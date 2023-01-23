Báo tin đã có thai với chồng sắp cưới, anh chuyển khoản 1 tỷ khiến tôi vui sướng rồi chết lặng vì dòng tin nhắn tiếp theo

Tâm sự 23/01/2023 09:32

15 phút sau khi nhắn tin, tài khoản ngân hàng của tôi bỗng báo biến động số dư. Kiểm tra, tôi giật mình khi thấy Thành vừa chuyển khoản cho mình hẳn 1 tỷ đồng. 

Buổi sáng thấy hai vạch đỏ chót trên chiếc que thử thai, đợi tới giờ làm việc của phòng khám, tôi vội vàng đi siêu âm kiểm tra. Em bé của tôi có các chỉ số rất tốt, đã làm tổ yên ổn trong tử cung. Nhìn hình ảnh con trên phiếu siêu âm thai, tôi bật khóc vì xúc động. Đây là kết tinh tình yêu của tôi và Thành

Chúng tôi yêu nhau hơn một năm nay và xác định nghiêm túc muốn tiến đến hôn nhân. Thành thường nói về ngôi nhà và những đứa trẻ khiến tôi hạnh phúc lắm. Tôi coi anh là chồng sắp cưới. 

Nhận được kết quả chính xác, tôi muốn đợi Thành đi công tác nước ngoài về mà không cầm lòng được, vội vàng nhắn tin báo tin mừng cho anh luôn. Chắc chắn Thành sẽ vui lắm. 

Báo tin đã có thai với chồng sắp cưới, anh chuyển khoản 1 tỷ khiến tôi vui sướng rồi chết lặng vì dòng tin nhắn tiếp theo - Ảnh 1
Chúng tôi yêu nhau hơn một năm nay và xác định nghiêm túc muốn tiến đến hôn nhân. Ảnh minh họa: Internet

15 phút sau khi nhắn tin, tài khoản ngân hàng của tôi bỗng báo biến động số dư. Kiểm tra, tôi giật mình khi thấy Thành vừa chuyển khoản cho mình hẳn 1 tỷ đồng. Tôi bật cười trước sự thực tế của anh, đồng thời cũng lâng lâng hạnh phúc vì bố của con tôi vô cùng chào đón em bé. Thành lại rất có tiềm lực kinh tế, có thể cho con chúng tôi một tương lai tốt đẹp.

Nhưng tin nhắn được gửi ngay sau hành động chuyển khoản lại khiến tôi phải rụng rời chân tay:

"Nói thật với em là anh sang thăm vợ con bên này chứ không phải đi công tác. Vợ con anh đã định cư ở đây, công việc của anh trong nước còn lâu mới kết thúc, bởi vậy em hãy làm phòng nhì của anh nhé. Anh sẽ chăm lo cho hai mẹ con đầy đủ. Tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Kể cả sau này chuyển về bên này làm việc thì anh vẫn thường xuyên về nước công tác, sẽ không bỏ bê em và con đâu".

Sau đó tôi gọi thế nào Thành cũng không nghe máy. Anh ta gửi cho tôi những bằng chứng về cuộc hôn nhân đang có, song song với đó là khẳng định có tình cảm thật lòng với tôi, sẽ không bao giờ bỏ rơi hai mẹ con tôi. Rồi Thành nói tôi cứ tĩnh tâm suy nghĩ, khi nào anh ta về nước sẽ nói chuyện nghiêm túc. 

Báo tin đã có thai với chồng sắp cưới, anh chuyển khoản 1 tỷ khiến tôi vui sướng rồi chết lặng vì dòng tin nhắn tiếp theo - Ảnh 2
Sau đó tôi gọi thế nào Thành cũng không nghe máy. Ảnh minh họa: Internet

Tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày trời, suy sụp đau khổ. Cuối cùng tôi đưa ra quyết định. Tôi có thể ngu ngốc bị lừa tình nhưng sẽ không bao giờ vô liêm sỉ đến mức trở thành phòng nhì của một người đàn ông đã có vợ chính thức. 

Tôi quyết định sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Thành rồi tự mình sinh con, làm mẹ đơn thân. Nhưng tôi vẫn thấy rất lo lắng và bất an. Có lẽ vấn đề này hơi ngoài lề nhưng tôi muốn hỏi các chị em từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, làm sao có thể vượt qua được? Thời điểm mang bầu, sinh con và chăm sóc con nhỏ đầy khó khăn, làm sao để mẹ đơn thân có thể làm tốt? 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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