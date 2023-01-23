Bất ngờ bị phát hiện 'chuyện động trời', chồng chuyển thẳng vào tài khoản tôi 1 tỷ để khiến tôi 'im miệng'

Trong khu phố này, tôi thấy mỗi bác Xuân là thân thiện và đối xử tốt với gia đình tôi nhất. Những khi có việc bận tôi hay gửi con qua nhà bác ấy trông giúp. Thỉnh thoảng bác ấy cũng mời vợ chồng tôi qua nấu ăn chung cho vui.

Bên cạnh nhà tôi có bác hàng xóm tên Xuân, giàu có và đang sống một mình. Nghe nói chồng bác ấy mất từ lâu, có mỗi một cô con gái thì lấy chồng ở xa. Năm nay bác xấp xỉ 50 tuổi nhưng mặt còn khá trẻ và ăn mặc rất thời thượng. Thậm chí nhiều lúc chồng tôi còn chê vợ già và cổ hủ hơn cả bác Xuân.

Lúc bác vào phòng lấy tiền, tôi vào theo và chiếc áo bảo hộ ghi tên chồng tôi đang nằm trên ghế đập thẳng vào mắt. Toàn thân tôi run lên, tôi chạy đi các phòng để tìm chồng nhưng không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Tôi biết nhà bác Xuân có một cái cửa thoát hiểm ở phía sau, có lẽ chồng tôi đã thoát qua đường đó.

Hôm thứ 6 vừa rồi, trong nhà hết tiền, lương thì chưa đến tháng, tôi đã qua nhà bác Xuân vay ít tiền về chi trả tiền sinh hoạt. Nhà bác khóa cổng bên trong, tôi phải gọi mất một lúc mới thấy bác ra mở.

Tôi yêu cầu bác Xuân giải thích về chiếc áo của chồng tôi ở trong nhà bác ấy? Bác trơ trẽn nói: “Chồng cháu qua lại với bác có tiền mang về nhà, còn tốt hơn cặp với gái trẻ phải mang tiền nhà đi cho”. Nói xong bác dúi vào tay tôi một xấp tiền và bảo vợ chồng tôi về nhà nói chuyện nhỏ thôi đừng làm lớn tiếng “xấu chàng thì hổ ai”. Tôi vung tay hất xấp tiền đang ở trên tay bác rồi tức giận bỏ về.

Đến nhà thì chồng tôi đã ngồi sẵn ở ghế đợi vợ. Anh bảo bây giờ tôi muốn ly hôn hay làm gì là tùy, anh ấy chiều hết. Tôi gằn giọng hỏi: “Tại sao chồng lại phản bội vợ?”.

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Chồng bảo làm việc vất vả cả tháng trời mới được 10 triệu. Thế mà chỉ một lần ăn nằm với bà già đó cũng bằng ấy tiền. Anh chọn công việc nhàn hạ nhiều tiền cho đỡ hại sức khỏe và vợ con được hưởng.

Tôi tức giận mắng chồng mang được đồng nào về nhà đâu mà bảo vợ con được hưởng? Chồng lấy điện thoại ra đưa cho tôi xem số tiền trong tài khoản, hơn 1 tỷ. Phải chăng hai người đã cặp kè sau lưng tôi từ rất lâu rồi, thế mà tôi không hề hay biết. Tôi hận người chồng bội bạc và yêu cầu chia tay.

Nào ngờ chồng chuyển thẳng số tiền đó vào tài khoản của tôi và bảo tôi cố gắng nhẫn nhịn chịu cảnh chung chồng một thời gian nữa. Khi nào có đủ tiền mua nhà anh ấy sẽ hoàn lương, quay về chăm sóc vợ con.

Từ một người đàn ông chăm chỉ hiền lành, luôn nghĩ về gia đình, bây giờ vì tiền mà anh đổi tính đổi nết. Tôi không thể chấp nhận con người của chồng nữa và đưa tờ đơn ly dị yêu cầu ký vào.