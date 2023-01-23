Mẹ chồng trao 5 cây vàng nặng trĩu cho tôi vào ngày cưới, bỗng bà thì thầm một câu khiến tôi điếng người rồi dứt khoát ly hôn

Tâm sự 23/01/2023 04:34

Trên sân khấu, mẹ chồng lên trao vàng cưới tặng cho các con. Nhìn hộp vàng bà mở ra đầy ắp 5 cây vàng, ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ không thôi.

Sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi được chồng tặng cho một đám cưới rình rang. Chồng tôi làm ra tiền, nhà chồng lại có điều kiện, tôi khoác lên mình chiếc váy cô dâu xuất hiện giữa tiệc cưới trong sự ngưỡng mộ và ghen tị của bao người. 

Trên sân khấu, mẹ chồng lên trao vàng cưới tặng cho các con. Nhìn hộp vàng bà mở ra đầy ắp 5 cây vàng, ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ không thôi. Bà ghé sát vào tôi, vừa đeo vàng cho con dâu vừa lên tiếng khiến tôi phải điếng người:

- Cô có thấy cái đám tiệc này đang nhìn vào cô, xì xào chê nhà tôi có đứa con dâu xấu ma chê quỷ hờn không? Cảm giác này cả đời không muốn trải qua một lần nào nữa. Tiền nhà tôi không thiếu, tôi đã cắn răng cho cô vợ bước chân về làm dâu rồi thì sau đám cưới, đẻ xong rồi đi tuốt lại một lượt từ đầu đến chân cho tôi!

Phải đập hết đi xây lại nghe chưa! Sau này cô còn cần trưng cái mặt ra giao tiếp, gặp gỡ khách khứa, tôi không muốn lần nào cũng phải muối mặt vì cô đâu! 

Mẹ chồng vừa trao vàng cho tôi vừa nghiến răng nghiến lợi nói như vậy. Tôi cứng người, không duy trì nổi nụ cười hình thức nữa. Vàng trên người trĩu nặng, tim tôi còn thấy nặng nề hơn gấp bội. Tôi biết mình không xinh đẹp nhưng cũng chẳng phải xấu đến mức xúc phạm người nhìn. Nếu tôi xấu tới như vậy thì chồng đâu có yêu rồi làm tôi mang thai thế này? 

Mẹ chồng trao 5 cây vàng nặng trĩu cho tôi vào ngày cưới, bỗng bà thì thầm một câu khiến tôi điếng người rồi dứt khoát ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, tôi kể cho chồng nghe thì anh thở dài bảo: 

- Anh yêu em và cũng không chê em nên mới cưới về. Nhưng em cũng biết đấy, đàn ông ai chẳng thích cái đẹp. Anh thấy mẹ nói có sai đâu. Nếu em chịu đi thẩm mỹ từ đầu đến chân, thứ nhất bản thân em được xinh đẹp, ra ngoài tự tin, làm việc gì cũng thuận lợi hơn. 

Anh có vợ đẹp, say mê không còn ngó ngàng tới ai khác bên ngoài. Mà mẹ được theo ý mình, bà vui sẽ quý và chiều em hơn. Một việc làm có bao nhiêu lợi ích, tại sao em vẫn ngoan cố không chịu?

Tất nhiên anh không phải người làm nên anh nói mọi chuyện dễ dàng và đơn giản quá. Thứ mà nhà chồng tôi muốn không chỉ đơn thuần là nâng mũi, cắt mí hay vài loại phẫu thuật đơn giản. Thứ họ muốn là tôi phải “đập đi xây lại” toàn bộ cả khuôn mặt, với những phẫu thuật lớn đau đớn vô cùng, thậm chí tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Khía cạnh sức khỏe là một chuyện, ngoài ra tôi cảm thấy mình không hề được tôn trọng khi ở nhà chồng. Tôi cũng học hành đàng hoàng, có công việc tốt, chỉ vì vấn đề ngoại hình mà họ khinh miệt coi tôi như cái giẻ rách. 

Mẹ chồng trao 5 cây vàng nặng trĩu cho tôi vào ngày cưới, bỗng bà thì thầm một câu khiến tôi điếng người rồi dứt khoát ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi miệng nói yêu nhưng nếu thật sự yêu thì sao anh có thể thốt ra những lời như vậy? Anh nói thích vợ đẹp, tôi có thể đẹp được đến đâu khi phẫu thuật thẩm mỹ, rồi ngoài kia còn có rất nhiều người đẹp hơn tôi? Rồi anh có vì chán vẻ đẹp nhân tạo của tôi mà thay lòng, lúc đó lại lớn giọng nói anh thích đẹp tự nhiên?

Tôi chán nản bế tắc, không còn niềm tin và động lực để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Bởi vậy sau đêm tân hôn, tôi tuyên bố với chồng rằng mình muốn ly hôn, dẫu cho đang mang thai. 

Anh cười khẩy bảo tôi bị hâm, sướng không muốn hưởng lại nông nổi nghĩ quẩn. Giờ tôi đã về nhà ngoại rồi và chồng không quan tâm gì tới vợ con cả. Tôi nghĩ có khi chồng chịu cưới chỉ vì tôi đã mang thai cũng nên, để nhà anh đỡ mang tiếng. Nếu bây giờ quay lại nhà chồng, tôi sẽ phải làm theo yêu cầu của họ “đập đi xây lại”. Theo các chị em tôi có nên cố gắng chịu đựng không?

Chồng ngoại tình với người giúp việc rồi đòi ly hôn với tôi, ngày anh và cô ta tái hôn, anh nói một điều khiến tôi cười khẩy rồi bỏ về

Chồng ngoại tình với người giúp việc rồi đòi ly hôn với tôi, ngày anh và cô ta tái hôn, anh nói một điều khiến tôi cười khẩy rồi bỏ về

Nghe tin chồng cũ tái hôn với người giúp việc trước đây của hai vợ chồng, trong lòng tôi thật sự không cam tâm.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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