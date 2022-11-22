Bầu bí sắp ngày lâm bồn, tôi vẫn bị chồng hắt hủi ngủ dưới đất lạnh, càng không hiểu nỗi khi anh đòi đâm đơn thưa kiện

Tâm sự 22/11/2022 06:36

Thương bố mẹ, tôi đã giấu tiền cho ông bà. Nhưng chuyện không thể giấu được mãi, sau đó một thời gian, chồng tôi phát hiện sự thật.

Những ngày này, vợ chồng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau. Bởi mỗi lần tôi mở lời, chồng lại cáu gắt và chỉ trích cả gia đình nhà vợ. Tôi rất giận anh, nhưng chẳng thể nào trách được về nếu làm chồng nổi giận, không biết chuyện sẽ còn đi tới đâu.

Chồng tôi rất ngại va chạm tiền bạc với người khác. Mặc dù vậy, khi bố mẹ tôi sửa nhà, anh đã chủ động gửi về cho ông bà 100 triệu. Thật ra chi phí sửa nhà chỉ gói gọn trong số tiền ấy, vậy mà bố mẹ vẫn gọi điện cho tôi để vòi vĩnh thêm tiền.

Thương bố mẹ, tôi đã giấu tiền cho ông bà. Nhưng chuyện không thể giấu được mãi, sau đó một thời gian, chồng tôi phát hiện sự thật. Anh đã sửng cồ lên và tuyên bố sẽ không bao giờ cho nhà vợ vay tiền nữa.

Bầu bí sắp ngày lâm bồn, tôi vẫn bị chồng hắt hủi ngủ dưới đất lạnh, càng không hiểu nỗi khi anh đòi đâm đơn thưa kiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 3 tháng, tôi nghe em gái than vãn kể khổ vì kinh doanh thất bát. Kết quả là nợ bên ngoài gần 500 triệu, chưa tính tiền lãi. Ngân hàng thì chưa giải ngân cho vay. Em ấy cứ liên tục ngỏ ý vay mượn làm tôi cũng thấy xót xa. Nghĩ thương em, tôi đã nói khéo với chồng để anh đồng ý cho vay tiền. Dù sao nhà chưa có công việc lớn, hơn nữa em gái cũng hứa sẽ trả khi vay được ngân hàng.

Sau vài lần, cuối cùng chồng tôi cũng bị thuyết phục. Anh chấp nhận cho em vợ vay mà không lấy lãi. Bù lại, khoản nợ phải được thanh toán trong vòng hai tháng, vì em gái tôi cam kết một tháng sau sẽ vay được ngân hàng.

Lúc vay tiền, em ấy hứa sẽ trả đúng hẹn. Vậy mà bây giờ, đã 3 tháng sau khi vay tiền, vợ chồng tôi vẫn chưa nhận lại dù chỉ là một triệu. Tôi là chị gái còn có thể thông cảm được, chỉ ngại chồng tôi, vì anh là anh rể lại sống rất nguyên tắc.

Bầu bí sắp ngày lâm bồn, tôi vẫn bị chồng hắt hủi ngủ dưới đất lạnh, càng không hiểu nỗi khi anh đòi đâm đơn thưa kiện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đợt vừa rồi gọi điện cho em gái không được, tôi và chồng ghé qua nhà thì thấy cửa đã khóa, hàng xóm nói em ấy và chồng đi đâu cả tháng chưa về. Chồng tôi nghe xong liền quắc mắt lườm vợ, cho rằng tôi đã đồng lõa để em gái lừa mình.

Bây giờ khổ nhất là tôi, sắp sinh vẫn bị chồng đuổi xuống đất ngủ mà chẳng dám than vãn nửa lời. Đã vậy mỗi lần nói chuyện, anh lại chì chiết về số tiền 500 triệu kia. Chồng tôi còn dọa sẽ đâm đơn kiện nếu một tháng nữa không nhận đủ tiền. Trong khi tôi vẫn chưa liên lạc được với em gái mình. Tôi phải làm sao đây mọi người?

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Đi làm về, chồng vẫn phụ làm việc nhà và chăm con, nhưng những lời đay nghiến móc mỉa của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng bế tắc.

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