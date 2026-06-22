Chồng đi vắng, bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 22/06/2026 23:30

Khi nghe hết chuyện bố chồng nói, tôi kinh ngạc vô cùng. Bố chồng tôi nói sẽ cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư, với điều kiện chúng tôi phải nhận nuôi con riêng của ông. Hóa ra bố chồng ngoại tình, đứa con riêng bây giờ đã 4 tuổi.

Tôi và chồng vừa lấy nhau cách đây 3 tháng. Chúng tôi không ở cùng với bố mẹ chồng, thuê nhà riêng để ở. Căn nhà chúng tôi thuê chật chội, điều kiện không tốt. Tôi lại vừa mới sinh con nên thấy bất tiện, khó chịu.

Khoảng hai tuần trước, chồng đi công tác xa nhà. Tối hôm đó nửa đêm trời mưa gió, tôi bất ngờ nghe tiếng gọi cửa. Vì ở nhà một mình nên tôi khá lo lắng không biết là ai. Nhìn qua mắt mèo, tôi ngỡ ngàng thấy bố chồng của mình. Ông nói muốn có việc muốn bàn bạc với tôi, để ông vào nhà rồi sẽ nói rõ ràng.

 

Khi nghe hết chuyện bố chồng nói, tôi kinh ngạc vô cùng. Bố chồng tôi nói sẽ cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư, với điều kiện chúng tôi phải nhận nuôi con riêng của ông. Hóa ra bố chồng ngoại tình, đứa con riêng bây giờ đã 4 tuổi. Suốt thời gian qua, ông giấu giếm vợ chu cấp cho nhân tình và con trai. Nhưng nhân tình bất ngờ bỏ đi biệt tích, ông không tìm được ai thân cận để nuôi con riêng. Ông đành phải nhờ vả vợ chồng tôi giúp đỡ, như thế thì ông mới có thể thường xuyên sang thăm con.

Chồng đi vắng, bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng muốn tôi chăm sóc con riêng của ông đến khi thằng bé đủ 18 tuổi, mọi chi phí ông sẽ trả. Chúng tôi sau đó sẽ có căn nhà của riêng mình. Ông còn ràng buộc điều kiện phải thấy tôi thật lòng đối xử tốt với đứa trẻ thì sau 3 năm ông mới sang tên căn nhà cho vợ chồng tôi. Nhưng ông không muốn chồng tôi biết, ông yêu cầu tôi tìm lý do nào đó để chồng tôi chấp nhận đứa trẻ này.

Bố chồng không ép tôi trả lời ngay. Sau khi ông ra về, trong lòng tôi rối bời. Điều kiện ông đưa ra là ước mơ của tôi và chồng. Tôi đã là mẹ nên cũng thấy thương đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi như thế. Hơn nữa, tôi phát hiện bố chồng có rất nhiều tiền nhưng mẹ chồng lại không hề hay biết. Nhưng nếu đồng ý với bố chồng, tôi sẽ phải lừa dối chồng và mẹ chồng.

Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên đồng ý với bố chồng hay không?

5 năm chưa từng nhìn qua tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi đỏ mắt khi nhìn thấy một thứ bất ngờ

5 năm chưa từng nhìn qua tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi đỏ mắt khi nhìn thấy một thứ bất ngờ

Vì sợ vợ có tiền ra ngoài tìm đàn ông, mỗi tháng tôi chỉ gửi cho cô ấy 8 triệu chi tiêu. Nếu vợ cần thêm thì phải nói tôi biết dùng tiền để làm gì, nếu hợp lý thì tôi sẽ gửi thêm cho cô ấy. Nắm chi tiêu như thế, tôi sẽ biết chắc vợ làm gì, cô ấy không thể lừa dối tôi được.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Tâm sự 49 phút trước
Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Tâm sự 57 phút trước
Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi

Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sau phiên ly hôn, thấy chồng cũ ôm túi lớn rời đi, tôi chết lặng khi biết thứ anh mang theo

Sau phiên ly hôn, thấy chồng cũ ôm túi lớn rời đi, tôi chết lặng khi biết thứ anh mang theo

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Thót tim cảnh tượng bắt sống con trăn nặng 20kg, dài 3 mét bò trên đường

Thót tim cảnh tượng bắt sống con trăn nặng 20kg, dài 3 mét bò trên đường

Video 1 giờ 4 phút trước
Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya sau ngày chồng mất đã kéo theo bí mật động trời

Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya sau ngày chồng mất đã kéo theo bí mật động trời

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Thấy chị dâu thường xuyên dẫn một đứa trẻ lạ về nhà, tôi ngỡ ngàng khi biết sự thật

Thấy chị dâu thường xuyên dẫn một đứa trẻ lạ về nhà, tôi ngỡ ngàng khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Vợ nằng nặc đòi ly hôn sau 3 tháng, tôi đồng ý rồi sau đó chết lặng trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Vợ nằng nặc đòi ly hôn sau 3 tháng, tôi đồng ý rồi sau đó chết lặng trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng, tôi chết lặng khi nhìn thấy người đi cạnh cô ấy

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng, tôi chết lặng khi nhìn thấy người đi cạnh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Ba năm sau ngày góa chồng, tôi sững sờ khi một chiếc xe sang bất ngờ xuất hiện trong lễ cưới

Ba năm sau ngày góa chồng, tôi sững sờ khi một chiếc xe sang bất ngờ xuất hiện trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ vợ chạy theo gái xinh, chồng về thăm nhà bất chợt thì chết lặng trước hành động của anh hang xóm với vợ mình

Bỏ vợ chạy theo gái xinh, chồng về thăm nhà bất chợt thì chết lặng trước hành động của anh hang xóm với vợ mình

Chồng được đưa vào phòng cấp cứu, thứ anh nhờ mẹ trao lại khiến tôi suy sụp

Chồng được đưa vào phòng cấp cứu, thứ anh nhờ mẹ trao lại khiến tôi suy sụp

Bị gia đình chồng dị nghị, vợ trẻ đáp trả bằng cách không ai ngờ tới

Bị gia đình chồng dị nghị, vợ trẻ đáp trả bằng cách không ai ngờ tới

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi

Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi