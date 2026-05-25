Bạn trai cầu hôn, tôi nhận nhẫn rồi chết lặng khi biết nó từng thuộc về người khác

Tâm sự 25/05/2026 22:40

Cụ thể, gần đây, cô A đã nhận được lời cầu hôn của bạn trai. Tuy nhiên, cô A đã nhận ra sự thật gây sốc liên quan đến chiếc nhẫn và không thể che giấu tâm trạng buồn bã của mình.  

Cụ thể, vào ngày 15 (giờ địa phương), tờ nhật báo ‘The Sun’ của Anh đã đưa tin về câu chuyện của một người phụ nữ sắp kết hôn với người đàn ông mà cô ấy đã hẹn hò trong ba năm.

Theo giới truyền thông, người phụ nữ A (29 tuổi) sống ở Anh gần đây đã nhận được lời cầu hôn từ người bạn trai B (32 tuổi), đây là người bạn trai mà cô đã hẹn hò được 3 năm.

Khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp, trái tim của A lập tức bị cướp mất và đi đâu cô cũng cũng khoe chiếc nhẫn.

Gia đình của anh B cũng hết lời khen ngợi rằng họ rất hợp nhau và cô A đang trải qua những ngày hạnh phúc.

Nhưng một ngày nọ, cô A nhận được một cuộc điện thoại. Đó chính là bạn gái cũ đã yêu nhau được 6 năm của B.

Và cũng từ đây, A biết được rằng bạn trai đã lên kế hoạch kết hôn với bạn gái cũ nhưng sau đó họ đã chia tay một cách không tốt đẹp gì, và tâm trạng của A đã trở nên khó chịu và bứt rứt.

Bạn gái cũ bất ngờ đe dọa cô A phải chia tay bạn trai và tiết lộ sự thật rằng chiếc nhẫn đính hôn thật chất là món quà người bạn trai B dành cho mình.

A đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng với bạn gái cũ của B rồi cúp máy, nhưng khi biết được sự thật của chiếc nhẫn, tâm trạng của A nhanh chóng trở buồn bã.

Thậm chí cả gia đình của người bạn B đều biết sự thật này nhưng tất cả mọi người đều giả vờ không biết và nói rằng chiếc nhẫn rất hợp với A.

Trực giác của cô A cảm nhận được rằng bạn trai có thể đang có những gánh nặng về kinh tế nên mới sử dụng chiếc nhẫn cũ đó. Cô cố gắng giả vờ như không biết gì, nhưng thật đau khổ khi cô cứ liên tục nghĩ đến nội dung của cuộc gọi điện thoại với bạn gái cũ.

Cuối cùng, cô A đã bày tỏ nỗi lo lắng của mình, cô nói rằng mình cảm thấy bị phản bội và rất đau đớn. Cô A đã xin lời khuyên của mọi người và nói rằng: "Tôi cảm thấy bạn trai của mình thật xa lạ. Thực sự tôi không biết phải vượt qua vấn đề này như thế nào.”

Theo đó, cư dân mạng đã để lại những bình luận an ủi A: "Thật quá đáng khi sử dụng lại nhẫn cũ", "Dù người bạn trai có một tình yêu thật lòng đi chăng nữa thì cũng sẽ rất tổn thương đấy", "Nghĩ tới là thấy cay đắng rồi".

Nhẫn là vật quan trọng được trao cho nhau trong lễ cưới với ý nghĩa là họ sẽ luôn ở bên cạnh đối phương. Vì vậy, không có ai muốn nhận chiếc nhẫn có "quá khứ" của đối phương cả

