tuy đã có tuổi nhưng cư xử với nhau rất nhẹ nhàng, còn chẳng ngại ngần mà trao cho nhau những lời mật ngọt.

Cuộc sống hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi càng ngưỡng mộ hơn tình yêu của bố chồng dành cho mẹ chồng, ông yêu thương, chiều chuộng bà vô điều kiện. Mỗi lần nhìn bố mẹ hạnh phúc, ân ái với nhau mà tôi lại cảm thấy vui trong lòng, chỉ mong sau này khi về già tôi và chồng cũng được như vậy thôi.

Tôi nghĩ anh lớn lên trong một gia đình như vậy thì sau khi lấy anh, anh nhất định sẽ đối xử tốt với tôi. Vì vậy, khi anh cầu hôn tôi đã nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Ảnh minh họa: Internet

Mười năm sau ngày tôi và chồng kết hôn, mẹ chồng tôi 65 tuổi và bà đột ngột đổ bệnh. Bố chồng ngày đêm chăm sóc mẹ ở bệnh viện nhưng được 3 tháng thì mẹ chồng qua đời. Trong đám tang của mẹ chồng, bố không ngừng khóc, ông buồn đến mức không thể đứng vững được.

Lúc đó, bố chồng tôi không ăn không uống suốt 2 ngày rồi đổ bệnh, tới mức vợ chồng tôi phải đưa ông đến bệnh viện để truyền dịch. Tình cảm vợ chồng xưa nay tốt như vậy, nhưng giờ mẹ chồng đột ngột bỏ bố mà đi, bố chồng tôi buồn như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng điều mà tôi không bao giờ ngờ được là 3 tháng sau khi mẹ chồng tôi qua đời, bố chồng tôi tái hôn. Đối tượng bố chồng tái hôn là một người bạn học cũ bằng tuổi ông, cả hai đều 67 tuổi. Đáng nói hơn, khi bố chồng nói việc này, đó không phải là giọng điệu thương lượng, mong chúng tôi thông cảm và chấp nhận cho mong ước của ông mà chỉ là thông báo để chúng tôi biết mà thôi. Tôi và chồng vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc không hiểu tại sao bố lại làm như vậy.

Một ngày sau khi bố tuyên bố tin sốc này, ông dọn đến nhà của người vợ mới ở luôn, cả hai còn tự đi làm giấy đăng ký kết hôn nữa. Tôi luôn cảm thấy bố chồng rất yêu mẹ chồng, nhưng giờ mộ của mẹ còn chưa xanh cỏ mà bố đã vội vàng đi tìm hạnh phúc mới như vậy, ông thật nhẫn tâm quá. Đó là một cú đả kích lớn đối với tôi, tôi không thể hiểu cũng không thể bình tĩnh mà chấp nhận sự thật này trong một thời gian dài.

Một ngày, tôi đi dọn dẹp lại phòng của bố mẹ chồng và vô tình tìm thấy một cuốn nhật ký của mẹ. Đọc những dòng chữ bên trong, tôi mới biết hóa ra bố chồng tôi có tình cảm với người bạn học cũ đó trước khi cưới mẹ. Tuy nhiên, ông bà nội lại không ưng, bắt bố chồng phải lấy mẹ. Nhưng sau khi kết hôn, bố chồng cũng dần dần yêu mẹ và hai người sống với nhau cả đời như vậy.

Sau khi mẹ chồng đổ bệnh, mẹ đã dặn dò bố rằng khi nào mẹ đi thì bố hãy quay lại với mối tình đầu đi. Thực ra, mẹ luôn biết bố chồng chưa bao giờ quên được mối tình đầu, mẹ cũng cảm thấy có lỗi khi năm xưa chen chân vào cuộc tình của bố chồng và mối tình đầu, dù ngày ấy mẹ cũng chỉ nghe theo lời ông bà mà gả đi chứ chưa được gặp bố từ trước.

Vài năm trước, mẹ chồng tôi hay tin chồng người yêu cũ của bố chồng đã mất và bà sống cô quạnh một mình. Lúc đó mẹ đã âm thầm liên lạc với mối tình đầu của bố, và sau này khi mẹ đổ bệnh, người đó cũng đến bệnh viện thăm mẹ. Biết cả hai vẫn còn tình cảm, bản thân mình lại sống không được bao lâu nữa nên mẹ chồng mới mong sau khi mẹ chết, họ có thể tái hợp để bố có người ở bên chăm sóc lúc về nhà, được tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc những ngày cuối đời.

Ảnh minh họa: Internet

Đọc xong nhật ký, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao bố chồng tôi lại tái hôn vội vàng như vậy. Không phải bố không thương mẹ, mà chẳng qua ông chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ cũng như muốn bù đắp cho mối tình đầu, tranh thủ từng giây từng phút để tận hưởng hạnh phúc mà thôi.

Tôi kể cho chồng nghe về cuốn nhật ký của mẹ chồng. Sau cùng, vợ chồng tôi đặc biệt mời dì đến nhà dùng bữa tối. Với sự chăm sóc của "mẹ kế", tình trạng của bố chồng tôi đã tốt hơn rất nhiều, nhìn hai người chăm sóc, lo lắng cho nhau như vậy chúng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Một năm sau, vợ chồng tôi tổ chức cho họ một đám cưới đơn giản. Bây giờ cứ đến ngày giỗ của mẹ chồng, bố chồng và dì cũng về thăm, chúng tôi đều sống rất tốt và không bao giờ quên đi mẹ chồng tôi cả.