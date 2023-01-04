Bị cô em kết nghĩa lừa lên giường để trả thù bạn trai bội bạc, một tháng sau tôi bàng hoàng khi biết tin mình lên chức bố, phải lấy vợ trong bất đắc dĩ

Tâm sự 04/01/2023 10:51

Tôi xem Hồng như em gái mình vậy vì cả hai đã lớn lên cùng nhau, gia đình hai bên cũng giao hảo tốt. Tuy nhiên, tôi chưa từng có ý định yêu đương hay lấy Hồng làm vợ cả.

Tôi và Hồng là anh em kết nghĩa, nói đúng hơn là bố mẹ hai bên gia đình chúng tôi thân với nhau mấy chục năm trời. Khi chúng tôi còn nhỏ đã thường xuyên được gặp nhau. Hồng kém tôi 4 tuổi, tôi coi như cô em gái. Hồng lại bằng tuổi cô em của tôi ở nhà nên chúng thường qua lại gặp nhau suốt ngày. Có thể nói, Hồng qua nhà tôi ăn, ngủ, nghỉ như người nhà.

Trong bao năm qua, mối quan hệ của tôi với Hồng chỉ dừng lại là tình cảm anh em đơn thuần. Cô bé xinh đẹp, có nhiều bạn trai theo đuổi, lần nào đến nhà chơi cũng bô bô kể chuyện hết anh này đến anh kia tán. Còn tôi thì hiện tại đã có công việc ổn định. Tôi cũng đang tìm hiểu một người con gái mà tôi thực sự rất trân trọng.

Bị cô em kết nghĩa lừa lên giường để trả thù bạn trai bội bạc, một tháng sau tôi bàng hoàng khi biết tin mình lên chức bố, phải lấy vợ trong bất đắc dĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sẽ chẳng có gì là đau khổ nếu như không có cái biến cố đầy định mệnh ấy xảy ra. Hồng chia tay bạn trai mà con bé yêu mấy năm qua. Chuyện đó tôi cũng không để ý mấy, chỉ thấy nhiều hôm Hồng sang nhà ngủ với em gái tôi, sáng hôm sau về mắt đỏ mọng, sưng húp lên, tôi đoán chắc lại tỉ tê tâm sự với nhau chuyện tình yêu tình báo nên khóc lóc.

Và rồi, hôm đó, cả gia đình tôi đi du lịch. Tôi lẽ ra cũng đi cùng nhưng vì công việc bận đột xuất nên lại ở nhà. Sau buổi tiếp đối tác, tôi trở về nhà với trạng thái say mềm người. Đã vậy, nửa đêm Hồng lại bấm cửa liên hồi, tôi ra mở cửa, con bé mếu máo đòi vào nhà. Hồng khóc mếu bảo bố mẹ ở nhà cãi nhau, Hồng chán định sang ngủ với em tôi nhưng không biết cả nhà tôi đã đi du lịch. Đêm đã khuya, vốn dĩ là anh em bao năm qua, trong đầu cũng chẳng có đồ gì xấu, nên tôi để Hồng vào, lên phòng em gái tôi ngủ. Tôi không ngờ, nó chính là cái đêm định mệnh khiến bây giờ tôi phải trả giá.

Tôi không biết mình say hay vì điều gì mà đêm hôm đó tôi đã lên giường với Hồng. Tôi chỉ nhớ, tôi có uống cốc nước “giã rượu” mà Hồng đưa, còn sau đó không biết gì nữa cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình và Hồng nằm bên nhau, không mảnh vải che thân. Quá hoảng loạn, tôi lay gọi con bé dậy. Hai bên nhìn nhau đầy ái ngại. Khốn một nỗi, đúng lúc đó, bố mẹ Hồng lại sang tìm con vì thấy con đi cả đêm không về, lại tắt máy. Họ đã chứng kiến cảnh tượng đó và không biết nói gì hơn ngoại trừ việc vội vã rời khỏi nhà tôi.

Tôi đã sống trong tâm trạng dằn vặt nhiều tuần trời, cho tới ngày Hồng điện thoại cho tôi báo: “Em có bầu rồi, chúng mình cưới đi thôi”. Tôi đã hét lên qua điện thoại: “Em điên à?” và không hiểu nổi mình vừa làm gì. Hồng vốn thẳng tính nên cũng đối đáp lại luôn:

“Em chẳng giấu anh nữa. Em và người yêu chia tay rồi. Em hận hắn ta. Hắn bỏ em vì nghe lời mẹ, đi cưới một cô khác nhà giàu có hơn. Em nhất định phải lấy chồng tử tế, giỏi giang, hạnh phúc để hắn phải hối hận cả đời. Đó là lí do em đã tạo nên cái việc chúng mình lên giường cùng nhau. Giờ em có bầu rồi, anh cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chi bằng mình cưới nhau đi”.

Bị cô em kết nghĩa lừa lên giường để trả thù bạn trai bội bạc, một tháng sau tôi bàng hoàng khi biết tin mình lên chức bố, phải lấy vợ trong bất đắc dĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi sốc thực sự. Nhưng đúng như lời Hồng nói, tôi là đàn ông phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Dù vì lí do gì đi chăng nữa thì giờ đây Hồng đang mang giọt máu của tôi. Hơn nữa mối quan hệ hai bên gia đình không cho phép tôi được chối bỏ trách nhiệm. Nén nỗi đau, tôi buộc phải nói lời chia tay với người con gái mà tôi đang theo đuổi, chấp nhận trở thành kẻ phụ tình.

Hiện giờ, hai gia đình đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi. Tôi cứ như người mất hồn, không hiểu tương lai sẽ về đâu. Hồng qua bốc đồng, trẻ con nên mới vội vã đẩy mình vào hoàn cảnh này. Nhưng tôi còn hận cô ấy bởi vì sự ích kỉ cá nhân mà giờ cô ấy bắt tôi phải bước chân vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Thậm chí, giờ nhìn thấy Hồng, tôi chỉ thấy đầy nỗi căm hờn. Ấy vậy nhưng cô ấy lại là mẹ của con tôi…

Tôi tự hỏi chính mình, tôi và Hồng sẽ phải sống với nhau sắp tới thế nào đây?

Lên giường với người yêu cũ nay đã là chồng người ta, dù muốn chấm dứt tất cả nhưng lời anh nói lại khiến tôi mất hết lý trí, lún sâu vào tội lỗi mê hoặc này

Lên giường với người yêu cũ nay đã là chồng người ta, dù muốn chấm dứt tất cả nhưng lời anh nói lại khiến tôi mất hết lý trí, lún sâu vào tội lỗi mê hoặc này

Tôi và người yêu cũ chia tay nhau không phải vì hết yêu mà là vì người thứ 3. Cũng vì xa nhau trái ngang như vậy nên tôi không thể ngăn việc bản thân vẫn còn yêu anh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm