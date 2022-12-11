Không ngờ chị dâu có thể đối xử như vậy với mẹ con tôi...
- Cho cô bạn thân ở nhờ nhà vợ chồng tôi sau biến cố gia đình, để rồi cô ta làm một chuyện khiến tôi không thể chấp nhận được
- Mẹ tôi ốm nhưng vợ luôn kiếm cớ đi sớm về khuya và làm điều mờ ám, tôi nghi ngờ điều tra thì phát hiện sự thật điếng người từ cốp xe của cô ấy
Khi anh trai M lấy chị dâu, cả họ ai cũng chê chị xấu và không khéo miệng. Bị mọi người đàm tiếu xì xào, dù chị ấy không làm gì sai nhưng M vẫn thấy rất mất mặt, xấu hổ. Từ đó mà M nảy sinh thành kiến với chị dâu.
Cũng may M đã lấy chồng rồi, chẳng mấy khi giáp mặt nhau. Ba năm trôi qua, anh chị ấy đã sinh được một bé gái đầu lòng. Mối quan hệ giữa M và chị dâu rất nhạt nhẽo, thậm chí còn ít khi nói chuyện với nhau.
M đang mang bầu đứa con thứ hai. Nhưng từ lúc M bầu đứa này thì chồng đổ đốn, công khai cặp kè người phụ nữ khác. M trách móc mà anh ta còn nổi khùng lên chửi mắng, thách thức M muốn làm gì thì làm.
Hôm đó anh ta say rượu về nhà, trước mặt M mở điện thoại gọi cho bồ, nói chuyện ngọt ngào tình tứ. M căm hận giằng lấy điện thoại của anh ta ném vỡ tan. Chẳng kiêng nể M đang mang thai, anh ta tát vợ hai cái liền. Quá sợ hãi và căm phẫn, M bế con, xách hành lý bỏ đi khỏi nhà ngay trong đêm.
Vào một khách sạn ngủ tạm, M mới gọi điện cho anh trai xin giúp đỡ. M không dám gọi cho mẹ vì đợt này bà ốm yếu, sợ bà lại sốc. Không ngờ người nghe máy là chị dâu. Chị bảo M cứ ngủ tạm ở đó một đêm, sáng ra chị sẽ đến.
Mối quan hệ vốn lạnh nhạt, M tưởng chị ấy thoái thác như vậy thôi. Ai ngờ chị ấy đến thật, còn giúp dọn đồ rồi đưa chúng M tới một căn hộ chung cư nhỏ. Chị bảo sáng nay vừa liên hệ thuê gấp cho mấy mẹ con M ở, thậm chí tiền nhà đã thanh toán nửa năm rồi. Chị dặn M cứ yên tâm ở đó, đừng về lại nhà chồng nữa. Trước khi rời đi, chị dâu còn đưa cho M 10 triệu lo chi phí sinh hoạt, hẹn mấy hôm nữa lại sang. Anh M đợt này bận lắm, đi sớm mà về nhà cũng nửa đêm rồi.
Nhìn theo bóng dáng chị dâu mà M bật khóc vì xúc động và cũng vì hối hận. Lúc ấy M mới hiểu được mình có một người chị dâu tốt thế nào. Lại nghĩ về những gì từng cư xử với chị ấy mà M áy náy và hổ thẹn vô cùng. M biết làm thế nào để trả ơn chị dâu?