Đúng 2h sáng mỗi đêm, điện thoại của chồng lại lại rung bần bật, lén một hôm anh ngủ say tôi mở ra xem để rồi rụng rời chân tay với bí mật

Tâm sự 09/05/2023 09:39

Từ lần đó, cứ tầm 2 giờ đêm là tôi lại thấy điện thoại anh rung. Tôi ngủ mơ màng tỉnh dậy thì lại thấy không có gì, hai ba hôm liền như thế, tôi bực mình, khó chịu lắm, nhưng hỏi thì chồng cứ dối quanh.

Ngày tôi quyết định lấy anh, bạn bè tôi ai cũng hỏi đã nghĩ kỹ chưa, anh là dân công trình, đi suốt như thế, liệu có chắc là sẽ chung thủy không. Người ta vẫn bảo, đi bao nhiêu công trình là có bấy nhiêu vợ, cẩn thận sau hối không kịp nữa.

Tôi nghe chỉ cười rồi để đấy, hơn ai hết tôi yêu anh, cũng một mực tin tưởng vào tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau.

Lần đầu quen nhau, cũng trong một lần tôi đi xe bị ngã, anh đưa tôi vào viện cấp cứu, rồi còn tận tình chăm sóc tôi nhiều ngày sau đó. Sau khi tôi ra viện một thời gian cũng là lúc chúng tôi chính thức yêu nhau. Thời gian bên nhau, anh chiều chuộng tôi lắm, nâng niu tôi lắm, dù anh rất hay phải đi công trình xa nhưng thường xuyên liên lạc, gọi điện hỏi han tôi thường xuyên. Tình cảm của chúng tôi vô cùng tốt đẹp.

Đúng 2h sáng mỗi đêm, điện thoại của chồng lại lại rung bần bật, lén một hôm anh ngủ say tôi mở ra xem để rồi rụng rời chân tay với bí mật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết hôn xong, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ tôi hiền lành, tâm lý, tôi thoải mái như ở nhà bố mẹ đẻ mình vậy. Cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua. Tôi có bầu, sinh con, hạnh phúc dường như tăng thêm gấp bội.

Năm con tôi 2 tuổi, trong một lần chồng đi công tác về, tôi thấy anh có điện thoại, tôi vừa bắt máy thì bên kia im lặng rồi tắt đi, hai lần như thế tôi bỗng thấy bất an vô cùng. Tôi hỏi thì chồng nói chắc người ta nhầm máy mà thôi.

Từ lần đó, cứ tầm 2 giờ đêm là tôi lại thấy điện thoại anh rung. Tôi ngủ mơ màng tỉnh dậy thì lại thấy không có gì, hai ba hôm liền như thế, tôi bực mình, khó chịu lắm, nhưng hỏi thì chồng cứ dối quanh.

Anh về được mấy ngày rồi lại theo công trình suốt cả tháng, những ngày bình thường chồng vẫn gọi về đều đặn.

Cho đến đợt vừa rồi, anh hoàn thiện công trình nên lại được về, đêm hôm đó, tôi mất ngủ, còn anh thì ngủ say do mệt mỏi. Đang trằn trọc thì tôi thấy điện thoại anh rung lên, tôi mở ra đọc thì sững sờ khi thấy nội dung số đó nhắn là sẽ không buông tha cho chồng tôi, cho đến khi anh chịu trách nhiệm thì thôi.

Đúng 2h sáng mỗi đêm, điện thoại của chồng lại lại rung bần bật, lén một hôm anh ngủ say tôi mở ra xem để rồi rụng rời chân tay với bí mật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gọi chồng dậy, sau một hồi chối quanh co, cuối cùng anh thú nhận đã làm một người phụ nữ khác ở công trình có bầu, giờ cô ta đang bắt vạ. Tôi nghe xong thì rơi rụng chân tay, cảm giác sụp đổ hoàn toàn, nước mắt cứ thể chảy ra, rụng rời...

Chồng cầu xin tôi hãy cho anh cơ hội sửa sai, anh nói là do một lần anh uống say nên mới gây ra chuyện đó chứ chẳng có tình cảm gia cả. Tôi không tin chồng, tôi có phải đứa ngu đâu mà để anh qua mặt như thế. Anh không thích, không muốn thì ai ép được. Tôi đau đớn lắm, phải làm sao bây giờ đây. Mọi thứ đổ xuống đầu tôi quá bất ngờ, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh như này cả...

Ly hôn 3 năm mới đến thăm con, ai ngờ vừa đến thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn 3 năm mới đến thăm con, ai ngờ vừa đến thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Sau khi ly hôn vợ, tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhân tình. 3 năm sau đó, tôi chỉ gửi tiền chu cấp cho con chứ chưa từng đến thăm. Vợ tôi không chịu nhận tiền, chuyển lại trả tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm