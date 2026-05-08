Ba năm kết hôn chồng chưa một lần chạm vào người, nhân lúc anh say rượu tôi chủ động đòi động phòng để rồi phải ký đơn ly hôn ngay sáng hôm sau

Tâm sự 08/05/2026 16:46

Trước khi kết hôn, anh chồng là người có điều kiện vô cùng xuất sắc nhưng lại theo đuổi quyết liệt một người con gái bình thường như cô. Những tưởng mình quá may mắn nhưng cuộc sống sau hôn nhân không phải màu hồng như cô vẫn nghĩ.

Thấy chồng say xỉn, lảo đảo vào nhà, người vợ hơi lo lắng nhưng anh chồng nói rằng mình không sao. Người vợ đỡ chồng lên giường sau đó chăm sóc cho anh. Người vợ nhìn chồng nằm trên giường, cô nghĩ chồng cô thực sự rất tốt, bạn bè xung quanh đều nói đùa rằng cô đã tu tám kiếp mới kết hôn với người chồng hoàn hảo như vậy.

Trước khi kết hôn, anh chồng là người có điều kiện vô cùng xuất sắc nhưng lại theo đuổi quyết liệt một người con gái bình thường như cô. Những tưởng mình quá may mắn nhưng cuộc sống sau hôn nhân không phải màu hồng như cô vẫn nghĩ.

Sau 3 năm chung sống, anh chồng chưa một lần đụng đến vợ. Ngày đầu tiên kết hôn, anh từ chối quan hệ với vợ vì quá mệt mỏi do tổ chức đám cưới. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba và cho đến tận bây giờ đã là năm thứ ba rồi nhưng người chồng vẫn chưa từng động phòng cùng vợ. Người vợ không biết chuyện gì đang xảy ra và vì sao cô phải chịu đựng sự dày vò này.

Ba năm kết hôn chồng chưa một lần chạm vào người, nhân lúc anh say rượu tôi chủ động đòi động phòng để rồi phải ký đơn ly hôn ngay sáng hôm sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần này, nhân lúc chồng say xỉn, người vợ muốn chủ động quan hệ với chồng. Vậy nhưng khi vừa đặt tay lên vai cởi đồ của chồng thì anh giật mình tỉnh dậy và đẩy tay vợ ra một cách quyết liệt. Vừa ngồi dậy, người chồng đã hằn học với vợ với đôi mắt đỏ hoe. Anh nói rằng: “Đừng có chạm vào người tôi, phụ nữ các người thật là ghê tởm”.

Nghe những lời như vậy, trái tim người vợ nguội lạnh. Giờ thì cô đã hiểu vì sao suốt 3 năm qua chồng cô chưa từng một lần chạm vào người cô. Điều này có thể hiểu được vì sao anh ta tốt và hoàn hảo như vậy lại theo đuổi một cô gái bình thường như vợ anh, hóa ra anh ta không thích phụ nữ. Ngay ngày hôm sau, người vợ đã chủ động đề nghị ly hôn để kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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