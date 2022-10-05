Nhà có thêm người, chị quyết định thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà. Tuy công việc bận bịu nhưng chị vẫn cố gắng chu toàn mọi thứ, làm tròn bổn phận dâu thảo. Vì vậy mà ba mẹ chồng thương chị, không hoạnh họe hay bắt bẻ gì nhiều.

Cưới nhau được hơn 2 năm, chị và anh tích góp được ít tiền rồi mượn thêm ngân hàng để mua một căn nhà mới khang trang hơn. Từ ngày mua được nhà ở thành phố, anh đón ba mẹ lên ở chung để tiện chăm sóc.

Chị và anh đến với nhau bằng tình yêu thật sự, không qua mai mối hay bất kỳ sự ép buộc nào. Vậy mà, khi chị đẻ đứa con thứ ba, thân hình sồ sề, anh lại ruồng bỏ chị mà chạy theo người phụ nữ khác. Biết tin chồng ngoại tình, chị thức trắng nhiều đêm, người hốc hác hẳn. Bạn bè bảo chị sao không đánh ghen để dằn mặt chồng và ả nhân tình, chứ ghen ngầm kiểu này chỉ mình khổ. Chị muốn lắm chứ nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp.

Điều không ngờ đến là ả nhân tình còn lên mặt thách thức chị. Cô ta muốn chị bỏ chồng và từ bỏ gia đình này. Một hôm, chị đang mải mê giải quyết đống hồ sơ khó nhằn, bỗng điện thoại reo lên. Chị khựng lại vài giây khi thấy dòng số lạ trên màn hình điện thoại, rồi nhẹ nhàng bắt máy.

- Alo

- Chị có phải là vợ của anh Tâm không?

- Phải. Có việc gì không?

- Tôi là Dung, bạn gái của ảnh. Tôi muốn gặp chị để nói chuyện của ba chúng ta.

Cuộc điện thoại kết thúc, chị như chết lặng. Như đã hẹn, Dung đến quán cà phê đối diện công ty chị đợi một hồi thì chị đến. Chị vừa ngồi xuống chưa kịp kêu ly nước thì cô ta đã lên tiếng.

- Chị buông tha cho anh Tâm đi, để chúng tôi đến với nhau. Đừng bám lấy anh ấy nữa.

Chị cười khẩy.

- Nhìn vẻ ngoài của em cũng sáng sủa, chắc ba mẹ cũng cho ăn học đàng hoàng mà sao em nói chuyện ngang quá vậy. Em có quyền gì mà đòi chúng tôi ly hôn.

- Tôi có quyền nắm giữ tất cả những thứ thuộc về anh ấy. Có luôn thứ mà chị không có đó là trái tim và tình yêu của anh ấy.

Dung mở điện thoại đưa cho chị xem đoạn clip cô ta và anh đang nằm trên giường rất thân mật. Mặt chị nóng bừng, chỉ muốn tát cho con người vô liêm sỉ này một cái cho hả dạ. Thấy chị tức giận, Dung liền bồi thêm vài câu.

- Anh ấy còn kể tôi nghe, đứa con đầu lòng là kết quả của chị với người đàn ông khác. Do ba mẹ chị cầu xin nên anh mới cưới chị. Anh ấy cưới chị là do thương hại thôi.

Chị cười chua xót.

- Một chút nữa anh ấy đến, chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

Ngừng một nhịp, chị nhìn đồng hồ, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Vừa đúng lúc anh đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy chị và ả nhân tình ngồi với nhau, anh thoáng giật mình. Anh ngồi xuống.

- Có chuyện gì sao không về nhà nói mà gọi anh ra đây?

- Anh đến rồi thì chúng ta ba mặt một lời giải quyết mọi chuyện thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Chị nhìn anh, rồi dựa người ra ghế, giọng đầy sắc lạnh.

- Sống với anh hơn 4 năm nay, anh có bao giờ phụ giúp em quét nhà hay rửa cái chén nào không? 30 tuổi đầu anh đã biết pha cho ba anh ấm trà hay nấu cho mẹ anh một gói mì nào chưa? Nhưng em vẫn cưới và thương anh vì em chấp nhận những thiếu sót của anh. Từ ngày cưới, em đã đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì chưa? Mà giờ anh đi nói xấu em trước mặt cô ta.

Chị quệt nước mắt rồi tiếp tục nói.

- Ngày tôi đẻ, nửa đêm phải một mình bắt xe đến bệnh viện, còn anh thì sao? Hôm đó anh nhậu say, kêu không dậy. Anh có biết là tôi đã sợ như thế nào khi phải một mình nằm chờ mổ hay không? Tưởng sinh xong, anh sẽ vào thăm, nào ngờ anh lại đi công tác. Giờ có đến ba mặt con rồi, có đứa nào mến tay mến chân với anh không?

Nghe những lời nói của chị, lòng anh như thắt lại. Không dừng lại ở đó, chị còn cho anh 2 cơ hội để suy nghĩ. Một là anh ký đơn ly hôn, toàn bộ tài sản và và sổ đỏ chị sẽ đưa hết cho anh xem như làm quà cưới cho anh và ả nhân tình kia. Chị sẽ ra Uỷ ban phường để đổi lại họ cho ba đứa con và coi như anh đã chối bỏ quyền làm cha của nó. Hai là anh chấm dứt mọi liên lạc với cô ta và quay về. Chị nghĩ đàn ông thông minh sẽ biết được nên chọn như thế nào.

Chị cho anh thêm 2 phút suy nghĩ. Bỗng anh cầm tờ đơn ly hôn lên xé tan. Chị và Dung vô cùng ngạc nhiên khi thấy thái độ của anh. Mặt chị tươi tắn hẳn khi thấy hành động đó. Chị nhìn sang Dung rồi nói.

- May mà em gặp chị, nên được ngồi đây nói chuyện đàng hoàng. Còn gặp người khác là kêu dòng họ đánh em một trận nhừ đòn rồi. Có khi phải bỏ mạng ở đây rồi đó. Ai đời là con giáp thứ 13 mà còn vênh váo đòi hỏi từ người vợ danh chính ngôn thuận nữa chứ. Em nên nhớ một điều, đến một ngày nào đó, em cũng sẽ già, sẽ xấu xí như chị, anh ấy cũng đi tìm người mới mà thôi. Biết điều một chút để không phải chuốc lấy khổ đau nha em.

Dung nhục nhã ê chề, không nói được lời nào chỉ lẳng lặng xách túi ra về. Vừa thấy Dung đi, anh quỳ rạp xuống chân chị.

- Anh sai rồi, anh không thể mất em được.

Chị gạt tay anh ra rồi bước đi dõng dạc trước sự chứng kiến của nhiều người. Người đàn bà thông minh cần biết thời điểm buông tay để giữ được chồng. Sau sự việc lần đó, anh chừa luôn thói lăng nhăng, chăm chỉ phụ giúp việc nhà cho chị hơn. Con cái cũng dần có được tình cảm của anh. Gia đình của chị lại hạnh phúc như xưa.