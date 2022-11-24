Bạn gái mặc váy ngắn ngắn cũn đi làm, tôi chết lặng khi nghe tiếng động 'rung đất' từ phòng giám đốc

Tâm sự 24/11/2022 05:15

Bạn gái tôi chuyển chỗ làm được mấy tháng nay. Tôi hỏi thăm, cô ấy hồ hởi khoe chỗ mới tuyệt lắm. Tôi ấn tượng về vị sếp của cô ấy dù chưa 1 lần gặp mặt.

Tôi ấn tượng về vị sếp của cô ấy dù chưa 1 lần gặp mặt. Vì người yêu tôi dành cho anh ta quá nhiều lời khen ngợi. Tuổi trẻ tài cao, trẻ măng đã lập công ty riêng, lại đẹp trai, tâm lý với nhân viên nữa. Dù hiện tại quy mô công ty chưa lớn, nhưng làm ăn rất có triển vọng. Cô ấy bảo sẽ gắn bó lâu dài với nơi này, sau này công ty phát đạt lên, cô ấy có thể trở thành nhân viên lâu năm nòng cốt, sẽ nhận được nhiều ưu đãi. Tôi gật gù cho là phải, còn động viên cô ấy chăm chỉ làm việc.

Nhưng tôi phát hiện ra, sau khi vào làm ở công ty mới được 2 tháng, bạn gái tôi bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc rõ mồn một. Độ dài của chiếc váy cô ấy mặc đã bị rút bớt tối đa. Ngắn cũn cỡn, có khi vừa đủ che đi vòng ba của cô ấy.

Hôm đó, hết giờ làm tôi qua đón bạn gái không báo trước, muốn rủ cô ấy đi thăm người bạn đang nằm viện. Tình cờ gặp 1 nữ đồng nghiệp của vợ đang ở cửa công ty. Tôi hỏi thăm, cô ấy mỉm cười nói người yêu tôi vẫn chưa về. Thậm chí còn tốt bụng dẫn tôi lên tận phòng giám đốc. Tới lúc này tôi mới biết, bạn gái mình là trợ lý cho giám đốc. Vì công ty còn nhỏ, nên trợ lý đặt bàn làm việc ngay trong phòng giám đốc để tiện giám đốc sai bảo. Cô gái kia dẫn tôi lên thì bỏ đi ngay lập tức. Tôi ngớ ra, cô gái này đâu có mặc váy ngắn ngủn như bạn gái tôi nhỉ. 

Tôi đang băn khoăn nên gõ cửa hay gọi điện cho em ra gặp mình, thì bất ngờ nghe được những âm thanh không đúng cho lắm từ trong phòng vẳng ra. Càng ngày những âm thanh nhạy cảm ấy càng mãnh liệt, khiến tôi dám chắc, người bên trong đang làm chuyện tế nhị. Nhưng cô gái kia nói rõ bạn gái tôi làm việc trong này. Chả lẽ…

Tôi không nghĩ được gì nữa, lao đến đập cửa ầm ầm. Một lúc sau người yêu tôi mới xuất hiện. Nhìn cô ấy là tôi biết cô ấy vừa vội vàng mặc đồ, chỉnh trang. Chiếc váy ngắn cũn vẫn bị nhếch lên một chút kia kìa! 

 

Bạn gái mặc váy ngắn ngắn cũn đi làm, tôi chết lặng khi nghe tiếng động 'rung đất' từ phòng giám đốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lại nhìn gã giám đốc trẻ trung, đẹp trai, tài giỏi mà cô ấy khen ngợi hết lòng đang điềm nhiên ngồi kia, tôi cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi quay người đi thẳng, không buồn nói thêm bất cứ câu nào với bạn gái. Hóa ra váy ngắn cũn và không mặc quần tất, chỉ có một mục đích, là tăng thêm kích thích và thoải mái ân ái với người tình của mình ngay trong phòng làm việc. Công ty nhỏ, ít nhân viên, chẳng ai buồn quan tâm họ làm trò đồi bại gì trong phòng giám đốc cả. 

Quá đáng hơn, sau khi bị tôi bắt gặp, bạn gái tôi thẳng thừng tuyên bố chia tay, không một lời xin lỗi hay bày tỏ sự áy náy vì đã khiến tôi tổn thương. Hóa ra phụ nữ khi đã quay lưng cũng tuyệt tình và phũ phàng như vậy đấy!

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