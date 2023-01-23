Là mẹ đơn thân nhưng giấu chồng mới, đêm tân hôn nhìn thấy vết sẹo mổ trên bụng tôi, anh đuổi thẳng về rồi nói một câu khiến tôi đỏ mắt

Tâm sự 23/01/2023 05:35

Trên bụng tôi là vết sẹo sinh mổ lồi không thể chối cãi được về quá khứ từng sinh con. Đây là điều mà tôi và gia đình vẫn giấu chồng.

Tôi và chồng biết nhau qua mai mối khi cả hai đã ở vào cái tuổi khá “cứng” rồi, anh 35 tuổi còn tôi cũng 31. Chỉ sau có 3 tháng tìm hiểu, chúng tôi đã làm đám cưới. 

Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa hai vợ chồng. Tôi vô cùng hồi hộp và lo lắng. Khi anh cởi váy ngủ của vợ, lộ ra phần bụng thì tôi chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi phản ứng của anh.

Trên bụng tôi là vết sẹo sinh mổ lồi không thể chối cãi được về quá khứ từng sinh con. Đây là điều mà tôi và gia đình vẫn giấu chồng. 22 tuổi, tôi mang thai với bạn trai nhưng anh ta chối bỏ. Gia đình tôi không đành lòng bỏ máu mủ đã để tôi sinh bé ra. Sau đó bố mẹ nói với bên ngoài rằng đó là con gái của anh trai tôi gửi nuôi hộ (vợ chồng anh chị đi làm xa). 

- Chuyện là thế nào? Em có thể kể cho anh nghe không?

Câu hỏi bình tĩnh của chồng cất lên khiến tôi rất bất ngờ. Tôi nghẹn ngào thuật lại mọi chuyện, không dám giấu giếm điều gì. Nghe vợ nói xong, anh buông lời trách móc:

- Em là mẹ, nỡ lòng nào để con lại cho ông bà mà đi tìm hạnh phúc riêng? Em không thấy áy náy và tội lỗi với con à?

Là mẹ đơn thân nhưng giấu chồng mới, đêm tân hôn nhìn thấy vết sẹo mổ trên bụng tôi, anh đuổi thẳng về rồi nói một câu khiến tôi đỏ mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi không có lời nào để biện minh cả. Khi ấy tôi còn trẻ, yếu đuối và luôn sợ hãi, không dám đối mặt với khó khăn. Thời gian qua đi, con dần lớn và đã quen gọi tôi là “cô”, tôi lại càng hèn nhát không dám nói với con sự thật. Trong tôi luôn có sự đấu tranh, nửa muốn công khai tất cả, nửa lại hoang mang sợ sệt. Đó cũng là lý do tôi vẫn để lại vết sẹo trên bụng, không cố tìm cách xóa nó đi. 

Tôi cứ nghĩ chồng sẽ không tha thứ cho mình, ai ngờ lại nghe được một câu không thể tưởng tượng được từ anh: 

- Thôi thế này thì còn tân hôn gì nữa. Ngay bây giờ em về bên nhà, thu dọn đồ đạc của con rồi đón con bé sang đây. Mọi chuyện phải làm xong hết trong đêm nay, để sáng mai giới thiệu con bé với họ hàng nhà nội. Vì chúng ta đã làm đám cưới nên anh chấp nhận bỏ qua lần này và cũng chấp nhận cả con gái riêng của em. Tuy nhiên từ giờ anh sẽ không chấp nhận bất kỳ sự lừa dối nào khác dù là nhỏ nhất, em hãy nhớ lấy. 

Là mẹ đơn thân nhưng giấu chồng mới, đêm tân hôn nhìn thấy vết sẹo mổ trên bụng tôi, anh đuổi thẳng về rồi nói một câu khiến tôi đỏ mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chỉ biết khóc vì quá cảm kích, xúc động trước sự bao dung của chồng. Bố mẹ tôi thấy con gái nửa đêm trở về nhà, ban đầu ông bà rất sốc tưởng tôi bị chồng đuổi nhưng khi biết lý do thì họ cũng rơm rớm nước mắt vì cảm động. 

Tôi thật sự biết ơn chồng vì anh đã giúp tôi sửa chữa sai lầm với con, để con được danh chính ngôn thuận là con gái của tôi. Bố ruột con bé chối bỏ nhưng anh chỉ là người đàn ông xa lạ lại sẵn lòng đón nhận con bé. 

Giờ mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, tôi muốn xóa vết sẹo lồi sau sinh mổ đi. Phần là cho đẹp, phần nữa là muốn xóa sạch những dấu vết của quá khứ, để chồng không chạnh lòng ghen tuông khi nhìn thấy. Xin hỏi có những cách nào có thể xóa sạch được sẹo lồi sinh mổ?

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