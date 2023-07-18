Bắt gặp người yêu cùng sếp đang hẹn hò, tôi bủn rủn hết tay chân nhưng vẫn làm một việc khiến cô ấy ngậm ngùi bật khóc...

Tâm sự 18/07/2023 15:35

Sau buổi tôi đi nhậu long trời lở đất, tôi xóa số của Trúc, chặn tất cả những thứ liên quan tới em và viết đơn xin nghỉ việc.

Tôi và Trúc yêu nhau hơn 1 năm, 2 đứa chơi từ cấp 3, yêu đương qua lại bao nhiêu người xong cuối cùng chẳng hiểu cơ duyên thế nào lại yêu nhau. Có lẽ đến 1 thời điểm người ta không còn chạy theo những thứ tình yêu cảm xúc nữa mà thực tế hơn để tìm người phù hợp kết hôn, sống cả đời.

Nhà Trúc ở quê bố mẹ thuộc dạng đại gia trong vùng nhà bán vàng và có 1 cây xăng lớn nhất xã. Hồi còn đi học Trúc được gọi công chúa vì bố mẹ Trúc chiều chuộng lại bảo bọc quá đà. Trong ấn tượng của tôi Trúc bị cả trường ghét vì kênh kiệu, thế mà chẳng hiểu sao sau này lớn lên tôi lại yêu Trúc.

Bắt gặp người yêu cùng sếp đang hẹn hò, tôi bủn rủn hết tay chân nhưng vẫn làm một việc khiến cô ấy ngậm ngùi bật khóc... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc mới yêu dắt về nhà bố mẹ tôi phản đối lắm, bố tôi nói không môn đăng hộ đối sau này lấy về tôi sẽ lép vế, nhà tôi không phải nghèo nhưng so với nhà Trúc cũng 1 trời 1 vực, hơn nữa nhà Trúc chỉ có 2 cô con gái, xác định sau này 1 trong 2 rể phải ở rể nhà Trúc, bố mẹ tôi không muốn tôi như thế.

Ngoài ra, còn 1 lý do nữa là nhà Trúc có thói lăng nhăng và gia đình hơi phức tạp, bố mẹ Trúc đều có con riêng bên ngoài, chưa kể trong họ nhà Trúc cũng có tới 2/3 bỏ vợ, bỏ chồng. Bố tôi thì không nói con mẹ tôi thì bảo "lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống", lấy 1 người như Trúc sau này chẳng mấy chốc mà bỏ nhau.

Lúc đó tôi không tin lắm vì tôi về nhà Trúc rồi thấy nhà Trúc cũng bình thường, tuy nhà có điều kiện nhưng bố mẹ em khá hòa nhã cũng không tỏ ý chê bai gì tôi. Đổi lại nhiều lúc tôi ước giá như bố mẹ em không ưng để tôi có động lực chia tay thay vì yêu thương chiều em như bà hoàng để đổi lại là "cặp sừng" dài trên đầu.

Bắt gặp người yêu cùng sếp đang hẹn hò, tôi bủn rủn hết tay chân nhưng vẫn làm một việc khiến cô ấy ngậm ngùi bật khóc... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần trước đang nằm ở nhà thì bạn bè tôi nhắn tin tới tấp trên nhóm chat, tôi có 1 nhóm bạn thân chí cốt từ thời cấp 3, tới giờ vẫn chơi với nhau như anh em trong nhà. Tôi thấy được tag trên trong nhóm nhiều quá nên vội vàng vào đọc, kéo tin nhắn tới đâu tôi nóng mắt tới đó.

Chuyện là bạn tôi có 1 đứa đang đi du lịch Nha Trang cùng với công ty, trùng hợp thế nào nó lại gặp người yêu tôi đang đi công tác ở đó, hồi đầu tuần em bảo em phải đi Nha Trang 1 tuần để bàn công việc với đối tác, tôi định đi cùng em xem như đi chơi nhưng lại vướng cái đám cưới chị họ nên hủy về phút trót. Thế nhưng trong những bức ảnh gửi về Trúc đang ôm eo một người đàn ông khác, người này trông có vẻ đã nhiều tuổi, dáng người hơi béo.

Mấy người bạn của tôi bắt đầu chửi mắng rồi lên kế hoạch để bắt gian, tôi chỉ cần theo kế hoạch đó mà làm. Đầu tiên là tôi phải thể hiện như tôi vẫn chưa biết gì, sau đó đợi Trúc về kiểm tra điện thoại, cài định vị vào máy Trúc và chờ đợi...

Tôi làm đúng như những gì vạch ra nhưng khi có kết quả trong tay tôi lại ước giá như mình cứ đơn giản làm bù lu lên rồi chia tay thì bây giờ đã không khó xử.

Buổi tối cách đây ít hôm tôi nhận được thông báo Trúc đang ở 1 khách sạn gần nhà, tôi gọi thêm 2 thằng bạn nữa định bụng đến "vạch mặt" Trúc.

Bắt gặp người yêu cùng sếp đang hẹn hò, tôi bủn rủn hết tay chân nhưng vẫn làm một việc khiến cô ấy ngậm ngùi bật khóc... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau buổi tôi đi nhậu long trời lở đất, tôi xóa số của Trúc, chặn tất cả những thứ liên quan tới em và viết đơn xin nghỉ việc.

Buổi sáng đến công ty, bồ của Trúc gọi tôi vào phòng nói chuyện, ông ta nói ông ta đánh giá cao năng lực của tôi vì vậy nếu chỉ vì Trúc mà tôi nghỉ việc thì rất phí cho tương lai. Ông ấy đề bạt tôi lên vị trí trưởng phòng cơ sở, ngoài ra chuyện của tôi, ông ta và Trúc xem như là dĩ vãng, ông ta không qua lại với Trúc nữa, quyết định còn lại là của tôi.

Tôi chia tay Trúc rồi, chắc chắn không có chuyện quay lại nhưng đứng trước cơ hội lớn thế này, tôi nên thỏa hiệp hay là vẫn cứ cứng rắn nghỉ như đã dự định. Tôi hoang mang quá!

Chồng mất chưa lâu, mẹ anh lôi tôi vào thẳng phòng một người thân thuộc, bắt sinh con nối dõi vì... muốn có cháu ẵm bồng

Chồng mất chưa lâu, mẹ anh lôi tôi vào thẳng phòng một người thân thuộc, bắt sinh con nối dõi vì... muốn có cháu ẵm bồng

Tôi không thể chấp nhận cách làm này nên đã gạt tay mẹ chồng rồi chạy ra khỏi nhà. Đi được nửa đường, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của bố ruột.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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