Bận việc nên nhờ em dâu chuẩn bị mâm cơm cúng giỗ mẹ chồng, tới khi mở camera lên xem tình hình thì chứng kiến cảnh tượng 'sốc tận óc'

Tâm sự 18/05/2023 11:46

Sau khi mẹ chồng mất, bố chồng phải sống một mình trong nhà rất cô đơn. Tôi hiểu những lúc khó khăn của bố chồng, vì ông ấy còn mang một vài bệnh nền.

Nhà chồng tôi có 3 anh em, 2 trai và 1 gái út, tất cả đều đã lập gia đình ổn định. Vợ chồng tôi và cô út lên thành phố lập nghiệp sinh sống. Còn em trai chồng ở dưới quê, được bố mẹ cho mảnh đất xây nhà. Hai vợ chồng cô chú ấy sống không xa nhà bố mẹ chồng nên thi thoảng có thể qua lại đỡ đần, thăm nom khi ông bà ốm.

Mẹ chồng đã mất 4 năm trước sau một thời gian dài chống chọi bệnh tật. Năm đó quả thật cuộc sống của các thành viên trong nhà có bị đảo lộn ít nhiều. Mẹ chồng được đưa lên thành phố điều trị, tôi và em gái chồng thay nhau vào viện chăm bà ấy. Chồng tôi vì đặc thù công việc khắt khe, anh cũng không có thời gian chăm mẹ nhiều.

Sau khi mẹ chồng mất, bố chồng phải sống một mình trong nhà rất cô đơn. Tôi hiểu những lúc khó khăn của bố chồng, vì ông ấy còn mang một vài bệnh nền. Nhưng vợ chồng tôi ở xa, không phải lúc nào cũng về quê kịp thời được. Do đó tôi đã nhờ vợ chồng em dâu hãy thường xuyên đến thăm bố, thậm chí nấu cơm cho ông ấy. Đồ ăn, tiền nong không thành vấn đề, tôi sẽ gửi về đàng hoàng, thậm chí thêm cả tiền công bồi dưỡng cho cô chú. Mấy đợt lễ Tết về quê, tôi cũng mạnh dạn cho tiền con cô chú ấy để mua sách vở, quần áo.

Bận việc nên nhờ em dâu chuẩn bị mâm cơm cúng giỗ mẹ chồng, tới khi mở camera lên xem tình hình thì chứng kiến cảnh tượng 'sốc tận óc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm ngoái, nhà tôi đã xảy ra một chuyện khá đáng tiếc. Bố chồng không may bị trượt chân ngã cầu thang. Ông nằm bất tỉnh một lúc, may sao có hàng xóm qua cho ít rau củ nên mới phát hiện kịp thời. Từ lần đó, chồng tôi cho lắp đặt camera trong nhà để có thể theo dõi từ xa. Tất cả các phòng đều được trang bị camera đề phòng tình huống bất trắc có thể xảy ra.

Nhưng cũng bởi lắp camera, tôi mới nhìn thấy sự tráo trở của em dâu. Thực ra trước đây, tôi đã hơi đề phòng em dâu vì nói thẳng là cô ta ích kỷ, ham chơi và vô trách nhiệm với gia đình. Trong suốt thời gian mẹ chồng ốm nằm viện, cô ta chẳng mấy khi hỏi han, quan tâm hay động viên mẹ. Lúc nào cũng chỉ biết sống ảo trên MXH là nhanh.

Lại nói em dâu rất biết cách đòi hỏi và tìm cớ xin tiền anh chị. Kiểu như chúng tôi nhờ vợ chồng cô ta để ý đến bố nhiều hơn thì em dâu lại ra cái vẻ bận bịu lắm. Đến khi chồng tôi rút vài triệu đưa cho thì mới thôi ngúng nguẩy. Tâm cơ của người phụ nữ này quả thật không đơn giản chút nào.

Một chuyện xảy ra vài hôm trước khiến tôi đã điên lên với cô em dâu này. Chả là đến ngày giỗ mẹ rồi, nhưng vợ chồng tôi và cô út không về quê được do dịch bệnh giãn cách. Một mình bố chồng khó lòng xoay xở được. Tôi đã điện về quê cho vợ chồng em dâu, nói là chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất đi, đồng thời còn chuyển khoản cho 2 triệu đồng. Không ngờ em dâu nói thẳng với tôi 2 triệu đồng liệu có ít quá, tôi phải răn đe ngay số tiền ấy là quá đủ rồi.

Bận việc nên nhờ em dâu chuẩn bị mâm cơm cúng giỗ mẹ chồng, tới khi mở camera lên xem tình hình thì chứng kiến cảnh tượng 'sốc tận óc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lòng tham của em dâu vô đáy, cô ta vẫn nhận tiền nhưng không chịu chuẩn bị mâm cơm cúng như lời tôi dặn. Thay vào đó, em dâu đến nhà bố chồng, đưa tiền mặt 1 triệu đồng cho ông ấy rồi ra về. Sở dĩ tôi biết được là vì theo dõi qua camera. Em dâu còn không biết vợ chồng tôi đã lắp đặt camera nên cô ta nói dối rằng mình đã chuẩn bị mâm cơm cúng rồi. Tôi lại gọi điện về cho bố chồng, ông nói cầm tiền đó ra chợ mua ít đồ về làm giỗ, thắp hương. Thực sự chứng kiến người cha già phải làm đủ mọi việc như vậy, trong lòng tôi thấy xót xa. Vợ chồng tôi định lần tới về quê sẽ ngồi nói chuyện cả nhà cho ra nhẽ.

Em dâu hành xử như vậy là cực kỳ hỗn. Chỉ vì sự ích kỷ, hẹp hòi của cô ta mà làm ảnh hưởng đến bao người. Đã vậy, cô ta còn nói chuẩn bị một mâm cơm riêng ở nhà mình để giỗ mẹ chồng. Chưa kể, em trai chồng còn chiều vợ, bạc nhược, những vấn đề này chẳng nhìn ra phải trái đúng sai. Chắc chắn, chuyện lần này, tôi sẽ không bỏ qua cho em dâu nữa đâu!

Say mèm sau bữa tiệc, chồng bế tôi lên giường rồi ân ái nồng nhiệt, không ngờ sáng tỉnh dậy tôi bàng hoàng bởi người đàn ông bên cạnh không phải chồng

Say mèm sau bữa tiệc, chồng bế tôi lên giường rồi ân ái nồng nhiệt, không ngờ sáng tỉnh dậy tôi bàng hoàng bởi người đàn ông bên cạnh không phải chồng

Đến một hôm, chồng tôi rủ bạn bè về ăn uống. Tôi uống nhiều, say lúc nào cũng không nhớ. Tôi chỉ nhớ chồng bế tôi về giường, sau đó chúng tôi quấn lấy nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm