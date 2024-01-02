Bạn thân tuyên bố đi lấy chồng, phù dâu nhìn thấy chú rể đột nhiên nổi giận lôi đình, biết nguyên nhân thì ai nấy đều xót thương

Tâm sự 02/01/2024 13:40

Ban đầu ba người là bạn bè rất thân thiết. Tuy nhiên sau đó, bạn trai thú nhận với Mai rằng anh có tình cảm với cô và hai người đến với nhau một cách tự nhiên.

Trong thời gian học đại học, Mai đã gặp hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Một người là bạn thân nhất của cô tên Hoa còn một người kia lại chính là bạn trai của Mai. Ban đầu ba người là bạn bè rất thân thiết. Tuy nhiên sau đó, bạn trai thú nhận với Mai rằng anh có tình cảm với cô và hai người đến với nhau một cách tự nhiên.

Mai là người đặc biệt coi trọng tình bạn, cô có quan niệm rằng bạn trai thì có thể thay nhưng bạn thân thì rất khó tìm ai thay thế. Dù có bạn trai nhưng Mai chưa bao giờ quên Hoa, mỗi lần đi mua sắm với bạn trai, Mai đều dẫn theo Hoa. Có lần Mai và bạn trai cãi nhau, chiến tranh lạnh gần một tháng, may mắn thay người bạn tốt của cô đã đứng ra hòa giải giúp Mai và bạn trai quay về bên nhau.

Bạn thân tuyên bố đi lấy chồng, phù dâu nhìn thấy chú rể đột nhiên nổi giận lôi đình, biết nguyên nhân thì ai nấy đều xót thương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoa và bạn trai làm việc ở hai thành phố khác nhau, vì hàng ngày bận rộn với công việc nên hai người không có thời gian liên lạc, có lẽ vì vậy mối quan hệ của hai người cũng dần dần phai nhạt. Cuối cùng, Mai cùng bạn trai quyết định chia tay, bạn trai Mai nói rằng gia đình anh đã tìm được người để anh kết hôn, nửa năm nữa anh sẽ kết hôn nên quyết định chia tay với Mai.

Mặc dù rất buồn nhưng Mai cũng không muốn níu kéo thứ tình cảm đã mất, một khi đã buông tay thì nên để nó kết thúc. Kể từ đó, Mai không liên lạc gì với bạn trai cũ nữa và cố gắng từ từ để quên đi người đàn ông này.

Sáu tháng sau, Hoa thông báo với Mai rằng cô ấy chuẩn bị kết hôn, Mai thực sự chúc phúc cho người bạn thân. Mai hỏi Hoa về người đàn ông Hoa chọn thì Hoa lại ngập ngừng mà không tiết lộ gì thêm. Vào ngày cưới của Hoa, Mai tham gia hôn lễ, cô làm phù dâu cho Hoa. Sau khi nhìn thấy chú rể, Mai không thể bình tĩnh được, thì ra người đàn ông đó chính là bạn trai cũ của Hoa. Hai người lén lút qua lại sau lưng Mai mà cô không hề hay biết.

Lúc đó, Mai tiến đến tặng cho Hoa và bạn trai cũ mỗi người một cái tát cùng với câu nói: “Chúc hai người hạnh phúc”. Sau sực việc này, Mai như biến thành một người khác. Mai chẳng thể ngờ rằng những người thân thiết nhất của mình lại bán đứng cô để đến với nhau.

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