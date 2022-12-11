Không ngờ chị dâu có thể đối xử như vậy với mẹ con tôi...

Khi anh trai M lấy chị dâu, cả họ ai cũng chê chị xấu và không khéo miệng. Bị mọi người đàm tiếu xì xào, dù chị ấy không làm gì sai nhưng M vẫn thấy rất mất mặt, xấu hổ. Từ đó mà M nảy sinh thành kiến với chị dâu. Ảnh minh họa Cũng may M đã lấy chồng rồi, chẳng mấy khi giáp mặt nhau. Ba năm trôi qua, anh chị ấy đã sinh được một bé gái đầu lòng. Mối quan hệ giữa M và chị dâu rất nhạt nhẽo, thậm chí còn ít khi nói chuyện với nhau.

M đang mang bầu đứa con thứ hai. Nhưng từ lúc M bầu đứa này thì chồng đổ đốn, công khai cặp kè người phụ nữ khác. M trách móc mà anh ta còn nổi khùng lên chửi mắng, thách thức M muốn làm gì thì làm. Hôm đó anh ta say rượu về nhà, trước mặt M mở điện thoại gọi cho bồ, nói chuyện ngọt ngào tình tứ. M căm hận giằng lấy điện thoại của anh ta ném vỡ tan. Chẳng kiêng nể M đang mang thai, anh ta tát vợ hai cái liền. Quá sợ hãi và căm phẫn, M bế con, xách hành lý bỏ đi khỏi nhà ngay trong đêm.

Vào một khách sạn ngủ tạm, M mới gọi điện cho anh trai xin giúp đỡ. M không dám gọi cho mẹ vì đợt này bà ốm yếu, sợ bà lại sốc. Không ngờ người nghe máy là chị dâu. Chị bảo M cứ ngủ tạm ở đó một đêm, sáng ra chị sẽ đến. Mối quan hệ vốn lạnh nhạt, M tưởng chị ấy thoái thác như vậy thôi. Ai ngờ chị ấy đến thật, còn giúp dọn đồ rồi đưa chúng M tới một căn hộ chung cư nhỏ. Chị bảo sáng nay vừa liên hệ thuê gấp cho mấy mẹ con M ở, thậm chí tiền nhà đã thanh toán nửa năm rồi. Chị dặn M cứ yên tâm ở đó, đừng về lại nhà chồng nữa. Trước khi rời đi, chị dâu còn đưa cho M 10 triệu lo chi phí sinh hoạt, hẹn mấy hôm nữa lại sang. Anh M đợt này bận lắm, đi sớm mà về nhà cũng nửa đêm rồi. Ảnh minh họa Nhìn theo bóng dáng chị dâu mà M bật khóc vì xúc động và cũng vì hối hận. Lúc ấy M mới hiểu được mình có một người chị dâu tốt thế nào. Lại nghĩ về những gì từng cư xử với chị ấy mà M áy náy và hổ thẹn vô cùng. M biết làm thế nào để trả ơn chị dâu?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chong-say-sin-tat-vao-mat-may-cai-toi-cam-phan-bong-con-ra-khoi-nha-giua-em-ang-goi-ien-cau-cuu-anh-trai-thi-chi-dau-bong-lam-mot-hanh-ong-toi-khong-ngo-toi-533828.html