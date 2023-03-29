TÌnh cờ mở điện thoại vợ sắp cưới ra xem, tôi hoảng sợ trước sự thật bị cô gái mình yêu thương giấu diếm bao lâu nay

Tâm sự 29/03/2023 12:37

Sau một thời gian tìm hiểu, họ quyết định kết hôn, vậy nhưng vào ngày kết hôn, vị hôn phu của Triệu Ngọc Oánh đột nhiên biến mất. Điều này khiến Ngọc Oánh lo lắng, cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

Triệu Ngọc Oánh năm nay 28 tuổi, cô từng có bạn trai là mối tình đầu từ khi còn học đại học. Đây là mối tình sâu đậm của cả hai người, sau khi ra trường Ngọc Oánh và bạn trai đã sống chung như vợ chồng suốt 2 năm. Vậy nhưng sau đó vấn đề làm việc ở đâu đã khiến cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn vì không ai muốn rời bỏ quê hương mình.

Cuối cùng, cả hai đã lựa chọn chia tay trong hòa bình, bạn trai Ngọc Oánh trở về quê trong khi cô ở lại thành phố với bố mẹ. Sau nỗi đau này, Triệu Ngọc Oánh mất một thời gian dài để quên đi mọi thứ. Cô không thể chấp nhận một mối quan hệ mới trong nhiều năm sau đó. Thấy con gái đã lớn tuổi, bố mẹ Ngọc Oánh đã sắp xếp để cô đi xem mắt.

TÌnh cờ mở điện thoại vợ sắp cưới ra xem, tôi hoảng sợ trước sự thật bị cô gái mình yêu thương giấu diếm bao lâu nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ trước đến nay, Ngọc Oánh rất ghét những người đàn ông quen biết qua xem mắt. Vậy nhưng hiện thực lại như đang đùa giỡn với cô, trong số những người đàn ông cô xem mắt, Ngọc Oánh lại tìm được một người bạn đời ưng ý. Sau một thời gian tìm hiểu, họ quyết định kết hôn, vậy nhưng vào ngày kết hôn, vị hôn phu của Triệu Ngọc Oánh đột nhiên biến mất. Điều này khiến Ngọc Oánh lo lắng, cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

TÌnh cờ mở điện thoại vợ sắp cưới ra xem, tôi hoảng sợ trước sự thật bị cô gái mình yêu thương giấu diếm bao lâu nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4 ngày sau đó, Ngọc Oánh đã tìm được vị hôn phu của mình, người đàn ông ấy trông rất tiều tụy và hốc hác. Cô không đành lòng và hỏi vị hôn phu có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, vị hôn phu uống một chai bia và nói rằng, anh xin lỗi vì đã xem điện thoại của Ngọc Oánh. Sau khi xem điện thoại, anh không thể xem như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc đó Triệu Ngọc Oánh chợt nhận ra đó chính là tin nhắn của người bạn trai cũ. Anh phát hiện vợ sắp cưới của mình đã từng chung sống như vợ chồng với người đàn ông khác và anh không thể chấp nhận điều này nên đã lựa chọn hủy hôn. Triệu Ngọc Oánh đến lúc này mới biết được nguyên nhân khiến vị hôn phu hủy hôn, cô không thể nào thay đổi được quá khứ và cũng chẳng thể níu kéo được vị hôn phu vì quá khứ ấy.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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