Bạn thân vắng nhà, tôi đã lỡ lao vào 'cuộc yêu sấm sét' với chồng cô ấy, anh ta còn cầu xin tôi hãy làm người yêu suốt đời

Tâm sự 29/11/2022 05:51

Tôi và bạn thân nhau từ thời trung học. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai đều ở thành phố để tìm việc làm. Tôi kết hôn sớm hơn bạn 2 năm.

Khi bạn tôi yêu chồng cô ấy bây giờ, anh ta đã là một người rất giàu có. Tôi từng bảo bạn rằng sao không tìm một người đàn ông xuất thân gia đình bình thường để sống ổn định có hơn không. Thái độ của bạn tôi lúc đó kiểu: Sống giàu có không tốt hơn sao?

Những ngày sau đó, mặc dù tôi cũng nghe được một số tin đồn không hay về chồng của bạn, nhưng thành thực mà nói, tôi khá ghen tị với việc bạn có thể mua sắm suốt ngày. Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi không còn thành kiến với chồng của bạn. Mỗi lần hai nhà họp mặt, tôi còn có thể đùa giỡn với chồng bạn một cách thoải mái và có phần dễ dãi.

Bạn thân vắng nhà, tôi đã lỡ lao vào 'cuộc yêu sấm sét' với chồng cô ấy, anh ta còn cầu xin tôi hãy làm người yêu suốt đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây một thời gian, khi bạn tôi đi công tác, chồng bạn gọi cho tôi nói anh ấy vừa được cho một ít cua biển rất tươi ngon, hỏi tôi có muốn đến ăn không. Thực ra tôi cũng biết anh ấy dùng món tôi thích làm mồi nhử để rủ tôi đến nhà hẹn hò, nhưng tôi không từ chối. Ngày hôm đó chúng tôi đã cùng trải qua một cuộc yêu sấm sét. Chồng bạn còn cầu xin tôi hãy làm người yêu của anh ấy suốt đời.

Tôi rất suy nghĩ về chuyện này. Thực ra tôi yêu chồng, nhưng lại thích sự hào phóng về vật chất mà chồng của bạn thân dành cho tôi. Từ khi chúng tôi có quan hệ mập mờ với nhau, anh ấy đã gửi cho tôi rất nhiều quà tặng xa xỉ. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ này, lỡ bạn tôi hay chồng tôi phát hiện thì phải giải quyết như thế nào.

Suy cho cùng, chồng của bạn tôi sẽ không vì tôi mà ly hôn, tôi cũng không đủ can đảm ly hôn với chồng mình. Nếu anh ấy phát hiện ra và muốn bỏ tôi thì tôi chỉ có nước chết. Vậy mà, thỉnh thoảng trong đầu tôi vẫn lóe lên cảm giác lãng mạn khi ở bên chồng bạn. Tôi biết mình như vậy cũng tồi tệ, nhưng tôi không dứt khoát được. Bây giờ tôi rất mâu thuẫn, tâm trí luôn cảm thấy rối bời, xin hãy thức tỉnh tôi.

Bạn thân vắng nhà, tôi đã lỡ lao vào 'cuộc yêu sấm sét' với chồng cô ấy, anh ta còn cầu xin tôi hãy làm người yêu suốt đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn vụng thì luôn thấy ngon, có được một lần rồi lại muốn có thêm nhiều lần nữa. Nhưng quan trọng là, sau khi hành vi bại lộ, cái mất nhiều hơn được. Hãy nhớ rằng, thú nhận tình cảm thực tế nhất của người trưởng thành không phải là "anh yêu em", mà là "mình kết hôn nhé". Biết vậy để nhìn nhận đúng đâu mới là mối quan hệ đích thực của đời mình.

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