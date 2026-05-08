Ba năm kết hôn chồng chưa một lần chạm vào người, nhân lúc anh say rượu tôi chủ động đòi động phòng để rồi phải ký đơn ly hôn ngay sáng hôm sau

Tâm sự 08/05/2026 16:46

Trước khi kết hôn, anh chồng là người có điều kiện vô cùng xuất sắc nhưng lại theo đuổi quyết liệt một người con gái bình thường như cô. Những tưởng mình quá may mắn nhưng cuộc sống sau hôn nhân không phải màu hồng như cô vẫn nghĩ.

Thấy chồng say xỉn, lảo đảo vào nhà, người vợ hơi lo lắng nhưng anh chồng nói rằng mình không sao. Người vợ đỡ chồng lên giường sau đó chăm sóc cho anh. Người vợ nhìn chồng nằm trên giường, cô nghĩ chồng cô thực sự rất tốt, bạn bè xung quanh đều nói đùa rằng cô đã tu tám kiếp mới kết hôn với người chồng hoàn hảo như vậy.

Trước khi kết hôn, anh chồng là người có điều kiện vô cùng xuất sắc nhưng lại theo đuổi quyết liệt một người con gái bình thường như cô. Những tưởng mình quá may mắn nhưng cuộc sống sau hôn nhân không phải màu hồng như cô vẫn nghĩ.

Sau 3 năm chung sống, anh chồng chưa một lần đụng đến vợ. Ngày đầu tiên kết hôn, anh từ chối quan hệ với vợ vì quá mệt mỏi do tổ chức đám cưới. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba và cho đến tận bây giờ đã là năm thứ ba rồi nhưng người chồng vẫn chưa từng động phòng cùng vợ. Người vợ không biết chuyện gì đang xảy ra và vì sao cô phải chịu đựng sự dày vò này.

Ba năm kết hôn chồng chưa một lần chạm vào người, nhân lúc anh say rượu tôi chủ động đòi động phòng để rồi phải ký đơn ly hôn ngay sáng hôm sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần này, nhân lúc chồng say xỉn, người vợ muốn chủ động quan hệ với chồng. Vậy nhưng khi vừa đặt tay lên vai cởi đồ của chồng thì anh giật mình tỉnh dậy và đẩy tay vợ ra một cách quyết liệt. Vừa ngồi dậy, người chồng đã hằn học với vợ với đôi mắt đỏ hoe. Anh nói rằng: “Đừng có chạm vào người tôi, phụ nữ các người thật là ghê tởm”.

Nghe những lời như vậy, trái tim người vợ nguội lạnh. Giờ thì cô đã hiểu vì sao suốt 3 năm qua chồng cô chưa từng một lần chạm vào người cô. Điều này có thể hiểu được vì sao anh ta tốt và hoàn hảo như vậy lại theo đuổi một cô gái bình thường như vợ anh, hóa ra anh ta không thích phụ nữ. Ngay ngày hôm sau, người vợ đã chủ động đề nghị ly hôn để kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.

Chiêu trả thù "cao tay" của vợ khiến tôi tởn tới già: Cứ nhìn thấy nhân tình là tôi buồn nôn, mặt không còn giọt máu

Chiêu trả thù "cao tay" của vợ khiến tôi tởn tới già: Cứ nhìn thấy nhân tình là tôi buồn nôn, mặt không còn giọt máu

Đàn ông đến với cuộc đời của cô ấy đếm không xuể. Nhưng từ khi quen biết nhau, cô ấy thường tỏ ra ngây thơ, không để lộ bất cứ thứ gì trước mặt tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nhảy khỏi taxi đang chạy, người phụ nữ ngã sấp mặt trên đường vì lý do cực sốc

Nhảy khỏi taxi đang chạy, người phụ nữ ngã sấp mặt trên đường vì lý do cực sốc

Video 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/5/2026, giờ vàng canh bạc, 3 con giáp ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/5/2026, giờ vàng canh bạc, 3 con giáp ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Con trai 3 tuổi tử vong trong xe ô tô, người mẹ bị bắt vì lý do gây phẫn nộ

Con trai 3 tuổi tử vong trong xe ô tô, người mẹ bị bắt vì lý do gây phẫn nộ

Video 1 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 9/5/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 9/5/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Ba năm kết hôn chồng chưa một lần chạm vào người, nhân lúc anh say rượu tôi chủ động đòi động phòng để rồi phải ký đơn ly hôn ngay sáng hôm sau

Ba năm kết hôn chồng chưa một lần chạm vào người, nhân lúc anh say rượu tôi chủ động đòi động phòng để rồi phải ký đơn ly hôn ngay sáng hôm sau

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 3,6 mét trên phố khiến người dân hoang mang, sợ hãi

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 3,6 mét trên phố khiến người dân hoang mang, sợ hãi

Video 2 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 9/5/2026, 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 9/5/2026, 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Ô tô tông trúng xe khác trên đường cao tốc, 5 cảnh sát mắc kẹt bên trong tử vong thương tâm

Ô tô tông trúng xe khác trên đường cao tốc, 5 cảnh sát mắc kẹt bên trong tử vong thương tâm

Video 3 giờ 52 phút trước
Tử vi 2 tuần nữa, 3 con giáp Phát Tài khó ngờ, giàu nhanh chóng mặt, không thành Tỷ Phú cũng là đại gia Phú Quý

Tử vi 2 tuần nữa, 3 con giáp Phát Tài khó ngờ, giàu nhanh chóng mặt, không thành Tỷ Phú cũng là đại gia Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Con bê kỳ lạ với 2 đầu vừa được sinh đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương

Con bê kỳ lạ với 2 đầu vừa được sinh đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương

Video 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 9/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 9/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 8/5/2026, 3 con giáp Tài Lộc đến tay, giàu sang khỏi bàn, vận mệnh hưng vượng, Phú Quý không ai bằng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 8/5/2026, 3 con giáp Tài Lộc đến tay, giàu sang khỏi bàn, vận mệnh hưng vượng, Phú Quý không ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/5/2026, 3 con giáp liên tiếp thắng đậm, Tài Lộc thênh thang, giàu sang Hưng Thịnh, tận hưởng cuộc sống viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/5/2026, 3 con giáp liên tiếp thắng đậm, Tài Lộc thênh thang, giàu sang Hưng Thịnh, tận hưởng cuộc sống viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người yêu cũ bất ngờ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo để rồi "lặng người" trước cảnh tượng ngay sau đó

Người yêu cũ bất ngờ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo để rồi "lặng người" trước cảnh tượng ngay sau đó

Chiêu trả thù "cao tay" của vợ khiến tôi tởn tới già: Cứ nhìn thấy nhân tình là tôi buồn nôn, mặt không còn giọt máu

Chiêu trả thù "cao tay" của vợ khiến tôi tởn tới già: Cứ nhìn thấy nhân tình là tôi buồn nôn, mặt không còn giọt máu

Vừa trở về sau chuyến công tác, chồng vào phòng tắm thì đau đớn trước hành động của vợ

Vừa trở về sau chuyến công tác, chồng vào phòng tắm thì đau đớn trước hành động của vợ

Đêm tân hôn chú rể ôm sạch vàng cưới "mất tích", sáng sớm quay về tay không cùng "vật lạ" khiến cô dâu choáng nặng

Đêm tân hôn chú rể ôm sạch vàng cưới "mất tích", sáng sớm quay về tay không cùng "vật lạ" khiến cô dâu choáng nặng

Vừa ra khỏi tòa, chồng ném thẳng chiếc ba lô vào người tôi rồi bỏ đi, về nhà mở ra tôi "chết lặng" khi thấy thứ bên trong

Vừa ra khỏi tòa, chồng ném thẳng chiếc ba lô vào người tôi rồi bỏ đi, về nhà mở ra tôi "chết lặng" khi thấy thứ bên trong

Tình cờ gặp người yêu cũ mua cháo trước cổng bệnh viện, tôi chết lặng khi biết lý do cô ấy ở đó

Tình cờ gặp người yêu cũ mua cháo trước cổng bệnh viện, tôi chết lặng khi biết lý do cô ấy ở đó