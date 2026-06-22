Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa, hành động ấm áp và lời bộc bạch 'choáng' của anh hàng xóm khiến tôi ngủ không yên

Tâm sự 22/06/2026 22:30

Chúng tôi xảy ra tranh cãi lớn, thậm chí là đụng tay đụng chân. Chồng hất tay tôi té xuống sàn, tôi không kiềm chế được nên vung tay tát anh. Anh cũng chẳng chẳng vừa, hùng hổ đập phá đồ trong nhà rồi gói hết đồ của tôi vào va li, vứt ra khỏi nhà.

Tôi kết hôn đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Ban đầu, tôi và chồng đã thống nhất đợi tới lúc chúng tôi có nhà cửa ổn định thì sẽ sinh con. Nhưng gần đây, chồng tôi bắt đầu có nhiều dấu hiệu lạ. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều khi tôi còn thấy anh nhìn điện thoại mà cười thích thú. Nhưng khi thấy tôi thì anh vội vàng giấu điện thoại đi.

Tôi lén xem điện thoại của chồng thì biết được anh đang trò chuyện với một người phụ nữ lạ trên mạng. Hóa ra anh lên ứng dụng hẹn hò, tìm bạn tình khi bản thân đã có gia đình! Giữa hai người họ không chỉ dừng ở trò chuyện qua mạng mà còn hẹn nhau vào khách sạn.

 

Tôi uất ức tới mức ứa nước mắt, trong khi tôi mỗi ngày làm việc không mệt nghỉ vì tương lai của hai người thì chồng lại đi tìm của lạ bên ngoài. Tôi vừa đau lòng, thất vọng, vừa cảm thấy không cam tâm. Không thể kiềm nén được, ngay tối đó tôi đã chất vấn anh vì sao lại làm thế. Chồng tôi không hề tỏ ra hối hận, anh còn quát mắng tôi ghen tuông vô lý.

Chúng tôi xảy ra tranh cãi lớn, thậm chí là đụng tay đụng chân. Chồng hất tay tôi té xuống sàn, tôi không kiềm chế được nên vung tay tát anh. Anh cũng chẳng chẳng vừa, hùng hổ đập phá đồ trong nhà rồi gói hết đồ của tôi vào va li, vứt ra khỏi nhà. Sau đó anh xô tôi ra khỏi cửa nhà, thẳng thừng đuổi tôi đi. 

Rõ ràng tôi và chồng cùng ở chung nhà thuê, tiền tôi cũng phải trả, vậy mà anh ta lại hành động như thế. Giữa đêm trời đang mưa to, tôi bước ra cổng như người vô hồn. Đúng lúc đó, có tiếng gọi vang lên sau lưng tôi cùng với tiếng bước chân người chạy tới. Tôi quay lại, bất ngờ thấy anh hàng xóm đang cầm chiếc ô chạy về phía tôi.

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa, hành động ấm áp và lời bộc bạch 'choáng' của anh hàng xóm khiến tôi ngủ không yên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh hàng xóm này tên Tuấn, ở cạnh bên phòng của vợ chồng tôi. Anh ấy nói che ô cho tôi rồi nói sang phòng anh ấy ngồi một lúc vì trời mưa đang to. Lúc đó tâm trạng tôi rối bời, cũng chẳng biết đi đâu khi trời đang đổ mưa nên đồng ý. Khi vào phòng của anh hàng xóm, Tuấn chuẩn bị nước ấm cho tôi uống, còn đưa cho tôi bộ quần áo sạch của anh để thay. Nhưng tôi thấy rất ngại nên vội từ chối.

Tuấn kể rằng đã nghe được tôi và chồng cãi nhau, anh khẽ ôm lấy vai tôi nói một câu khiến tôi chết sững:

“Thấy em khổ anh thật sự rất đau lòng. Từ ngày về đây ở anh đã luôn có tình cảm với em nhưng không dám nói ra, anh sợ làm ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của em. Nhưng đến hôm nay, khi thấy em không hề hạnh phúc, anh không muốn im lặng nữa. Em bỏ chồng đi, anh trân trọng yêu thương em hơn anh ta, em xứng đáng được như thế”.

Tôi khá bất ngờ khi nghe những lời bọc bạch của anh hàng xóm. Tôi biết Tuấn là người đàn ông tốt, thậm chí còn dịu dàng, thấu hiểu hơn chồng tôi. Tôi đã quen biết anh 3 năm nay, thường xuyên trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi thật sự rung động khi nghe lời tỏ tình của Tuấn. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ chồng để theo người đàn ông khác. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc chồng bồ bịch bên ngoài còn đuổi vợ ra khỏi nhà giữa đêm như thế. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà của Tuấn, anh nhường tôi giường nằm, còn mình thì ngủ dưới đất.

Sáng sớm hôm sau, chồng tôi gọi điện liên tục hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không trả lời, chồng tôi năn nỉ tôi về nhà, anh hối hận lắm. Tôi lén ra khỏi nhà của Tuấn rồi trở về. Chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ cắt đứt với cô gái kia. Nhưng tôi đã mất niềm tin ở chồng, tôi chỉ muốn chấm dứt với anh ta. Tôi có nên ly hôn với chồng để đến với Tuấn không?

Nghe tin bạn thân sinh con, tôi hào phóng chuyển khoản tặng 10 triệu làm quà rồi rụng rời tay chân trước tin nhắn phản hồi 

Nghe tin bạn thân sinh con, tôi hào phóng chuyển khoản tặng 10 triệu làm quà rồi rụng rời tay chân trước tin nhắn phản hồi 

Bạn không kể thì tôi cũng chẳng ép. Thương bạn một mình sinh con, tôi thường xuyên hỏi thăm, hết lòng chăm sóc. Vừa rồi. cô ấy sinh sớm hơn ngày dự sinh, lúc đó tôi lại đang đi chơi cùng chồng nên không thể ghé thăm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng đi vắng, bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng

Chồng đi vắng, bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 30 phút trước
Dọn phòng cho mẹ chồng, tôi chết lặng khi tìm thấy xấp giấy giấu trong bao gối

Dọn phòng cho mẹ chồng, tôi chết lặng khi tìm thấy xấp giấy giấu trong bao gối

Tâm sự 32 phút trước
Mẹ chồng héo hắt vì mong cháu, đến ngày biết chuyện thì không tin nổi vào tai mình

Mẹ chồng héo hắt vì mong cháu, đến ngày biết chuyện thì không tin nổi vào tai mình

Tâm sự 33 phút trước
Thấy con dâu mãi chưa có tin vui, tôi bất ngờ khi phát hiện nguyên nhân thật sự

Thấy con dâu mãi chưa có tin vui, tôi bất ngờ khi phát hiện nguyên nhân thật sự

Tâm sự 35 phút trước
Phát hiện chồng đưa chị gái 500 triệu mua nhà, tôi chết lặng khi biết sự thật phía sau

Phát hiện chồng đưa chị gái 500 triệu mua nhà, tôi chết lặng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự 39 phút trước
Bị chồng ly hôn và đuổi khỏi nhà, một năm sau tôi lặng người khi trở lại nơi cũ

Bị chồng ly hôn và đuổi khỏi nhà, một năm sau tôi lặng người khi trở lại nơi cũ

Tâm sự 42 phút trước
Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau cô dâu đang đau đớn vật vã thì chồng ôm về "vật lạ" khiến cô choáng tiếp lần nữa

Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau cô dâu đang đau đớn vật vã thì chồng ôm về "vật lạ" khiến cô choáng tiếp lần nữa

Tâm sự 45 phút trước
Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu, biết được sự thật tôi sốc vô cùng

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu, biết được sự thật tôi sốc vô cùng

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới 3 năm trước, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì "hóa đá" trước lý do thật sự được tiết lộ

Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới 3 năm trước, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì "hóa đá" trước lý do thật sự được tiết lộ

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa, hành động ấm áp và lời bộc bạch "choáng" của anh hàng xóm khiến tôi ngủ không yên

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa, hành động ấm áp và lời bộc bạch "choáng" của anh hàng xóm khiến tôi ngủ không yên

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng, tôi chết lặng khi nhìn thấy người đi cạnh cô ấy

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng, tôi chết lặng khi nhìn thấy người đi cạnh cô ấy

Ba năm sau ngày góa chồng, tôi sững sờ khi một chiếc xe sang bất ngờ xuất hiện trong lễ cưới

Ba năm sau ngày góa chồng, tôi sững sờ khi một chiếc xe sang bất ngờ xuất hiện trong lễ cưới

Chồng đi vắng, bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng

Chồng đi vắng, bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng

Dọn phòng cho mẹ chồng, tôi chết lặng khi tìm thấy xấp giấy giấu trong bao gối

Dọn phòng cho mẹ chồng, tôi chết lặng khi tìm thấy xấp giấy giấu trong bao gối

Mẹ chồng héo hắt vì mong cháu, đến ngày biết chuyện thì không tin nổi vào tai mình

Mẹ chồng héo hắt vì mong cháu, đến ngày biết chuyện thì không tin nổi vào tai mình

Thấy con dâu mãi chưa có tin vui, tôi bất ngờ khi phát hiện nguyên nhân thật sự

Thấy con dâu mãi chưa có tin vui, tôi bất ngờ khi phát hiện nguyên nhân thật sự