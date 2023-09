My là tình yêu thời sinh viên của tôi, cả hai chúng tôi cùng hoàn cảnh sống xa nhà nên dễ thấu hiểu, cảm thông cho nhau. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, cùng bên nhau vượt qua những năm tháng khó khăn. Tôi yêu và biết ơn My vì cô ấy là nguồn động viên lớn nhất để tôi thành công sau này. Ở bên My, tôi lúc nào cũng thấy được xoa dịu.

Sau khi lấy nhau, cuộc sống hôn nhân của tôi và My khá hạnh phúc. My khéo léo chăm sóc gia đình, dịu dàng và thấu hiểu chồng. Sau 4 năm kết hôn, My vẫn chưa có thai, dù chúng tôi đã chạy chữa nhiều nơi. Tôi vẫn nuôi hy vọng nhưng bố mẹ tôi lại không được như thế. Họ cho rằng tôi là con trai độc đinh thì phải có nhiệm vụ sinh cháu nối dõi. Mẹ tôi hăm dọa nếu tôi không bỏ vợ thì bà sẽ tự tử cho tôi vừa lòng. Mẹ tôi không nói suông, bà tuyệt thực cả tuần để tôi phải khuất phục.